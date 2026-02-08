España Deportes

A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

El partido enfrentará a los New England Patriots y los Seattle Seahawks

Guardar
La Super Bowl en el
La Super Bowl en el Levi's Stadium de Santa Clara (EFE/EPA/CHRIS TORRES)

Los New England Patriots afrontan este domingo una de las citas más importantes de su historia reciente, buscando lo que sería su séptimo título de Super Bowl. El equipo de Massachusetts, conocido por haber tenido en sus filas a Tom Brady, regresa al partido más importante del fútbol americano tras una temporada en la que han conseguido una remontada tan espectacular como inesperada. La final, que se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, los enfrenta a los Seattle Seahawks en un duelo con varios ingredientes que superan lo estrictamente deportivo.

El encuentro se presenta con una notable carga política y cultural. Uno de los focos de atención estará en el descanso, cuando el artista puertorriqueño Bad Bunny se suba al escenario para ofrecer el espectáculo de medio tiempo. Bad Bunny, figura global de la música latina, ha sido en diversas ocasiones objeto de ataques verbales por parte del expresidente estadounidense Donald Trump. Ahora, el cantante encabeza el show que millones de espectadores seguirán en directo, sumando un componente extra de expectación al evento.

Durante muchos años, los Patriots fueron apodados el “Imperio del Mal” por su dominio absoluto de la NFL, con seis campeonatos logrados entre 2002 y 2019. Tras varios años alejados de la cima, el equipo vuelve a tener una oportunidad de sumar un nuevo trofeo y reafirmar su lugar en la historia del deporte. La misión no es sencilla, pero la franquicia se presenta como uno de los grandes protagonistas de esta temporada.

El partido de la Super
El partido de la Super Bowl entre Seattle Seahawks y New England Patriots (Kirby Lee-REUTERS)

En el camino hacia la final, los Patriots han contado con la irrupción de Drake Maye, el mariscal de campo que ha liderado al equipo con solo 23 años. Maye ha sido clave para que los Patriots firmaran el mejor récord del año, con 17 victorias contando los playoffs. Ahora, está a las puertas de igualar la gesta de Tom Brady y convertirse en el quarterback más joven en levantar el Trofeo Vince Lombardi. La presión es máxima, pero también la ilusión de una plantilla que aspira a marcar una nueva era.

Enfrente estarán los Seattle Seahawks, liderados por Sam Darnold, un jugador de 28 años que hasta ahora no había conseguido consolidarse en la NFL tras pasar sin éxito por cuatro franquicias diferentes. Darnold ha encontrado en Seattle la oportunidad de disputar su primera final gracias a una temporada en la que su equipo ha destacado por tener la mejor defensa de la liga. Los Seahawks llegan a esta cita considerados favoritos por un margen mínimo, respaldados por su solidez y por el rendimiento en los momentos decisivos.

A qué hora y dónde ver el partido

El partido se jugará en el Levi’s Stadium, un recinto con capacidad para 75.000 espectadores situado en Santa Clara, al sureste de San Francisco. La expectación para este Super Bowl es máxima, no solo por lo que ocurre en el campo, sino también por todo lo que rodea a la final. El espectáculo de medio tiempo, con Bad Bunny como protagonista, suma un elemento cultural y social relevante, especialmente tras las críticas y polémicas que ha generado su figura en el contexto político estadounidense.

Drake Maye, mariscal de campo de New England Patriots, expresó que alentará a la Argentina en el Mundial por su simpatía con el rosarino

La Super Bowl 2026 dará comienzo el domingo 8 de febrero en horario local. En España, la final podrá seguirse en directo a partir de las 0:30 horas de la madrugada del lunes 9 de febrero. Las opciones para ver el partido en televisión en España incluyen el canal Cuatro y la plataforma DAZN, que ofrecerán la transmisión íntegra del evento.

El choque entre Patriots y Seahawks representa una nueva página en la historia del fútbol americano, con una mezcla de tradición, rivalidad y espectáculo. Ambos equipos llegan tras superar numerosos obstáculos a lo largo de la temporada, y el desenlace en Santa Clara decidirá si New England logra su ansiado séptimo anillo o si Seattle confirma la solidez de su defensa y la resurrección de su mariscal de campo. Todo ello, bajo la mirada de millones de aficionados de todo el mundo y con una atmósfera cargada tanto de emoción deportiva como de debates sociales y culturales.

Temas Relacionados

Super BowlSuper Bowl 2026Fútbol AmericanoEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

El tenista italiano explicó que el motivo por el que eligió el deporte de raqueta

El desconocido pasado de Jannik

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami

El día 16 de junio, la selección saudí debutará en la cita mundialista ante Uruguay en el estadio situado en Miami

Hard Rock Stadium, el campo

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

El diario alemán ‘Bild’ ya informó de estos rumores el pasado mes de enero con motivo del Torneo de los Cuatro Trampolines

Ácido hialurónico para tener el

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Es la primera y última ronda que se disputa a doble partido. La final será el 18 de abril en Sevilla

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

El Atlético de Madrid ha sido el último en unirse a los semifinalistas tras golear por 0-5 al Betis

Estos son los cuatro equipos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tener los neumáticos con la

Tener los neumáticos con la presión baja puede tener graves consecuencias para tu bolsillo: así es como debes ajustarlos y cada cuánto tiempo debes revisarlo

Las fechas clave para negociar el próximo gobierno de Aragón tras el 8F: pactos posibles en un parlamento muy fragmentado

Vox denuncia al alcalde de un pueblo de Huesca por pedir el voto para el PSOE en sus ‘stories’ de Instagram durante la jornada de reflexión

El Supremo avala la actuación de un abuelo que se hizo pasar por su nieta de ocho años en WhatsApp para cazar a un hombre que le pidió “fotos sexis”

La Justicia avala que la agencia pública de vivienda andaluza desahucie a una mujer con tres hijos menores y embarazada del cuarto

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

Los migrantes de la regularización extraordinaria no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital hasta que cumplan un año de residencia legal

David Jiménez, abogado: “Si extraes dinero en efectivo del cajero te pueden multar”

Los coches con más de 15 años dominan las ventas de vehículos pese al plan de renovación impulsado por Pedro Sánchez

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

DEPORTES

El desconocido pasado de Jannik

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno