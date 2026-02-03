El accidente de Jacob Elordi preparando su papel para ‘Cumbres borrascosas’: “Quería cicatrices y me acabé quemando la espalda”

Cumbres Borrascosas llega a los cines el 12 de febrero. (Warner Bros)

Jacob Elordi sufrió un inesperado accidente mientras se preparaba para interpretar a Heathcliff en la nueva adaptación de Cumbres borrascosas. El actor, conocido por su meticulosidad en cada papel, buscaba incorporar detalles auténticos a su personaje, pero terminó con una quemadura real en la espalda tras un incidente doméstico. Todo comenzó durante las pruebas de maquillaje para el rodaje, cuando la artista Siân Miller diseñaba las marcas de látigo que caracterizan la espalda de Heathcliff. En un tono sarcástico, Miller sugirió que, si el papel lo hubiera asumido el célebre Daniel Day-Lewis, probablemente se habría presentado en el set con cicatrices verdaderas. El comentario, lejos de pasar desapercibido, fue recibido con humor por Elordi, quien respondió: “Voy a irme el fin de semana y me voy a mutilar para demostrarte que soy Heathcliff”.

Esa noche, mientras se alojaba en una casa durante el rodaje, Elordi decidió limpiar sus pies tras un largo día de trabajo. El actor relató que, durante su participación en Frankenstein, solía dejar los restos de maquillaje y suciedad en su cuerpo hasta el final del rodaje, pero esta vez prefirió mantener una rutina más higiénica. Al inclinarse para lavar sus pies en la ducha de vapor, su espalda hizo contacto con una perilla de latón de la que salía vapor caliente. El contacto provocó una quemadura intensa que le hizo levantarse gritando y le dejó la espalda con lesiones de segundo grado.

Elordi compartió su experiencia para la revista Esquire, donde detalló que el accidente fue tan grave que requirió atención médica inmediata. El lunes siguiente, apareció en el set con la herida visible. La directora de la película, Emerald Fennell, recordó haber recibido un mensaje en la primera semana de rodaje avisando que “Jacob está en el hospital”. Su reacción inicial fue pensar en un accidente automovilístico, pero después le informaron que se trataba de una quemadura en la ducha.

Jacob Elordi y Margot Robbie en 'Cumbres borrascosas'

En el nombre de Daniel Day-Lewis

El tono de la conversación entre el equipo se mantuvo ligero pese a la gravedad de la lesión. Fennell bromeó preguntando a Elordi si el accidente había ocurrido “en el espíritu de Daniel Day-Lewis”, haciendo alusión al actor británico, célebre por su entrega al método de actuación. Elordi respondió con ironía que fue “el verdadero Daniel Day-Lewis. En la ducha”.

El episodio no solo dejó una marca física en el actor, sino que también alimentó la conversación sobre el compromiso y los límites en la preparación de un papel. El legado de Daniel Day-Lewis en el método de actuación suele ser tema de debate dentro del mundo del cine. En una entrevista reciente, el ganador de tres premios Oscar defendió su método, señalando que muchas de las críticas provienen de quienes desconocen la naturaleza y profundidad de ese enfoque. Según Day-Lewis, actuar de esta manera permite una mayor espontaneidad y autenticidad ante la cámara, aunque insistió en que no implica desconectarse de la vida real, sino vivir una experiencia contenida y personal dentro del personaje.

La experiencia de Elordi aporta una anécdota tangible a este debate. Aunque la intención inicial era únicamente incorporar realismo en la caracterización de Heathcliff, el actor terminó llevando las cicatrices del personaje no solo en la ficción, sino también en su propia piel. El accidente, lejos de planearse como parte de una inmersión actoral extrema, se convirtió en una muestra involuntaria de la intensidad y las exigencias del trabajo en el set.