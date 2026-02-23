La divertida anécdota de Ricky Martin en un bar donde estaba en una lista de ‘celebrities’ que podían beber gratis: “¡Miren esto!"

La dueña de una cafetería en Miami escribió una lista de famosos a los que daría de beber gratis. Uno de ellos entró en el establecimiento, el mismísimo Ricky Martin, que no dudó en grabar el momento.

Un encuentro inesperado ha sido objeto de sorpresa en una cafetería de Miami, donde Ricky Martin se ha convertido en protagonista de un momento tan inusual como viral.

El famoso cantante puertorriqueño ha estado entre las personas privilegiadas que podían disfrutar de bebidas gratis en ese local, tal y como recogía un cartel escrito a mano por la dueña. La secuencia, inmortalizada en vídeo por el propio artista, ha recorrido las redes sociales con rapidez, captando la atención tanto de sus seguidores como de curiosos.

A raíz de lo sucedido, la historia ha comenzado con una iniciativa pintoresca de la propietaria del bar, quien ha colocado una pizarra en la que enumeraba a “personas que pueden tener una bebida gratis”.

Ricky Martin en la premiere de la segunda temporada de 'Palm Royale', la serie de Apple TV en la que brilla como actor. REUTERS/Mario Anzuoni

En esa singular lista figuraban algunos nombres destacados de la esfera musical y deportiva, entre ellos Bad Bunny, Pedro Pascal, Drake Maye, Sam Darnold y el propio Ricky Martin.

Con un tono distendido, el cantante ha grabado un vídeo donde, entre sonrisas, señala su nombre en el cartel y se dirige a los espectadores con la frase: “Hey, ¡qué casualidad! Beso y abrazo, miren esto”.

La reacción de la dueña del local no se ha hecho esperar. Al escuchar la voz del artista, ha salido a su encuentro y, al identificarle, ha quedado completamente sorprendida. “Oh, mi Dios”, ha exclamado la responsable del establecimiento al ver a Ricky Martin en persona y reconocerle como uno de sus ídolos.

El artista demuestra cercanía con sus seguidores

Una vez superado el asombro inicial, Ricky Martin ha prolongado su estancia en el local y ha compartido momentos fotográficos con varios asistentes que se encontraban allí. Según testigos, el cantante ha optado por un batido de mango como bebida, disfrutando así del inesperado gesto de la cafetería y afianzando su imagen cercana y accesible con los fans.

Ricky Martin en la pasada Super Bowl

El episodio ha reforzado la percepción de Ricky Martin como uno de los artistas latinos con mayor aceptación internacional y ha dejado claro que el cantante sigue manteniendo un vínculo especial con su público, siempre predispuesto a compartir situaciones espontáneas más allá de los grandes escenarios.

Reciente actuación junto a Bad Bunny en el Super Bowl

En relación a su agenda reciente, hay que recordar que el intérprete de Livin’ la Vida Loca acaba de participar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX celebrado en San Francisco. En esta actuación conjunta con Bad Bunny, ambos han aprovechado la visibilidad global del evento para reivindicar la cultura latina y su defensa en el panorama internacional. Ricky Martin ha interpretado un fragmento de la canción Lo que le pasó a Hawaii y ha dejado imágenes que permanecerán en la memoria de los asistentes y espectadores.

El episodio en Miami pone de manifiesto la capacidad de Ricky Martin para conectar tanto en la proximidad de una cafetería como ante millones de personas en un estadio.