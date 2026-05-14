Qué es y cómo se trata la migraña menstrual, los dolores de la cabeza que aparecen con la regla

Una mujer sufre un ataque de migrañas (Shutterstock España)

La migraña menstrual es una de las afecciones neurológicas más frecuentes entre las mujeres en edad fértil y, sin embargo, continúa siendo una gran desconocida. Este tipo de dolor de cabeza, asociado directamente a los cambios hormonales del ciclo menstrual, afecta a millones de mujeres en todo el mundo y puede llegar a alterar de forma importante su calidad de vida, su rendimiento laboral y sus actividades cotidianas.

Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), aproximadamente una de cada cuatro mujeres en edad reproductiva sufre migrañas y, en cerca del 70 % de los casos, estas crisis están relacionadas con las fluctuaciones hormonales propias del ciclo menstrual. A diferencia de una cefalea común, la migraña menstrual se caracteriza por un dolor intenso y pulsátil, que suele concentrarse en un solo lado de la cabeza y que puede ir acompañado de síntomas como náuseas, vómitos, sensibilidad extrema a la luz o intolerancia al ruido.

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El origen de estas crisis está estrechamente vinculado a la caída brusca de los niveles de estrógenos que ocurre después de la ovulación y antes de la llegada de la menstruación. Los estrógenos no solo participan en el funcionamiento reproductivo, sino que también influyen sobre neurotransmisores relacionados con el dolor y el estado de ánimo, como la serotonina, la dopamina y las endorfinas. Esta alteración hormonal puede desencadenar el mecanismo neurológico que provoca la migraña.

Además, algunos expertos apuntan al papel de las prostaglandinas, sustancias que aumentan durante la menstruación y que también podrían favorecer la aparición del dolor de cabeza. Por este motivo, muchas mujeres experimentan migrañas más intensas coincidiendo con los primeros días del sangrado menstrual.

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Una mujer con dolor de cabeza (Freepik)

Cómo se trata la migraña menstrual

Aunque no existe un tratamiento único y definitivo para la migraña menstrual, sí hay diversas estrategias terapéuticas destinadas a reducir la frecuencia y la intensidad de las crisis. En algunos casos, los médicos recomiendan terapias preventivas orientadas a estabilizar los niveles hormonales mediante suplementos de estrógenos administrados por vía cutánea o transdérmica.

También se emplean medicamentos preventivos como antiinflamatorios no esteroideos, magnesio o agonistas serotoninérgicos. Otra opción frecuente es el uso continuado de anticonceptivos orales con bajas dosis de estrógenos, cuyo objetivo es evitar las fluctuaciones hormonales bruscas. Sin embargo, la respuesta a la píldora anticonceptiva no es igual para todas las mujeres: mientras algunas experimentan una notable mejoría, otras pueden sufrir episodios más severos.

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Durante las fases agudas de la migraña, el tratamiento suele centrarse en aliviar el dolor mediante analgésicos o antiinflamatorios como ibuprofeno, naproxeno o ketoprofeno. En algunos casos también se utilizan combinaciones de aspirina, cafeína y paracetamol, siempre bajo supervisión médica.

Una terapia más allá de los fármacos

Más allá de los medicamentos, los especialistas insisten en la importancia de identificar y evitar factores desencadenantes que puedan empeorar las crisis. El alcohol, la falta de sueño o ciertos alimentos ricos en tiramina, como quesos curados, chocolate o embutidos, pueden favorecer la aparición de episodios dolorosos.

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El estilo de vida también desempeña un papel clave, pues mantener horarios regulares de descanso, practicar ejercicio físico moderado y controlar el estrés puede ayudar a disminuir la frecuencia de las migrañas. Asimismo, algunas mujeres encuentran alivio en remedios caseros como las infusiones de jengibre, el consumo de alimentos ricos en vitamina B3 o los masajes suaves en las sienes.