Agencias

El PSOE quiere que los Goya de 2028 se celebren en Zarogoza coincidiendo con el bicentenario de la muerte del pintor

El Grupo Socialista impulsa una propuesta en el Congreso para respaldar la organización de la principal ceremonia del cine español en una ciudad aragonesa, subrayando la importancia histórica de Francisco de Goya y la descentralización cultural

Guardar

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha impulsado en los últimos años una política de descentralización de la Gala de los Premios Goya, celebrando el evento en ciudades como Sevilla, Málaga y Valencia. El PSOE propone que Zaragoza se incorpore a esta itinerancia y acoja la entrega de los Premios Goya en 2028, coincidiendo con el bicentenario de la muerte de Francisco de Goya. Según informó Europa Press, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados, con la que insta al Gobierno a "apoyar y respaldar" esta candidatura mediante el diálogo y la colaboración con la Academia de Cine y el resto de instituciones.

El texto de la PNL, al que tuvo acceso Europa Press, menciona la necesidad de promover el diálogo entre las instituciones culturales y la Academia para que Zaragoza asuma el protagonismo en la principal gala del cine español en ese año tan simbólico. El PSOE argumenta que celebrar los Goya en Zaragoza representa una oportunidad para vincular la conmemoración del bicentenario del pintor con la proyección internacional del cine español. La iniciativa está orientada a ser debatida en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, como paso previo para valorar su viabilidad.

El Grupo Socialista destaca en su propuesta que Zaragoza nunca ha albergado la ceremonia y subraya aspectos como su accesibilidad, conectividad y el firme compromiso cultural de la ciudad. El medio Europa Press detalló que una de las razones centrales de la propuesta es el reconocimiento a Francisco de Goya, cuyo nombre da título al máximo galardón del cine español. El documento remarca que el legado de Goya abarca generaciones, se considera precursor de la modernidad y fuente de inspiración para la creatividad artística, incluida la cinematografía. Según el PSOE, el artista es símbolo cultural tanto de Aragón como de España y su figura motiva que la celebración de la gala en Zaragoza represente un homenaje directo.

La propuesta subraya el papel de las ciudades medianas en la dinámica cultural del país, considerando que la elección de Zaragoza supondría mayor visibilización de su patrimonio histórico y artístico, superando la centralización habitual en las grandes capitales. Europa Press reportó que la iniciativa incluye como argumento la historia cinematográfica de Aragón y la contribución de talento local al cine español.

El documento recuerda que Zaragoza ha funcionado como escenario para producciones cinematográficas nacionales e internacionales, citando títulos como 'Jamón, jamón', dirigida por Bigas Luna, 'Palmeras en la nieve', de Fernando González Molina, y 'La novia', de Paula Ortiz. Esta trayectoria refuerza la idea de que la ciudad posee ya un papel relevante en el séptimo arte.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la PNL presentada por el Partido Socialista pone énfasis en la importancia de asociar la gala de los Goya con fechas simbólicas que permitan no solo recordar a figuras clave como Goya, sino también promover descentralización y equidad cultural entre los territorios. El texto sostiene que albergar la gala en Zaragoza en el año del bicentenario supondría un hito cultural de proyección internacional, reforzando la relación entre el arte y el cine en un espacio históricamente ligado a la figura homenajeada.

Temas Relacionados

Premios GoyaZaragozaPSOEFrancisco de GoyaAcademia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de EspañaAragónCine españolCongreso de los DiputadosBicentenarioEuropa PressEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Hungría bloqueará las nuevas sanciones de la UE a Moscú hasta que Kiev levante el veto al crudo ruso

Hungría bloqueará las nuevas sanciones

Al menos una policía muerta y 25 heridos en un ataque terrorista en Leópolis (Ucrania)

Una serie de explosiones en el centro de Leópolis, descritas por las autoridades como un “acto terrorista”, dejó una agente fallecida, numerosos civiles y oficiales lesionados, y llevó a la detención de una mujer sospechosa ucraniana

Al menos una policía muerta

El PP pide impulsar la Inteligencia Artificial en las empresas para potenciar el talento de los empleados

El grupo parlamentario propone al Gobierno adoptar medidas de formación, conciliación y recualificación laboral para preparar la fuerza de trabajo frente a futuros retos, destacando la urgencia de fidelizar el talento y mejorar la competitividad empresarial en España

El PP pide impulsar la

Corea del Sur protesta contra un evento en Japón que reclama la soberanía de las islas Takeshima/Dokdo

Corea del Sur protesta contra

Junts propone una reforma legal para que el Estado pague a las pymes un plan de asesoramiento sobre inclusión

Junts propone una reforma legal