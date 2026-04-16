El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso retoman la música tras una pausa guiada por el “centro de bienestar” de Sting: “Él nos ayudó y nos rescató”

Ca7riel y Paco Amoroso presentan su nuevo álbum, acompañados por Sting y enfocados en el cuidado personal (La Revuelta)

El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso ha explicado los motivos detrás de su retirada temporal y su regreso a la música, una travesía marcada por el apoyo del músico británico Sting. Durante su visita al programa 'La Revuelta’, presentado por David Broncano, los artistas han desvelado cómo el colapso provocado por la presión del éxito les llevó a ingresar en la ficticia “clínica de Sting”, un concepto que ha guiado la narrativa de su reciente trabajo discográfico.

La interrupción de la actividad de Ca7riel y Paco Amoroso se produjo tras siete años de carrera musical conjunta, momento en el que anunciaron públicamente la necesidad de frenar debido al “nivel de exposición, presión y éxito” que no supieron gestionar adecuadamente.

La decisión de apartarse de los escenarios respondió a la urgencia de “descansar y sanar” después de un periodo de “velocidad bastante loca”. En ese contexto, el dato diferenciador ha sido el papel simbólico de Sting, cuya figura se ha incorporado como mentor y salvador en el álbum conceptual Free Spirits, presentado en el programa.

Un disco, una clínica y Sting como guía

La creación del álbum Free Spirits ha supuesto para el dúo no solo un nuevo lanzamiento musical, sino también la elaboración de una historia en la que Sting lidera un metafórico “centro de bienestar”, denominado Free Spirits Wellness Center. En sus propias palabras, los artistas han relatado durante la entrevista que “nos internamos en la clínica de Sting. Él nos ayudó y nos rescató”, subrayando así la contribución simbólica del músico británico en su proceso de recuperación y regreso a la industria.

Los músicos han detallado que la “clínica” representa un espacio de rehabilitación satírico, donde Sting actúa como mentor y colabora en la canción ‘Hasta Jesús tuvo un mal día’, incluida en el nuevo álbum. También han destacado que el cambio en su estilo de vida ha sido fundamental para su bienestar.

Ca7riel y Paco Amoroso junto a Sting en su colaboración (La Revuelta)

Han afirmado: “Somos artistas de alto rendimiento y nuestro objetivo es cuidarnos para no morir”, insistiendo en la importancia de la salud mental y física tras experiencias previas marcadas por el exceso y el descontrol. El relato conceptual del disco se ha presentado también como una apuesta por la vida saludable, con referencias a hábitos como la hidratación y rutinas inspiradas en yoga y meditación, asociadas a la figura de Sting.

La gira de presentación de Free Spirits contempla actuaciones en Barcelona y Madrid el 10 y 17 de septiembre respectivamente. Durante el programa, la peculiaridad del dúo se ha reflejado en sus respuestas a las populares “preguntas clásicas” de David Broncano: interrogados sobre su patrimonio, han bromeado con que están “gastando toda la guita en ser inmortales” y han añadido que “nos lo hemos fundido”.

Bienestar y salud como prioridad

Respecto a su vida sentimental reciente, la estadística es reveladora: “Cero. Desde diciembre que entramos en la clínica, yo me alejé de todo tipo de pasión”, ha revelado Paco Amoroso. Para él, la prioridad ha pasado a ser el bienestar personal, subrayando que antes ya fueron “apasionados” pero ahora “tocan otras cosas”. Por su parte, Ca7riel ha señalado que únicamente practica “tantra”, y en tono humorístico ha calificado su puntuación como “menos siete”.

Ca7riel y Paco Amoroso portan mochilas de hidratación mientras recomiendan consumir “seis litros de agua al día” (La Revuelta)

Entre los elementos distintivos de esta nueva etapa, destaca la colaboración con Sting en el tema ‘Hasta Jesús tuvo un mal día’, así como la reinvención conceptual en torno al ficticio Free Spirits Wellness Center. Además, el énfasis en la salud y la longevidad se ha ilustrado mediante gestos simbólicos durante la entrevista, como portar mochilas de hidratación con hasta cuatro litros de agua, recomendando consumir “seis litros de agua al día”.

Ca7riel y Paco Amoroso contaron cuál es el hábito más saludable que recomiendan a sus fans

Sting, además de participar en la narrativa del disco y en la canción ya mencionada, fue quien materializó mediante un vídeo la vuelta de Ca7riel y Paco Amoroso a la música, haciendo pública su “bienvenida” al centro de bienestar ficticio.