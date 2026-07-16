España

Cupón Diario de la Once: comprueba los ganadores del 16 de julio

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Guardar
Google icon
Con esta lotería puedes ganar hasta 500 mil euros (Infobae)
Con esta lotería puedes ganar hasta 500 mil euros (Infobae)

Cupón Diario de la Once, una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios, reveló los números ganadores del sorteo de este 16 de julio publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan con una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos celebrados por Juegos Oncenunca caducan siempre y cuando hayas realizado la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

PUBLICIDAD

Si lo llevaste a cabo en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Números ganadores del Cupón Diario

Fecha: jueves, 16 de julio de 2026

Número: 52614

Serie: 004

El Cupón Diario de la Once se lleva a cabo cuatro días a la semana, de lunes a jueves, a las 21:25 horas (hora de Madrid). Puedes seguir el sorteo en directo o verlo en diferido a través de la página oficial de JuegosONCE.

PUBLICIDAD

Plan de premios de Cupón Diario

El Cupón Diario de la Once se caracteriza por tener una larga lista de premios y la facilidad con la que puedes ganar alguno de ellos.

Si bien para recibir el premio mayor de esta lotería tu apuesta tiene que coincidir con la combinación ganadora más su serie, puede hacerte de uno de sus premios con solo atinar a uno de los dígitos.

Este es el plan de premios del Cupón Diario:

Un premio de 500 mil euros a las cinco cifras y la serie.

49 premios de 35 mil euros a las cinco cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras.

4 mil 500 premios de 25 euros a las tres primeras cifras.

4 mil 500 premios de 25 euros a las tres últimas cifras.

45 mil premios de 6 euros a las dos primeras cifras.

44 mil 550 premios de 6 euros a las dos últimas cifras.

445 mil 500 premios de 2 euros a la primera cifra.

405 mil premios de 2 euros a la última cifra.

Cupón Diario: paso a paso cómo se gana

¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Europa Press)
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Europa Press)

Para poder jugar al Cupón Diario lo primero que debes de hacer es entrar a tu cuenta de JuegosONCE en la página web oficial. Si no tienes, crea una.

Posteriormente, selecciona el sorteo del día que quieres jugar. Recuerda que esta lotería se realiza de lunes a jueves.

Ahora, elige el número de tu apuesta que debe estar conformado por cinco dígitos, más tres de serie. 

Puedes escoger la combinación de números de forma aleatoria o tienes la opción de darle clic al botón "Buscar otro cupón" para ver diferentes números propuestos para tu cupón.

Si lo prefieres, puedes elegir una fecha de sorteo concreta y un número o terminación desde las opciones de búsqueda.

Una vez hayas terminado de seleccionar las opciones deseadas, haz clic en el botón "Buscar" para encontrar tu cupón o en el botón "Restablecer" para volver a la selección anterior y poder continuar con tu compra.

Cuando hayas finalizado el proceso de compra, recibirás por correo electrónico el comprobante de tu compra y podrás ver toda la información de tu compra en la sección "Mis compras".

Una vez celebrado el sorteo de la ONCE, te enviaremos un correo electrónico con el resultado de tu Cupón Diario y así sabrás si tu número ha sido premiado o no. Si has ganado, el importe se ingresará directamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE.

Temas Relacionados

Resultado Cupón Diario HoyÚltimas actualizacionesLoterías de EspañaCupón Diario ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reivindicación, comedia y complicidad: así se ha despedido ‘La Revuelta’ con Broncano, Resines y los actores de ‘Haciendo amigos’

El programa cerró temporada con un mensaje de respeto y más oportunidades para personas con discapacidad intelectual

Reivindicación, comedia y complicidad: así se ha despedido ‘La Revuelta’ con Broncano, Resines y los actores de ‘Haciendo amigos’

Resultado La Primitiva hoy 16 de julio

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Resultado La Primitiva hoy 16 de julio

La Primitiva: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

La Primitiva: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy jueves 16 de julio de 2026

Como cada jueves, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy jueves 16 de julio de 2026

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 julio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Unión Europea alerta de los problemas de corrupción en España y de la excesiva duración de los procesos judiciales

La Unión Europea alerta de los problemas de corrupción en España y de la excesiva duración de los procesos judiciales

La Junta Electoral Central pide acreditar el arraigo de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para asignarles circunscripción electoral

La Guardia Civil destruye 33 toneladas de armas que una familia encontró en dos naves industriales de Badajoz

El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez del ‘caso Leire Díez’ haber presionado a mandos para frenar investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez

Begoña Gómez no se libra del jurado popular: la Audiencia Nacional mantiene el juicio por malversación y tráfico de influencias pero le devuelve el pasaporte

ECONOMÍA

Gonzalo Bernardos, economista: “Los jóvenes y las familias son ahora el verdadero motor de la compra de viviendas”

Gonzalo Bernardos, economista: “Los jóvenes y las familias son ahora el verdadero motor de la compra de viviendas”

Estrategias que recomiendan los economistas a partir de los 40 años para aumentar la pensión y los ingresos en la jubilación

Portugal gana a España en empleo, educación y equilibrio en sus cuentas públicas, pero pierde en salarios, riqueza y productividad

Timar a la Seguridad Social sale caro: un hombre es condenado por cobrar 5.000 euros del paro con un contrato falso

El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz hasta 2030 y deja en manos del Gobierno el futuro de la central

DEPORTES

Los “indios” de Scaloni también juegan en España: las historias que forjaron a La Roja hacia la segunda estrella

Los “indios” de Scaloni también juegan en España: las historias que forjaron a La Roja hacia la segunda estrella

¿Cuánto valen las plantillas de las dos mejores selecciones del mundo? De una Argentina liderada por Messi a la España comandada por Lamine Yamal

Lamine Yamal y Pedro Porro entre algodones: se entrenan al margen del equipo tan solo tres días antes de la final del Mundial

El lío del Atlético de Madrid: campeón y subcampeón del Mundial 2026, pero el primero en volver a la rutina de LaLiga

Luis de la Fuente, de encontrar trabajo en la Federación con un anuncio en el periódico a llevar a España a la final del Mundial 2026