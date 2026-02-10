España Cultura

La anécdota de Michael Douglas justo antes de ganar el Oscar: "¿Estás drogado? Parece que no has actuado nunca"

El actor ha revelado cómo fue su primer encuentro con el director de la película que le valió la estatuilla, Oliver Stone

Michael Douglas afirmó que Jack Nicholson se buirlaba de cómo usaba su cabello en la película.

En una reciente aparición en el TCM Classic Film Festival de Nueva York, Michael Douglas compartió detalles inéditos sobre la tensa relación creativa que mantuvo con el director Oliver Stone durante la filmación de la película Wall Street en 1987. El actor, que interpretó al emblemático Gordon Gekko, relató cómo Stone llegó a cuestionar su capacidad actoral en términos personales, encendiendo una dinámica de presión que marcaría el desempeño del reparto.

Según narró Douglas, la tensión surgió al término de la segunda semana de grabación. Una tarde, Stone acudió personalmente a su camerino con una inquietud directa. El director preguntó: “¿Estás bien? ¿Estás consumiendo drogas?”, poniendo en duda el trabajo del actor tras observar su interpretación inicial. Stone llegó a decirle: “Parece que nunca hubieras actuado en tu vida”.

El encuentro dejó clara la exigencia que Stone imponía a su elenco. Douglas respondió que no consumía drogas y que, de hecho, evitaba revisar los ‘dailies’—las grabaciones diarias—para no obsesionarse con posibles errores. “Siempre veo lo que está mal o lo que no estará en la película, así que prefiero no prestar atención a los dailies”, explicó. No obstante, ante la insistencia del director, accedió a revisar el material registrado.

Tras observar detalladamente las grabaciones, Douglas se reafirmó en su método y en la calidad de su trabajo. “Las vi con mucha atención y, de forma crítica, me parecieron bastante buenas”, aseguró. El actor decidió confiar en su juicio y continuó defendiendo su interpretación de Gordon Gekko ante las dudas del director. La relación entre ambos, lejos de fracturarse, se transformó en una oportunidad de crecimiento profesional. Douglas consideró que la presión ejercida por Stone, a pesar de su crudeza, tenía como objetivo lograr un desempeño sobresaliente. “Estaba dispuesto a que yo lo odiara durante el resto del rodaje si eso conseguía ese empuje extra”, reflexionó el actor. Agradeció públicamente la exigencia del director y su capacidad para llevar a los actores más allá de sus propios límites.

Reconocimiento y legado de Gordon Gekko

El esfuerzo de Douglas y la dirección de Stone culminaron en una de las interpretaciones más recordadas del cine de los años ochenta. Douglas ganó el Oscar a mejor actor por “Wall Street”, además del Globo de Oro y el galardón del National Board of Review. El personaje de Gordon Gekko, antagonista carismático y símbolo de la codicia corporativa, se consolidó como un referente cultural, influyendo en la visión popular de Wall Street. El éxito del filme llevó a Douglas a retomar el papel en la secuela “Wall Street: Money Never Sleeps” en 2010, nuevamente bajo la dirección de Oliver Stone. Junto a Douglas, el reparto original incluía a Charlie Sheen y Daryl Hannah, quienes dieron vida a la compleja red de relaciones entre corredores de bolsa y magnates financieros en la trama.

La relación profesional entre ambos no se limitó al rodaje. En el libro “The Oliver Stone Experience”, del crítico Matt Zoller Seitz, Stone profundiza en su visión sobre Douglas. El director reconoce:Creo que estaba más cómodo interpretando a un villano, pero Michael siempre busca su zona de confort. Cuando se le malutiliza, esa actitud de Gekko puede resultar irritante en otros papeles, pero en Wall Street funcionó muy bien”. Stone admite que su método de dirección a veces implica forzar los límites emocionales de sus actores para alcanzar la excelencia. El caso de Douglas se convirtió en un ejemplo de cómo la tensión creativa puede derivar en logros artísticos notables cuando ambas partes comprenden el objetivo común.

