Los diez mejores libros de la última semana de febrero: de la revelación de Nata Moreno a lo nuevo de Gopodínov pasando por Rosario Villajos y Soledad Puértolas

Algunas de las recomendaciones de los mejores libros que se publican esta semana: de Gospodínov al debut de Natalia Moreno

Termina un mes de febrero que ha estado repleto de novedades interesantes que hemos ido desgranando a lo largo de estas semanas. Entre las novelas más destacadas, Un asunto de familia, de Claire Lynch (Random House), La soledad de Sonia y Sunny, de Kiran Desai (Salamandra) o Una advertencia, de Jane Smiley (Sexto Piso).

Además, se han publicado las memorias de Gisèle Pelicot, el premio Nadal de David Uclés (La ciudad de las luces muertas), lo nuevo del súperventas Juan Gómez-Jurado, titulado Mentira y el particular homenaje de Emmanuel Carrère a su madre, Koljós (Anagrama).

Estos son algunos de los libros que se editan esta última semana de febrero que enlaza con marzo, entre los que se encuentra lo nuevo de la veterana Soledad Puértolas o el debut de Natalia Moreno en la novela.

‘Física de la tristeza’, Gueorgui Gospodínov

‘Física de la tristeza’, Gueorgui Gospodinov (Impedimenta)

Se recupera una de las grandes obras del maestro de las letras búlgaras, responsable de títulos totémicos como Las tempestálidas o El jardinero y la muerte.

En esta ocasión, propone una experiencia literaria que se aparta de los moldes tradicionales de la novela, ya que el texto se construye en torno a un narrador que padece un síndrome de “empatía patológica”, lo que le permite adentrarse en recuerdos de otras personas y seres, generando una estructura polifónica donde convergen múltiples voces, épocas e identidades. El relato integra escenas que van desde una feria búlgara en 1925 hasta episodios del siglo XX europeo, mezclando experiencias personales con contextos históricos y sociales.

La obra alterna fragmentos de iniciación, crónicas familiares y reflexiones sobre la existencia, formando un entramado donde la memoria individual y la historia colectiva se funden y confunden.

‘En el camping’ Soledad Puértolas

‘En el camping’ Soledad Puértolas (Anagrama)

Diez relatos breves conforman la nueva colección de la veterana Soledad Puértolas, que revela su dominio narrativo al explorar situaciones cotidianas marcadas por el paso del tiempo y las relaciones humanas en diferentes escenarios. Este volumen presenta historias como la de dos amigas separadas por la vida, una existencia condicionada por una llamada perdida y la rutina interrumpida por una anciana alojada en el hogar de su hija, quien observa la intimidad del portero y su asistenta.

Entre los relatos, se encuentran episodios donde irrumpen parientes distantes, un busto de Miguel Servet y un reencuentro en un verano de Galicia, concretamente en un enclave de las Rías Baixas. Estas narraciones cortas permiten a Puértolas exhibir una prosa directa, en la que la observación minuciosa y la penetración psicológica se plasman a través de una aparente sencillez estilística.

El regreso de una de las grandes autoras de la literatura en español, con títulos como Queda la noche (Premio Planeta), Todos mienten o el ensayo La vida oculta.

‘Madonna no nació en Wisconsin’, de Natalia Moreno

‘Madonna no nació en Wiconsin’, de Natalia Moreno (Galaxia Gutenberg)

He aquí una de las sorpresas de la temporada. Conocíamos a Natalia Moreno por su faceta como actriz y directora. Ganó el Goya por su documental Ara Malikian: Una vida entre las cuerdas y, ahora, debuta como escritora con esta novela repleta de frescura y espíritu indómito.

La narración se escinde en dos partes, por una parte, una mujer en crisis que se acaba de separar y busca su lugar en el mundo. Por otra, el recuerdo de su infancia, durante un verano también crucial en su aprendizaje, en un entorno rural durante los años noventa. A medio camino entre los recuerdos y la experiencia iniciática, la autora compone un fresco generacional en el que mezcla la libertad de montar en bicicleta con escuchar a Nirvana o a David Bowie, el sabor de las primeras veces, de las sensaciones que son un descubrimiento y que se exploran con toda la intensidad del mundo.

Con un lenguaje cercano y certero, Natalia Moreno construye un universo tangible, que se puede oler, tocar y escuchar, tanto para el que lo haya vivido como para el que no.

‘La frontera encantada’ de Giuseppe Caputo

‘La frontera encantada’ de Giuseppe Caputo (Random House)

La novela La frontera encantada de Giuseppe Caputo configura un relato donde la evocación de la memoria y la imaginación se entrelazan, estableciendo un universo en el que el dolor social y el deseo conforman la trama central. La obra se presenta como la más personal del autor hasta la fecha, fusionando elementos biográficos y fantásticos.

La crítica ha destacado cómo Caputo aborda los afectos, la soledad y las relaciones, y Mariana Enríquez lo define como “un poeta y un narrador de la ternura y la sordidez”, resaltando la búsqueda de un estilo único para retratar el presente.

En comparación con trabajos previos como Un mundo huérfano y Estrella madre, su nueva novela se mueve hacia un espacio donde la memoria y la fantasía se confunden. El archivo personal adquiere un rol central, abarcando recuerdos, dibujos y rituales que nutren la narración. Caputo describe este proceso como un juego, en el que cada recuerdo o gesto se convierte en material narrativo.

La historia se inicia en Barranquilla, donde un niño, guiado por su abuela, experimenta una fractura identitaria a partir de un gesto simbólico que introduce la vergüenza social y la noción de jerarquía. La abuela insiste en ocultar los orígenes humildes del hogar, lo que produce censura y represión. Una crisis económica desestabiliza esta impostura, y la enfermedad mental del padre se suma a la atmósfera tensa del hogar, donde la fantasía y la realidad conviven.

El complejo de inferioridad adquirido en la infancia se prolonga en el tiempo, afectando la manera en que el protagonista vive su sexualidad y sus relaciones. El recorrido vital se despliega desde Barranquilla hasta Bogotá y luego Iowa, explorando el deseo y la búsqueda de libertad, en un tono que alterna lo crudo y lo tierno. El relato concede un lugar destacado a la fantasía, el archivo emocional y el hechizo como motores de la búsqueda de alegría y plenitud.

‘Nuestras veladas’, de Alan Hollinghurst

‘Nuestras veladas’, de Alan Hollinghurst (Anagrama)

La novela de Alan Hollinghurst sigue la vida de Dave Win, un hombre de origen humilde y raíces birmanas, que accede a un colegio exclusivo británico gracias al apoyo de una familia adinerada, los Hadlow. La relación con los Hadlow, especialmente con el padre Mark, marca el desarrollo personal y profesional de Dave, quien se orienta hacia el teatro y las artes, mientras que Giles Hadlow, el hijo de la familia, se convierte en político de tendencia ultraconservadora.

El relato cubre cinco décadas de historia británica, mostrando el contraste entre las trayectorias de Dave y Giles, y aborda temas como la clase social, la raza, la identidad de hijos de inmigrantes en ámbitos elitistas, la sexualidad y los debates políticos contemporáneos. La narración presenta recuerdos clave de la vida de Dave, incluyendo amores juveniles y el descubrimiento del amor verdadero en la vejez, así como las experiencias de otros personajes secundarios, como su madre, que también encuentra un nuevo amor en la adultez.

La novela examina tanto los cambios como las continuidades en la sociedad británica, reflejando tensiones sociales, raciales y políticas, y termina con un desenlace marcado por la persistencia de prejuicios antiguos.

El estilo de Hollinghurst combina el análisis de los sentimientos personales con una observación crítica del entramado social británico, incorporando referencias a instituciones tradicionales, la situación de las minorías y el clima posterior al Brexit. La voz narrativa transmite una mirada reflexiva sobre los cambios históricos y las vivencias emocionales de los personajes.

‘Un Aladino y dos lámparas’, de Jeanette Winterson

‘Un Aladino y dos lámparas’, de Jeannette Winterson (Lumen)

Jeanette Winterson reinterpreta el relato de Las mil y una noches, centrando su análisis en la figura de Sherezade y el papel de la imaginación en la vida. Explora cómo las historias moldean las creencias, la influencia de la creatividad en la realidad y la diferencia entre verdad y engaño, situando al amor como posible eje vital. Su libro Un Aladino y dos lámparas utiliza la figura de Aladino para contraponer dos formas de vivir: una orientada a lo material y otra a la creatividad y la empatía, proponiendo que los relatos pueden transformar la realidad.

La obra mezcla ficción, memoria y reflexión, defendiendo el poder de la narración personal como herramienta para cambiar el futuro. Críticos internacionales destacan su originalidad, diversidad de géneros y estilo innovador. Se ha resaltado su “sentido del juego”, su “defensa del poder de la imaginación”. The Independent subraya la combinación de memorias, ensayo y narrativa mágica, y otros medios elogian la precisión, generosidad y capacidad de Winterson para reinventarse y emocionar al lector. Su estilo ha sido calificado como cautivador, ingenioso y explosivo, y se la considera una de las autoras más influyentes en lengua inglesa.

‘Llamas en Nuncanada’, de Catriona Ward

‘Llamas en Nuncanada’, de Catriona Ward (Runas)

Es una de las autoras de terror y fantasía más galardonadas de los últimos tiempos y ha ganado los máximos galardones, como el Shirley Jackson o el Bram Stoker. Entre sus títulos destacados, se encuentran Rawblood, La bahía del espejo, Sundial o La casa al final de Needless Street, todas editadas por Runas.

Ahora publica la historia de un grupo de niños de Nuncanada que vive apartado en las Montañas Rocosas, donde encuentran refugio lejos del mundo adulto. A medianoche, Riley despierta a su hermano menor y ambos huyen de su casa de acogida en busca de adolescentes que habitan las ruinas del rancho Nuncanada, marcado por el paso del infame Leaf Winham, un actor que se escondió allí para escapar de la fama, ocultando delitos que acabaron saliendo a la luz tras un incendio que reveló su verdadera naturaleza de asesino.

Los adultos no tienen cabida en el refugio donde estos niños salvajes sobreviven. Las brasas del rancho guardan un secreto peligroso y exigen un alto costo a quienes buscan seguridad entre sus restos. La esperanza de Riley por hallar un nuevo hogar enfrenta amenazas inesperadas al adentrarse en este territorio marcado por el pasado. Una novela de terror repleta de giros inesperados.

‘Cortarse el cabello’, Rosario Villajos

‘Cortarse el cabello’, Rosario Villajos (Seix Barral)

Una serie de relatos conforman Cortarse el cabello, una colección que explora la aceptación de la pérdida desde distintos ángulos, entre lo cotidiano y lo fantástico. La autora, Rosario Villajos, utiliza la fantasía y el simbolismo para indagar en temas como la pérdida de la inocencia, la identidad y la muerte, permitiendo que las despedidas se transformen en nuevos comienzos.

Sobresalen figuras inusuales, como una madre que se niega a abandonar el cadáver de su hijo o personas acompañadas por criaturas excepcionales (vampiros, fantasmas y mujeres-lobo), quienes representan el lado extraordinario de la experiencia humana frente a la ausencia. Las historias también abordan el impacto que los secretos y vínculos personales tienen en quienes rodean a los protagonistas.

Tras recibir el Premio Biblioteca Breve en 2023 con La educación física, Villajos ve en la escritura un acto de supervivencia y de revelación. La autora apuesta por diluir los límites de lo autobiográfico para elevar sus relatos a un terreno donde lo real y lo fantástico se funden antes de que la memoria les dé una nueva forma.

‘Vivir a jornada completa’, de Mar Cabra

‘Vivir a jornada completa’, de Mar Cabra (Temas de Hoy)

El texto describe el recorrido de Mar Cabra, periodista galardonada con el Premio Pulitzer por su participación en los Papeles de Panamá, quien, tras alcanzar ese reconocimiento, atravesó un periodo de cansancio y dudas sobre el sentido del éxito profesional. Ante este escenario, Cabra optó por alejarse del ritmo laboral intenso y se planteó si es posible lograr grandes metas trabajando solo ocho horas diarias. Su experiencia personal la llevó a reflexionar durante una década sobre la relación entre trabajo y salud, proceso que plasmó en el libro Vivir a jornada completa, donde propone cinco pilares para rediseñar la rutina laboral y fomentar el ‘autocuidado’.

En la obra, distintas figuras del periodismo y la literatura, como Ana Pastor, Delia Rodríguez, Borja Vilaseca, Almudena Ariza, Nacho Cardero, Jordi Alemany y Molo Cebrián, aportan opiniones sobre la relevancia del enfoque de Cabra, quien defiende que el cuidado personal no debe interpretarse como abandono, sino como un modo de alcanzar un equilibrio duradero entre la vida profesional y personal. El texto sitúa la experiencia de Cabra como guía para quienes buscan compatibilizar excelencia y bienestar, con la meta de vivir y trabajar de manera plena.

‘Ser muchas y una íntima desconocida’

Una obra que explora mediante un enfoque de ensayo literario y elementos de autoficción el recorrido íntimo de una mujer que enfrenta tanto un tratamiento de fertilidad como la asistencia regular a sesiones de psicoanálisis.

El detonante hormonal y el trabajo con el inconsciente marcan el desarrollo de un libro que despliega un catálogo de espacios personales que trascienden lo privado. El texto invita a reflexionar sobre la subjetividad contemporánea a través de las diferentes habitaciones de una casa simbólica, en las que cada puerta abierta revela nuevas facetas del deseo, la construcción femenina y las transformaciones corporales.

A lo largo de Ser muchas y una íntima desconocida, el lector asiste a una guía introspectiva por cavilaciones en torno a la maternidad, las infancias y sus manías, la política interpretada como ficción, y temas como el dinero, la moda, la seducción oral y la amistad.

El libro aborda también cuestiones de erotismo lésbico, el amor animal, la quietud soñada, y la influencia de figuras como Dios y Lacan. Esta multiplicidad de voces posiciona a la protagonista ante la paradoja de ser simultáneamente plural y desconocida para sí misma.