Javier Bardem toma el relevo de Robert De Niro: así luce el español en la nueva serie basada en ‘El cabo del miedo’

El actor español dará vida al ya icónico psicópata Max Cady en esta nueva adaptación a cargo de Apple en la que también participan Amy Adams y Patrick Wilson

Javier Bardem como Max Cady
Javier Bardem como Max Cady en la nueva adaptación de 'El cabo del miedo'

Apple TV acaba de anunciar que el 5 de junio estrenará los dos primeros episodios de la serie El cabo del miedo, que reúne a Javier Bardem, Amy Adams y Patrick Wilson en un relato de suspenso y venganza. El lanzamiento se presentó durante el Press Day de Apple TV el 3 de febrero, evento en el que se revelaron imágenes inéditas y un avance exclusivo para los presentes.

La serie, conformada por 10 episodios, se inspira tanto en la novela The Executioners publicada por John D. MacDonald en 1957 como en las reconocidas adaptaciones cinematográficas. La versión dirigida por Martin Scorsese en 1991, con Robert De Niro y Nick Nolte, fue un remake de la película de 1962 protagonizada por Gregory Peck. En esta nueva producción, Scorsese regresa como productor ejecutivo junto a Steven Spielberg, quien ya había producido la adaptación de 1991.

Durante el panel oficial, el creador y showrunner Nick Antosca conversó con Patrick Wilson y Amy Adams. Antosca recordó el impacto que tuvo en él la película de Scorsese, resaltando su atmósfera inquietante y energía febril, descrita como “sureña y pantanosa, como una pesadilla”. Tanto Wilson como Adams compartieron esa visión y señalaron el reto de trasladar esa esencia a la televisión. Antosca evitó revelar giros argumentales, pero aseguró que la historia original ha sido “reimaginada” para esta serie.

En esta reinterpretación, la trama explora la fascinación de Estados Unidos por el true crime en el siglo XXI. El argumento oficial anticipa una tormenta para los abogados Anna y Tom Bowden, interpretados por Amy Adams y Patrick Wilson. Ambos personajes enviaron a prisión a Max Cady, un notorio asesino que, tras recuperar la libertad, busca venganza. El rol de Cady está en manos de Javier Bardem, quien encarna un personaje antes interpretado por Robert Mitchum y Robert De Niro.

Patrick Wilson en la nueva
Patrick Wilson en la nueva adaptación de 'El cabo del miedo'

Completando el reparto

El elenco se completa con CCH Pounder, Joe Anders, Lily Collias, Jamie Hector, Malia Pyles, Anna Baryshnikov, Ron Perlman, Ted Levine y Margarita Levieva, conformando un reparto de amplia trayectoria en cine y televisión. En el panel, Antosca preguntó a los protagonistas cómo abordaron el “terror elemental” de la trama. Adams reflexionó sobre la experiencia de interpretar a una madre dispuesta a proteger a sus hijos a toda costa. “Full stop”, afirmó la actriz, subrayando el carácter absoluto de esa protección. Wilson remarcó la tensión constante que enfrentan los personajes ante una amenaza impredecible.

Respecto a la interpretación de Bardem, Adams destacó la “carisma natural” que el actor aporta a Max Cady y enfatizó que, a diferencia de sus predecesores, Bardem imprime una gran vulnerabilidad al villano. “Hay tanta devastación en esta traición. Espero que puedan verlo”, agregó Adams, anticipando una visión más compleja y humana para el antagonista.

Antosca considera que la película de Scorsese pertenece de lleno al género de terror y ese tono oscuro fue una de las principales fuentes de inspiración para la serie. El creador afirmó que el primer instante de la serie se centra en el “temor ambiental”, reflejando la atmósfera de la sociedad en 2026, marcada por la incertidumbre, las ambigüedades y la paranoia. Durante la presentación, Apple TV mostró las primeras imágenes de Bardem, Adams y Wilson en sus respectivos personajes, anticipando el tono sombrío y tenso que caracterizará a El cabo del miedo. El estreno de la serie supone el regreso de un clásico del suspenso, ahora adaptado a las inquietudes contemporáneas y respaldado por un equipo creativo de primer nivel.

