Si te ha gustado la cuarta temporada de ‘Los Bridgerton’, no puedes perderte “la mejor versión” del clásico que adapta: “El viejo cuento todavía tiene vida y pasión”

Todo empieza con un baile... y como toda historia de amor de cuento, ha terminado con final feliz. Este viernes 26 de febrero, Los Bridgerton han vuelto con los últimos cuatro episodios de la cuarta temporada, que se centra en el segundo hermano mayor de esta familia de clase alta durante el período de la Regencia (con sus licencias creativas, por supuesto).

Benedict Bridgerton (Luke Thompson) conoce a Sophie Baek (Yerin Ha) en un baile de máscaras, donde ella oculta ser una criada bajo un antifaz que le permite entrar, por una noche, en un mundo que no le pertenece. A medianoche, cuando llega el momento de quitarse las máscaras, Sophie sale corriendo dejando tras de sí un guante.

Si esta premisa te suena, no es casualidad. La nueva entrega de este éxito de Netflix, como todas las temporadas de Los Bridgerton, está basada en las novelas del mismo nombre publicadas por Julia Quinn. Esta, basada en el tercer libro, es un retelling de La Cenicienta, este clásico que nos ha acompañado desde hace siglos y que se hizo popular de la mano de Disney con la cinta de 1950.

Para quienes quieran seguir explorando esta versión romántica del cuento clásico, existe una película que muchos consideran la adaptación definitiva de este clásico: Por siempre jamás (1998), protagonizada por Drew Barrymore.

Ambientada en la Francia renacentista, la película sigue la historia de Danielle de Barbarac, una joven que, tras la muerte de su padre, queda a merced de su madrastra, quien la obliga a trabajar como sirvienta en su propia casa. Su vida cambia cuando conoce al príncipe Henry, con quien establece una conexión inesperada.

Dirigida por Andy Tennant, también responsable de Sweet Home Alabama, está protagonizada por una joven Barrymore; Anjelica Huston como la Baronesa Rodmila, la madrastra de Danielle y Dougray Scott como el príncipe Henry.

“La mejor película de ‘La Cenicienta’ de la historia”

Para la crítica y el público, es una de las versiones mejores valoradas de La Cenicienta. En la red social de valoración de películas Letterboxd tiene un 3,7 sobre 5, y en Rotten Tomatoes, la crítica la alza con una puntuación de 91% sobre 100, mientras que el público, con más de 250.000 valoraciones, le da una puntuación de un 84%. En conclusión, un más que notable.

El amor verdadero vale el riesgo. La temporada 4 de Bridgerton» regresa el 26 de febrero.

El periodista Mick LaSalle, del San Francisco Chronicle, aseguró que era “la mejor película de La Cenicienta de la historia”, mientras que Roger Ebert, del Chicago Sun-Times la valoró en su momento con una puntuación de tres tomates sobre cuatro, asegurando que “el viejo cuento todavía tiene vida y pasión”. “Fui a la proyección esperando algún tipo de película infantil sensiblera y me encontré con un romance de época con algo de la misma energía y entusiasmo que ‘La máscara del Zorro’”, dijo sobre el filme y haciendo referencia a la película protagonizada por Antonio Banderas.

Algunas historias no envejecen: solo cambian de época para recordarnos que el amor, la libertad y la esperanza siempre encuentran su momento