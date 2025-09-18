España Cultura

Cillian Murphy regresa a Irlanda por Navidad: así es ‘Small Things Like These’, el drama histórico basado en un éxito de ventas

El ganador del Oscar por ‘Oppenheimer’ da vida a un comerciante de carbón que intenta mantener a su familia y guardar un terrible secreto

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Cillian Murphy en 'Smalls Things
Cillian Murphy en 'Smalls Things Like This'

Siempre está bien volver a casa, más aun por Navidad. Tras tocar el cielo con Oppenheimer, la película con la que ganó el Oscar a Mejor Actor, Cillian Murphy regresa a su hogar, a su Irlanda natal, en un drama histórico basado en un éxito de ventas. Small Things Like These es el nombre de esta película, que adapta la novela homónima de Claire Keegan y que recupera al intérprete irlandés para las grandes ligar más de dos años después del estreno de la película de Christopher Nolan sobre el padre de la bomba atómica.

Small Things Like These se basa en la obra de la escritora irlandesa, un drama histórico ambientado en Irlanda en las vísperas de Navidad de 1985. Allí conocemos la historia de Bill Furlong (Cillian Murphy), un comerciante de carbón que vive junto a su mujer y sus hijos en el condado de Wexford. Aunque reside en un barrio humilde, Furlong se apaña como puede e intenta que sus empleados puedan subsistir con su salario, pero el trabajo es cada vez mayor. Uno de sus encargos lo lleva hasta el monasterio del pueblo, donde pronto descubre algo extraño. Mujeres solteras y embarazadas son llevadas allí para realizar trabajos forzados, con la complicidad y silencio del resto del pueblo. Sin embargo, el pasado de Furlong y su propia ética lo llevarán a querer cambiar la situación.

“La novela es tan delicada y está tan llena de suspense a pesar de ser tan compacta, que queríamos que la película fuera igual. Por un lado, es una historia muy sencilla, pero, en realidad, es muy profunda y aborda temas muy importantes”, comentaba Murphy en una entrevista para GQ, en la que resaltaba el indispensable flashback de su personaje para entender su conflicto. “El elemento retrospectivo de la historia es muy importante y tiene que ser muy fluido. No queríamos poner un subtítulo ni decir algo como Hace 30 años. Solo queríamos que, de repente, el espectador se encontrara en el pasado. Y es como el título de la novela: es la acumulación de pequeños acontecimientos y revelaciones lo que le lleva a ese momento", señalaba el irlandés.

Clip en exclusiva de 'Small Things Like This'

Basada en hechos reales

Dirigida por el belga Tim Mielants, quien conoce bien a Murphy por haber trabajado con él en la serie Peaky Blinders, Small Things Like These cuenta en su reparto con otras caras conocidas como la de Emily Watson o la de Michelle Fairley, la Catelyn Tully/Stark de Juego de tronos. Aunque la historia no remite como tal a un auténtico Bill Furlong, sí que toma su inspiración de varios casos reales que se sucedieron en la zona durante mucho más tiempo del que cualquiera podría imaginar.

Los hogares de este tipo fueron operados por instituciones católicas romanas desde la década de 1820 hasta 1996, aparentemente para reformar a las “jóvenes caídas”, pero en realidad eran hogares correccionales o reformatorios para mujeres. A menudo, uno de sus familiares las “dejaba” allí para que pudieran ocultar su embarazo a la sociedad. En la novela, la madre de Bill, Sarah, estaba embarazada de él cuando era adolescente, pero no tuvo que ir a una casa así, sino que fue acogida por una familia donde trabajó por un pequeño salario y recibió a cambio alojamiento y comida. Small Things Like These representa no solo un profundo drama con mucho significado para Murphy en su regreso tras Oppenheimer, sino también una denuncia y recordatorio de la difícil situación que vivieron miles de mujeres irlandesas.

Temas Relacionados

Cillian MurphyActoresIrlandaCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El esperado regreso de la escritora ganadora del Premio Planeta: un libro de aventuras y amor en el Oeste Americano

Regresa la autora ‘súperventas’ responsables de títulos como ‘Palmeras en la nieve’ o ‘Lejos de Luisiana’ con ‘Corazón de oro’, una novela sobre un capítulo desconocido de la historia

El esperado regreso de la

Si te gustó ‘The Bear’ y ‘Orzak’, no te pierdas esta gran apuesta de Netflix: un thriller protagonizado por Jude Law y Jason Bateman

Se estrena la miniserie ‘Black Rabbit’, la historia de dos hermanos que tienen un restaurante en Nueva York

Si te gustó ‘The Bear’

El director de ‘The Batman’ da la pista clave sobre el villano de la siguiente película: “No ha aparecido en ninguna película”

Matt Reeves va despejando incógnitas con respecto a la esperada continuación

El director de ‘The Batman’

‘El verano en que me enamoré’ no acaba aquí: la popular serie de Amazon tendrá una continuación en forma de película

La productora ha anunciado un nuevo capítulo para la serie juvenil

‘El verano en que me

Quién es quién en ‘El refugio atómico’, la nueva gran serie de Netflix: de Miren Ibarguren y Natalia Verbeke a Carlos Santos y Joaquín Furriel

La nueva obra de los creadores de ‘La Casa del papel’ aterriza este viernes en la plataforma

Quién es quién en ‘El
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La OTAN incluye en su

La OTAN incluye en su catálogo un nuevo dron español: Aurea Avionics se convierte en la primera pyme de España en lograrlo

Cinco señales de que trabajas con un psicópata, según una criminóloga: “Hacen que llegues a dudar de tu propia memoria”

Un hombre accede a una herencia millonaria gracias a la saliva de su abuelo paterno recogida del suelo: la prueba de ADN confirma que es hijo de un empresario gallego

El error en la gasolina de un pueblo de Cataluña que ha dejado a decenas de personas sin coches

El dialecto judeoespañol que aún se habla en Ceuta y Melilla y que Marruecos quiere erradicar

ECONOMÍA

Así es la ‘trampa suiza’,

Así es la ‘trampa suiza’, un fenómeno que afecta a muchas personas que se mudan a este país: “No vas a hacer mucho dinero”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 18 septiembre

Profesiograma, el documento clave para ganar tu incapacidad permanente, según un abogado

Un trabajador renuncia a su puesto y la Justicia le condena a pagar 800.000 euros a su exempresa

DEPORTES

Así apartó el mundo del

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”

Euskadi y Palestina jugarán un partido amistoso en San Mamés el próximo 15 de noviembre

La tenista que denunció un episodio de racismo en el US Open es criticada por burlarse de la comida china

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio