España Cultura

La divertida anécdota de Ricky Martin en un bar donde estaba en una lista de ‘celebrities’ que podían beber gratis: “¡Miren esto!"

El cantante portorriqueño ha vuelto a demostrar su cercanía con los fans al compartir en su cuenta de Instagram un suceso curioso que se ha hecho viral

Guardar
La dueña de una cafetería en Miami escribió una lista de famosos a los que daría de beber gratis. Uno de ellos entró en el establecimiento, el mismísimo Ricky Martin, que no dudó en grabar el momento.

Un encuentro inesperado ha sido objeto de sorpresa en una cafetería de Miami, donde Ricky Martin se ha convertido en protagonista de un momento tan inusual como viral.

El famoso cantante puertorriqueño ha estado entre las personas privilegiadas que podían disfrutar de bebidas gratis en ese local, tal y como recogía un cartel escrito a mano por la dueña. La secuencia, inmortalizada en vídeo por el propio artista, ha recorrido las redes sociales con rapidez, captando la atención tanto de sus seguidores como de curiosos.

A raíz de lo sucedido, la historia ha comenzado con una iniciativa pintoresca de la propietaria del bar, quien ha colocado una pizarra en la que enumeraba a “personas que pueden tener una bebida gratis”.

Ricky Martin en la premiere
Ricky Martin en la premiere de la segunda temporada de 'Palm Royale', la serie de Apple TV en la que brilla como actor. REUTERS/Mario Anzuoni

En esa singular lista figuraban algunos nombres destacados de la esfera musical y deportiva, entre ellos Bad Bunny, Pedro Pascal, Drake Maye, Sam Darnold y el propio Ricky Martin.

Con un tono distendido, el cantante ha grabado un vídeo donde, entre sonrisas, señala su nombre en el cartel y se dirige a los espectadores con la frase: “Hey, ¡qué casualidad! Beso y abrazo, miren esto”.

La reacción de la dueña del local no se ha hecho esperar. Al escuchar la voz del artista, ha salido a su encuentro y, al identificarle, ha quedado completamente sorprendida. “Oh, mi Dios”, ha exclamado la responsable del establecimiento al ver a Ricky Martin en persona y reconocerle como uno de sus ídolos.

El artista demuestra cercanía con sus seguidores

Una vez superado el asombro inicial, Ricky Martin ha prolongado su estancia en el local y ha compartido momentos fotográficos con varios asistentes que se encontraban allí. Según testigos, el cantante ha optado por un batido de mango como bebida, disfrutando así del inesperado gesto de la cafetería y afianzando su imagen cercana y accesible con los fans.

Ricky Martin en la pasada
Ricky Martin en la pasada Super Bowl

El episodio ha reforzado la percepción de Ricky Martin como uno de los artistas latinos con mayor aceptación internacional y ha dejado claro que el cantante sigue manteniendo un vínculo especial con su público, siempre predispuesto a compartir situaciones espontáneas más allá de los grandes escenarios.

Reciente actuación junto a Bad Bunny en el Super Bowl

En relación a su agenda reciente, hay que recordar que el intérprete de Livin’ la Vida Loca acaba de participar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX celebrado en San Francisco. En esta actuación conjunta con Bad Bunny, ambos han aprovechado la visibilidad global del evento para reivindicar la cultura latina y su defensa en el panorama internacional. Ricky Martin ha interpretado un fragmento de la canción Lo que le pasó a Hawaii y ha dejado imágenes que permanecerán en la memoria de los asistentes y espectadores.

El episodio en Miami pone de manifiesto la capacidad de Ricky Martin para conectar tanto en la proximidad de una cafetería como ante millones de personas en un estadio.

Temas Relacionados

Ricky MartinBad BunnyCantantesMúsicaMúsica EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Finaliza la primera temporada de ‘El caballero de los Siete Reinos’: todos los interrogantes que plantea la serie de cara a su continuación

El universo de George R.R. Martín que comenzó con ‘Juego de Tronos’, continúa expandiéndose gracias a ‘La casa del dragón’ y a esta aventura paralela que ha hecho las delicias de los fans

Finaliza la primera temporada de

‘Oxford Circus’, el premiado poemario de Gerardo Rodríguez sobre las identidades ‘queer’: “La poesía es mucho más que hablar de amor o de las hojas que caen”

A través de la ruptura y reinvención del lenguaje y el rescate de genealogías invisibilizadas, el escritor plantea una fiesta para todos aquellos “desplazados” por la sociedad y las narrativas hegemónicas

‘Oxford Circus’, el premiado poemario

Miguel de Unamuno, detective y víctima de asesinato en la nueva novela de Luis García Jambrina: “Si viviera hoy, muchos intentarían cancelarle continuamente”

‘El último caso de Unamuno’ sitúa al intelectual como protagonista en la Salamanca ocupada tras el golpe de Estado de 1936, en los que fueron los días previos a una muerte, la suya, convertida en el mayor misterio de todos

Miguel de Unamuno, detective y

Jaume Claret Muxart, 27 años y director novel nominado al Goya: “El público se educa. Si solo complacemos al espectador, acabaremos volviéndonos tontos”

‘Infobae’ entrevista al cineasta catalán, que debutó hace unos meses con ‘Extraño río’, una ficción sobre el despertar sexual de un adolescente en las orillas del Danubio. Este 28 de febrero la cinta opta a dos estautillas

Jaume Claret Muxart, 27 años

Anxos Fazáns, la directora que habla de las conexiones entre distintas generaciones a ritmo de música gallega: “Hacen falta más historias sobre la clase trabajadora”

La joven cineasta, después de adaptar la novela de Manuel Jabois ‘A estación violenta’, compone un pequeño y brillante drama sobre la identidad, las crisis que nos atraviesan y las segundas oportunidades

Anxos Fazáns, la directora que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a nueve años de

Condenan a nueve años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a su hermana de tres años en Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno aprueba este martes un límite del 35% a la publicidad institucional en los medios

Pedro Sánchez desclasificará los documentos secretos del 23F: “La memoria no puede estar bajo llave”

Niegan la incapacidad permanente total a una conductora de autobús que sufre de halo nocturno y sensación de moscas volantes tras una operación de cataratas

Prosfygika, una enorme comunidad okupa autogestionada desde hace casi dos décadas en Atenas, se enfrenta al desalojo: 400 personas pueden quedarse sin hogar

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Pep Martorell, experto en IA: “Todas las tecnologías de la historia, cuando se han implementado, han destruido puestos de trabajo”

Los amantes del ladrillo vuelven a las oficinas: se convierten en imán del capital inmobiliario al subir un 38% la inversión en ellas

Un trabajador se sale de la carretera con la furgoneta de la empresa y da positivo por alcohol, pero gana el juicio tras su despido: debe ser recontratado o recibir 11.000 euros

El tribunal rechaza la petición de un padre de Valencia para extinguir la pensión de alimentos a su hija mayor y rebajar la del hijo menor

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones