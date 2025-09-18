Cillian Murphy regresa a Irlanda por Navidad: así es ‘Small Things Like These’, el drama histórico basado en un éxito de ventas

Cillian Murphy en 'Smalls Things Like This'

Siempre está bien volver a casa, más aun por Navidad. Tras tocar el cielo con Oppenheimer, la película con la que ganó el Oscar a Mejor Actor, Cillian Murphy regresa a su hogar, a su Irlanda natal, en un drama histórico basado en un éxito de ventas. Small Things Like These es el nombre de esta película, que adapta la novela homónima de Claire Keegan y que recupera al intérprete irlandés para las grandes ligar más de dos años después del estreno de la película de Christopher Nolan sobre el padre de la bomba atómica.

Small Things Like These se basa en la obra de la escritora irlandesa, un drama histórico ambientado en Irlanda en las vísperas de Navidad de 1985. Allí conocemos la historia de Bill Furlong (Cillian Murphy), un comerciante de carbón que vive junto a su mujer y sus hijos en el condado de Wexford. Aunque reside en un barrio humilde, Furlong se apaña como puede e intenta que sus empleados puedan subsistir con su salario, pero el trabajo es cada vez mayor. Uno de sus encargos lo lleva hasta el monasterio del pueblo, donde pronto descubre algo extraño. Mujeres solteras y embarazadas son llevadas allí para realizar trabajos forzados, con la complicidad y silencio del resto del pueblo. Sin embargo, el pasado de Furlong y su propia ética lo llevarán a querer cambiar la situación.

“La novela es tan delicada y está tan llena de suspense a pesar de ser tan compacta, que queríamos que la película fuera igual. Por un lado, es una historia muy sencilla, pero, en realidad, es muy profunda y aborda temas muy importantes”, comentaba Murphy en una entrevista para GQ, en la que resaltaba el indispensable flashback de su personaje para entender su conflicto. “El elemento retrospectivo de la historia es muy importante y tiene que ser muy fluido. No queríamos poner un subtítulo ni decir algo como Hace 30 años. Solo queríamos que, de repente, el espectador se encontrara en el pasado. Y es como el título de la novela: es la acumulación de pequeños acontecimientos y revelaciones lo que le lleva a ese momento", señalaba el irlandés.

Clip en exclusiva de 'Small Things Like This'

Basada en hechos reales

Dirigida por el belga Tim Mielants, quien conoce bien a Murphy por haber trabajado con él en la serie Peaky Blinders, Small Things Like These cuenta en su reparto con otras caras conocidas como la de Emily Watson o la de Michelle Fairley, la Catelyn Tully/Stark de Juego de tronos. Aunque la historia no remite como tal a un auténtico Bill Furlong, sí que toma su inspiración de varios casos reales que se sucedieron en la zona durante mucho más tiempo del que cualquiera podría imaginar.

Los hogares de este tipo fueron operados por instituciones católicas romanas desde la década de 1820 hasta 1996, aparentemente para reformar a las “jóvenes caídas”, pero en realidad eran hogares correccionales o reformatorios para mujeres. A menudo, uno de sus familiares las “dejaba” allí para que pudieran ocultar su embarazo a la sociedad. En la novela, la madre de Bill, Sarah, estaba embarazada de él cuando era adolescente, pero no tuvo que ir a una casa así, sino que fue acogida por una familia donde trabajó por un pequeño salario y recibió a cambio alojamiento y comida. Small Things Like These representa no solo un profundo drama con mucho significado para Murphy en su regreso tras Oppenheimer, sino también una denuncia y recordatorio de la difícil situación que vivieron miles de mujeres irlandesas.