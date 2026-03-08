España Cultura

‘Barrio Sésamo’, comparado con ‘Juego de Tronos’ y ‘The Office’ por este episodio: tiene una puntuación casi perfecta y explica la muerte de un actor de la serie

El popular programa infantil decidió comunicar a sus espectadores más pequeños el fallecimiento de uno de los integrantes del equipo del reparto, dando lugar a uno de sus momentos más recordados

Imágenes de 'Barrio Sésamo', 'The Office' y 'Juego de Tronos'. (Montaje de Infobae España)

Han pasado muchos años desde que en España se emitió por primera vez Barrio Sésamo. El famoso programa infantil estrenado en los setenta dejó como legado una serie de personajes (Epi, Blas, Coco, Triqui, Elmo) para el recuerdo y demostró como la televisión podía ser un importante apoyo educativo para los niños. Tal fue su impacto que se emitió en países de todo el mundo y varias generaciones crecieron con él, hasta el punto de que, incluso ahora, son muchos quienes citan algunas de sus frases o repiten algunas de sus canciones.

Sin embargo, más allá de su carácter pedagógico, Barrio Sésamo también tuvo momentos de especial brillantez en temas mucho más profundos que la aritmética simple o la comprensión lectora. Esto lo demuestra uno de sus episodios más recordados: Adiós, señor Hooper. Este capítulo, perteneciente a la decimoquinta temporada, parte de un suceso que afectaba directamente a la serie: el fallecimiento de Will Lee, actor que interpretaba en la serie al señor Hooper, entrañable dueño de la tienda y uno de los cuatro personajes humanos de la serie.

Imágenes del episodio 'Adiós, señor Hooper', de 'Barrio sésamo'.

Tras el suceso, y ante la posibilidad de obviar el acontecimiento y continuar la serie sin informar de lo ocurrido. De hecho, los productores del programa consideraron reemplazar al actor o decir que el personaje se había mudado a otro sitio. Sin embargo, finalmente decidieron abordar directamente el asunto con un capítulo en el que Big Bird se entera por sus amigos de la muerte del señor Hooper y no solo eso, sino que además descubre lo que es la muerte y por qué el señor Hooper “no puede volver”.

Uno de los capítulos mejor puntuados en la historia de las series

“Es la forma más perfecta de abordar la muerte con los niños”, señala un fan cuatro décadas después en un post publicado en la red social Reddit. “La gente actúa como si los niños no pudieran manejar este tipo de cosas. Pero sí pueden cuando se hace así. Con respeto, honestidad y amor”. En consonancia con sus palabras, cabe recordar que el equipo responsable de Barrio Sésamo decidió emitir este episodio el día de Acción de Gracias porque suponían que la mayoría de los padres estarían en casa y podrían explicarles a sus hijos el tema que abordaba el episodio.

Con el paso del tiempo, este capítulo del mítico programa infantil ha acabado siendo uno de los más recordados de todos los que se emitieron. También uno de los más valorados, ya que en la mayoría de las plataformas especializadas, como Imdb, tiene una puntuación altísima por parte de los usuarios. En la mencionada, sin ir más lejos, alberga una calificación de un 9,8 sobre 10, lo que la sitúa a la altura de los episodios más aplaudidos de las mejores series de la historia: Juego de Tronos, Breaking Bad o The Office, entre muchas otras.

Además de esto, el segmento se adaptó también a un libro infantil de gran éxito editorial titulado Adiós, Sr. Hooper, donde se recogen también las palabras que emplearon el resto de personajes de Barrio Sésamo para consolar a Big Bird: “Nunca será lo mismo aquí sin él pero ¿sabes qué? Todos podemos estar muy contentos de haber tenido la oportunidad de estar con él, conocerlo y quererlo tanto cuando estuvo aquí“. Actualmente, pueden verse varios episodios del programa en Netflix.

