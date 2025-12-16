Manu Vivas, psicólogo: “Los complejos surgen en una sociedad donde la imagen importa, se compara y se juzga”

Fragmento de TikTok en el que Manu Vivas explica por qué surgen los complejos físicos. (@dr.manuvivas)

En una sociedad en la que las redes cada vez ganan más relevancia, la apariencia y el aspecto físico se han convertido en una prioridad para muchas personas, teniendo un impacto más grande del que debería en la autoestima. Esto provoca que, en numerosos casos, no seamos capaces de cumplir nuestras propias expectativas, lo que genera frustración y tiene repercusiones a nivel psicológico.

Una de las más notables es la inseguridad, tema sobre el que ha profundizado el psicólogo Manu Vivas en uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@dr.manuvivas). “Los complejos surgen en una sociedad donde la imagen importa, se compara y se juzga”, afirma el especialista durante los primeros segundos.

Por qué aparecen los complejos físicos

El psicólogo explica que los complejos no suelen nacer de grandes defectos, sino de detalles pequeños que, en determinadas circunstancias, adquieren un peso excesivo. Una cana, un grano, un cambio corporal o una prenda que ya no entra pueden convertirse de repente en el centro de atención de la persona.

En un entorno donde la imagen se observa, se evalúa y se compara de forma constante, estos pequeños elementos acaban magnificándose. La presión social juega un papel clave en este proceso. Los comentarios, las críticas e incluso los elogios hacen que muchas personas sean cada vez más conscientes de su cuerpo.

Esto puede agrandarse en entornos donde predomina la superficialidad, prestando más atención a un detalle que no nos gusta antes que a todo el conjunto. Esto conduce a que seas tu peor enemigo, poniendo la lupa en lo que consideramos un defecto. Esto puede derivar en inseguridad y malestar emocional.

A partir de ahí, suelen aparecer conductas de control que refuerzan el complejo, lo que puede derivar en consecuencias más graves como dejar de quedar con tus amigos, evitar aparecer en fotos o rechazar cualquier actividad que implique una relación social.

Por otro lado, la comprobación constante, como mirarse repetidamente al espejo, pesarse con frecuencia o buscar validación externa pueden volverse una obsesión. Aunque estas conductas puedan aliviar el estrés a corto plazo, están reforzando la inseguridad, poniendo el foco en lo que te acompleja.

Cómo reforzar tu autoestima y mejorar la relación con tu cuerpo

Fortalecer la autoestima es fundamental para reducir la influencia de los complejos físicos en la vida diaria. Un primer paso consiste en centrarse en los logros y cualidades personales en lugar de fijarse únicamente en los aspectos que no nos gustan.

Establecer objetivos realistas y saber reconocer cada pequeño avance ayuda a generar confianza y satisfacción personal. Otro de los cambios que pueden reforzarte emocionalmente es hablarte de forma positiva y evitar la autocrítica constante.

También es muy positivo realizar actividades que te hagan sentir bien contigo mismo, como el deporte, la meditación o hobbies que disfrutes, lo que reforzará la seguridad en ti mismo. A pesar de que todos estos consejos puedan ser muy útiles, no sustituyen a una consulta con un especialista de la salud mental. Si tu caso es grave, no dudes en acudir al psicólogo para que evalúe tu caso.