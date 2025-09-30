La razón por la que Meryl Streep y Nicole Kidman nunca han aparecido en una película de Martin Scorsese: “Ojalá se interesara alguna vez”

A estas alturas, nadie duda de que Martin Scorsese es uno de los directores vivos más importantes del mundo y también una figura clave en la historia del cine. El director se ha ganado a pulso la fama de maestro en el cine de gánsteres, pero también ha demostrado su maestría con otros títulos como Taxi Driver, Toro Salvaje o, más recientemente, El lobo de Wall Street, Silencio o Los asesinos de la luna. Sin embargo, pese a tratarse de uno de los cineastas más alabados de la actualidad, tampoco ha escapado de quienes han sabido ver alguna que otra carencia, ya no en sus películas, sino a lo largo de su carrera.
Uno de esos elementos que más ha llamado la atención ha sido la ausencia de personajes femeninos con protagonismo en prácticamente ninguna de sus películas. Más allá de generar un debate dentro del propio mundo cinematográfico, este tema también ha sido abordado por distintas estrellas de Hollywood, incluyendo a actrices de la magnitud de Meryl Streep. Ganadora de tres premios Oscar a la Mejor actriz principal, esta intérprete ha sido cuestionada en más de una ocasión sobre por qué no ha trabajado nunca para un director que ha tenido a sus órdenes a Robert De Niro, Al Pacino, Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson o Daniel Day-Lewis, entre muchos otros.
Frente a esta duda, la actriz ha manifestado que, en realidad, se trata de algo que le gustaría hacer, aunque solo bajo la condición de que el material “esté a la altura”. Así lo expresó la actriz en una entrevista concedida a The Talks: “Sí, me encantaría que Martin Scorsese se interesara por un personaje femenino de vez en cuando. Pero no sé si viviré tanto”.
“Siempre he querido trabajar con Marin Scorsese... si hace una película con mujeres”
Este anhelo no parece obra de una coincidencia aislada. Streep, que ha compartido pantalla o proyectos con algunos de los intérpretes favoritos de Scorsese, ha visto cómo las circunstancias e intereses distanciaban su trayectoria de la del reconocido cineasta, a pesar de haberse consolidado en la industria casi al mismo tiempo.
Por su parte, Martin Scorsese ha abordado públicamente, en varias ocasiones, la cuestión de la escasa presencia de protagonistas mujeres en sus películas. “Esa es una pregunta que he tenido durante tantos años. ¿Se supone que debo hacerlo? Si la historia no lo requiere, entonces es una pérdida de tiempo para todos. Pero si la historia requiere una protagonista femenina, ¿por qué no?”. Pese a sus palabras, lo cierto es que ninguna mujer protagoniza una película de Scorsese desde hace casi 50 años, cuando Liza Minnelli cantaba en los bares de New York, New York.
Y sí, es cierto que en Los asesinos de la luna, la que hasta ahora ha sido su última película, contamos también con un personaje femenino realmente completo e interesante en la piel de una nominada al Oscar Lily Gladstone, pero se trata en realidad de una excepción en la filmografía de un director cuyas películas siempre se centran en los universos masculinos. Tan es así, que Meryl Streep no es la única que ha expresado esa misma opinión. No hace mucho, Nicole Kidman también afirmaba que uno de sus sueños de siempre era “trabajar con (Martin) Scorsese... si hace una película con mujeres”.