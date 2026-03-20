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Pedro Almodóvar revela su tradición más especial al presentar ‘Amarga Navidad’: “Lo hacemos con cada estreno”

El director de cine pasó por La Revuelta para presentar su última obra y repasar su carrera

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Pedro Almodóvar durante su visita
Pedro Almodóvar durante su visita a 'La Revuelta' (La Revuelta)

Acaba de presentar su última película, y cuando uno estrena algo siempre ha de celebrarlo. Pedro Almodóvar, uno de los cineastas españoles más reconocidos a nivel internacional y más grandes de nuestro cine, La Revuelta, el programa presentado por David Broncano, para promocionar su último estreno, Amarga Navidad, y de paso repasar su carrera. La emisión, que se prolongó hasta la 1:00 de la madrugada en una edición especial dedicada a la figura del director manchego, dejó momentos para el recuerdo, así como una anécdota que ilustra a la perfección la conexión que el cineasta aun mantiene con su hogar.

Durante la entrevista, Pedro Almodóvar reveló una de sus costumbres más significativas al presentar nuevas películas. Cada vez que estrena una cinta, la cita más esperada tiene lugar en su pueblo natal, Calzada de Calatrava. Según el director, el estreno en esta localidad se convierte en una auténtica celebración para sus habitantes, que se reúnen en torno al cine que hay al lado de la plaza del pueblo manchego: “Hoy tenía que preparar un vídeo para la presentación de la película en mi pueblo: Calzada de Calatrava, porque mi pueblo el estreno no se lo pierde, lo hacemos con cada estreno. Ellos, rigurosamente y de gala, en un cine cerca de la plaza, va todo el pueblo”, revelaba el director ganador del Oscar, señalando que en el pueblo pueden llegar a vivir cerca de 3.000 habitantes.

Almodóvar subrayó que este ritual se repite con cada lanzamiento, sin importar el alcance internacional de sus producciones. Los vecinos de la localidad asisten al cine en el centro del pueblo vestidos de gala, manteniendo viva la emoción por el estreno en una comunidad tan grande y rendida al director. Esta tradición convierte cada presentación en una fiesta local que une a generaciones y refuerza el vínculo entre el cineasta y sus raíces. El viernes 19 de marzo, el director de 76 años estrena su más reciente película, Amarga Navidad. También una de las más personales, porque en ella repasa su propia figura a través de historias cruzadas, algo que ya hiciera en anteriores obras como La mala educación o sobre todo en Dolor y Gloria, en la que Antonio Banderas interpretaba a un álter ego del manchego.

Vecinos de Calzada de Calatrava
Vecinos de Calzada de Calatrava jugando a "Las Caras" en la plaza de España del municipio. (JCCM)

Entre flanes

La visita de Almodóvar a La Revuelta estuvo marcada por momentos de cercanía y humor. Al entrar al plató, el director obsequió a David Broncano un flan casero, elaborado por su hermana María Jesús, y recordó cómo este postre se ha convertido en un “clásico” de sus rodajes. El flan incluso tuvo un primer plano en la película Volver, y durante la entrevista fue compartido tanto con el presentador como con el público.

El ambiente relajado permitió que Almodóvar compartiera detalles de su vida personal y profesional. Entre las anécdotas destacadas, el cineasta relató cómo vivió el final de la dictadura franquista y la llegada de los años 80, una época que asocia con la libertad creativa y social. “Echo de menos los 80 por la enorme libertad que había entonces. Recuerdo lo que era vivir en una dictadura y, de la noche a la mañana, tuvimos acceso a todo lo que no se podía antes. Las películas me hacían sentir que Franco nunca había existido”.

Pedro Almodóvar en el rodaje
Pedro Almodóvar en el rodaje de 'Amarga Navidad'

La entrevista también incluyó momentos de confesión personal, en los que Pedro Almodóvar respondió preguntas poco habituales en programas televisivos. El director mencionó de manera espontánea algunos de los lugares donde ha tenido experiencias íntimas: “He follado en el campo, pero esas preguntas son para el final. Vacaciones e islas, nunca en península. En Canarias, hace mucho tiempo. La comunión con la tierra es directa”.

Además, recordó la polémica generada por la película Átame, cuando la corte de Nueva York tuvo que pronunciarse sobre su calificación. Almodóvar relató que algunos consideraron que las escenas entre Victoria Abril y Antonio Banderas eran demasiado explícitas. Según explicó, la defensa del filme consistió en resaltar la calidad interpretativa de los actores, logrando que la escena pareciera real sin serlo. Finalmente, la corte determinó que la película no era pornográfica. El testimonio de Pedro Almodóvar en La Revuelta dejó de manifiesto la relevancia de sus orígenes y el papel central que su pueblo natal ocupa en cada etapa de su carrera. El cineasta considera que la relación con Calzada de Calatrava y la celebración colectiva de cada estreno conforman una de las tradiciones más especiales de su trayectoria. Esta conexión, según él, aporta un sentido de pertenencia y continuidad, más allá del éxito internacional de sus películas.

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