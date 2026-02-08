A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

La Super Bowl en el Levi's Stadium de Santa Clara (EFE/EPA/CHRIS TORRES)

Los New England Patriots afrontan este domingo una de las citas más importantes de su historia reciente, buscando lo que sería su séptimo título de Super Bowl. El equipo de Massachusetts, conocido por haber tenido en sus filas a Tom Brady, regresa al partido más importante del fútbol americano tras una temporada en la que han conseguido una remontada tan espectacular como inesperada. La final, que se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, los enfrenta a los Seattle Seahawks en un duelo con varios ingredientes que superan lo estrictamente deportivo.

El encuentro se presenta con una notable carga política y cultural. Uno de los focos de atención estará en el descanso, cuando el artista puertorriqueño Bad Bunny se suba al escenario para ofrecer el espectáculo de medio tiempo. Bad Bunny, figura global de la música latina, ha sido en diversas ocasiones objeto de ataques verbales por parte del expresidente estadounidense Donald Trump. Ahora, el cantante encabeza el show que millones de espectadores seguirán en directo, sumando un componente extra de expectación al evento.

Durante muchos años, los Patriots fueron apodados el “Imperio del Mal” por su dominio absoluto de la NFL, con seis campeonatos logrados entre 2002 y 2019. Tras varios años alejados de la cima, el equipo vuelve a tener una oportunidad de sumar un nuevo trofeo y reafirmar su lugar en la historia del deporte. La misión no es sencilla, pero la franquicia se presenta como uno de los grandes protagonistas de esta temporada.

El partido de la Super Bowl entre Seattle Seahawks y New England Patriots (Kirby Lee-REUTERS)

En el camino hacia la final, los Patriots han contado con la irrupción de Drake Maye, el mariscal de campo que ha liderado al equipo con solo 23 años. Maye ha sido clave para que los Patriots firmaran el mejor récord del año, con 17 victorias contando los playoffs. Ahora, está a las puertas de igualar la gesta de Tom Brady y convertirse en el quarterback más joven en levantar el Trofeo Vince Lombardi. La presión es máxima, pero también la ilusión de una plantilla que aspira a marcar una nueva era.

Enfrente estarán los Seattle Seahawks, liderados por Sam Darnold, un jugador de 28 años que hasta ahora no había conseguido consolidarse en la NFL tras pasar sin éxito por cuatro franquicias diferentes. Darnold ha encontrado en Seattle la oportunidad de disputar su primera final gracias a una temporada en la que su equipo ha destacado por tener la mejor defensa de la liga. Los Seahawks llegan a esta cita considerados favoritos por un margen mínimo, respaldados por su solidez y por el rendimiento en los momentos decisivos.

A qué hora y dónde ver el partido

El partido se jugará en el Levi’s Stadium, un recinto con capacidad para 75.000 espectadores situado en Santa Clara, al sureste de San Francisco. La expectación para este Super Bowl es máxima, no solo por lo que ocurre en el campo, sino también por todo lo que rodea a la final. El espectáculo de medio tiempo, con Bad Bunny como protagonista, suma un elemento cultural y social relevante, especialmente tras las críticas y polémicas que ha generado su figura en el contexto político estadounidense.

La Super Bowl 2026 dará comienzo el domingo 8 de febrero en horario local. En España, la final podrá seguirse en directo a partir de las 0:30 horas de la madrugada del lunes 9 de febrero. Las opciones para ver el partido en televisión en España incluyen el canal Cuatro y la plataforma DAZN, que ofrecerán la transmisión íntegra del evento.

El choque entre Patriots y Seahawks representa una nueva página en la historia del fútbol americano, con una mezcla de tradición, rivalidad y espectáculo. Ambos equipos llegan tras superar numerosos obstáculos a lo largo de la temporada, y el desenlace en Santa Clara decidirá si New England logra su ansiado séptimo anillo o si Seattle confirma la solidez de su defensa y la resurrección de su mariscal de campo. Todo ello, bajo la mirada de millones de aficionados de todo el mundo y con una atmósfera cargada tanto de emoción deportiva como de debates sociales y culturales.