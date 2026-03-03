La novela de más de 700 páginas considerada como una de las mejores del año: el regreso de la escritora india más joven galardonada de la historia

La autora Kiran Desai posa junto a la portada de su novela 'La soledad de Sonia y Sunny'.

Han transcurrido casi dos décadas desde que Kiran Desai sorprendiera al mundo literario con El legado de la pérdida, la novela que la hizo merecedora del Man Booker Prize en 2006 y la convirtió en la mujer más joven en recibir este reconocimiento.

Ahora, la escritora india ha regresado a la ficción con La soledad de Sonia y Sunny, una obra monumental de más de setecientas páginas que, según la crítica literaria internacional, figura entre los títulos más destacados del año.

El lanzamiento de esta novela supone no solo el esperado retorno de Desai, sino también la consolidación de una voz que ha abordado la experiencia migratoria y la soledad desde una perspectiva innovadora y personal, tal como ha relatado la propia autora en su visita a nuestro país.

Un viaje literario entre Occidente y Oriente

“El inicio de esta novela estuvo marcado por una dedicación absoluta, incluso una cierta obsesión”, ha confesado Desai. La autora ha dedicado casi veinte años a la creación de La soledad de Sonia y Sunny, un periodo en el que la autora ha recopilado cerca de 5.000 páginas de notas, fruto de una escritura disciplinada y meticulosa.

La propia autora reconoce que el tiempo ha transcurrido inadvertido, absorta por una historia en la que ha volcado buena parte de sus inquietudes y vivencias personales. “Ves que han pasado dos décadas y te da cierto vértigo. Hace más de un año que la terminé y sigo pensando en ella, en lo que podría haber cambiado”, ha reconocido.

La novela, publicada en España por Salamandra, sigue la trayectoria de dos jóvenes indios, Sonia y Sunny, desplazados a Estados Unidos por sus familias con la esperanza de que puedan prosperar social y económicamente.

Sonia, aspirante a escritora, estudia en Vermont, mientras Sunny se ha instalado en Nueva York, trabajando como periodista. La trama de la obra salta entre distintas generaciones y geografías, explorando el choque cultural y las profundas transformaciones vividas tanto por las familias como por la propia India, en un periodo marcado por el auge del nacionalismo y los cambios sociales.

La soledad, el tema central y sustento creativo

En el núcleo de la novela se sitúa el tema de la soledad, que Desai ha abordado desde ángulos diversos: como sustento, estigma y miedo político. Para la escritora, la soledad se presenta en Occidente como un temor existencial que contrasta con la concepción india, donde es un lujo, porque casi nunca se está “físicamente solo”.

La novela retrata el éxodo, el desarraigo y la búsqueda de pertenencia, situando en el centro la historia de amor entre Sonia y Sunny. Ambos deben enfrentarse a las tensiones entre la familia, la comunidad y la individualidad, así como al racismo, la misoginia y los prejuicios de clase que se cruzan en su camino.

Para Desai, la lucha por la autonomía emocional se convierte en uno de los grandes desafíos de sus personajes, reflejando conflictos universales y, a la vez, profundamente anclados en su origen indio.

Influencias, ‘metaliteratura’ y crítica social

La estructura coral de la novela permite a Desai hilar varias generaciones, desde la época colonial británica hasta el presente, mostrando las aspiraciones y contradicciones de familias que han vivido la independencia india, los matrimonios concertados y las sucesivas oleadas de migración.

La autora ha reconocido su interés en plasmar “cómo ha cambiado la idea del amor a lo largo de estas tres generaciones”, incorporando tanto episodios de humor como una mirada crítica al mundo literario y artístico contemporáneo, especialmente al neoyorquino, donde se evidencia la pugna por la fama y el reconocimiento.

En la obra, Sonia inicia una relación con un artista mayor, narcisista y controlador, un personaje que le recrimina escribir “tonterías orientalistas” y la anima a evitar el realismo mágico.

La propia Desai ha reflexionado en varias entrevistas sobre la carga colonialista y condescendiente del término “realismo mágico”, subrayando que “si escribes en África, Latinoamérica o Asia, se te etiqueta como autor de realismo mágico, pero en Europa esto no ocurre, a pesar de su tradición en cuentos de hadas”, ha manifestado.

Este planteamiento ‘meta-literario’ conecta con la vida de la propia autora, quien es hija de la novelista Anita Desai. . La influencia materna ha sido determinante: “Crecí viéndola escribir mientras criaba cuatro hijos; para mí, esa disciplina literaria siempre resultó natural”.

El impacto de la migración en EE.UU y la India

Desai reside en el barrio neoyorquino de Queens, un entorno donde conviven comunidades de Bangladesh, Pakistán, India, Nepal y Tíbet, y donde la autora ha experimentado de primera mano los efectos de las políticas migratorias y el aumento del racismo. “Puedes oler el miedo a través de la ventana”, ha descrito en referencia a la inquietud ante la retórica hostil del movimiento MAGA y las políticas del presidente Donald Trump.

Para Desai, la comunidad india en Estados Unidos ha pasado de ser ejemplo de movilidad social a objeto de recelos y prejuicios, alimentando una narrativa de deshumanización del inmigrante.

Sobre el regreso recurrente a la India, Desai ha compartido la dificultad de mantener viva la memoria y la creatividad una vez instalada en Estados Unidos. “Al dejar la India, temía perder mi tema; no sabía si podría escribir con la misma profundidad histórica”, ha reconocido. Sin embargo, con el tiempo ha descubierto que la diáspora también es un lugar narrativo y emocional desde el que abordar las transformaciones del país de origen.

La novela, ambientada en los años noventa, busca capturar el espíritu de una generación marcada por el idealismo y el orgullo de quienes lucharon por la independencia de la India, antes del ascenso de regímenes autoritarios y nacionalistas.

El papel de la literatura y la identidad fluida

La literatura se manifiesta en la obra como espacio de resistencia y de búsqueda de sentido en un mundo en constante cambio. La autora también ha reivindicado la literatura como antídoto contra los discursos nacionalistas y excluyentes, presentándola como un terreno donde “todas esas capas de identidad pueden convivir”.

Al abordar la identidad, Desai ha apuntado que el concepto de “uno mismo” es cada vez más complejo en una era de migraciones y pertenencias múltiples. “Cambiar la identidad no tiene que ser siempre traumático; puede responder también a una búsqueda, ligada al arte, la espiritualidad y la metáfora”.

Con La soledad de Sonia y Sunny, Kiran Desai ha vuelto a ocupar un lugar destacado en el panorama literario, consolidando una obra que, en palabras de The New York Times, ostenta la capacidad de llenar más de setecientas páginas “sin que ninguna resulte superflua o aburrida”.

La novela ya ha sido recibida como uno de los títulos fundamentales de 2025, y su publicación en español permite a los lectores seguir indagando en los vínculos entre soledad, migración y emoción, temas que atraviesan la literatura de Desai desde su primera novela.