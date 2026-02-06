La Bolsa española sube un 1,11 % al cierre por el avance de Wall Street

Madrid, 6 feb (EFE).- La Bolsa española subió un 1,11 % este viernes, animada por el avance provisional cercano al 2 % de Wall Street y el repunte de la mayoría de los grandes valores.

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, ganó 197 puntos, hasta los 17.943,3. En la semana repunta el 0,35 % y en el año se revaloriza el 3,67 %.

Entre los grandes valores, destacó la subida del 3,99 % de la petrolera Repsol; Banco Santander ganó el 1,85 %; la eléctrica Iberdrola, el 1,12 %; el grupo financiero BBVA, el 1,05 %, y el gigante textil Inditex, el 0,78 %. Solo bajó Telefónica, el 0,25 %.

La subida momentánea del 1,78 % de Nueva York por la recuperación del sector tecnológico y el avance de la mayoría de los grandes valores y de las plazas europeas favorecían el alza de la Bolsa española. EFE

