España Cultura

El accidente de Jacob Elordi preparando su papel para ‘Cumbres borrascosas’: “Quería cicatrices y me acabé quemando la espalda”

El actor ha reconocido en una entrevista que bromeó con la posibilidad de hacer el método y esa misma broma se volvió en su contra

Guardar
Cumbres Borrascosas llega a los cines el 12 de febrero. (Warner Bros)

Jacob Elordi sufrió un inesperado accidente mientras se preparaba para interpretar a Heathcliff en la nueva adaptación de Cumbres borrascosas. El actor, conocido por su meticulosidad en cada papel, buscaba incorporar detalles auténticos a su personaje, pero terminó con una quemadura real en la espalda tras un incidente doméstico. Todo comenzó durante las pruebas de maquillaje para el rodaje, cuando la artista Siân Miller diseñaba las marcas de látigo que caracterizan la espalda de Heathcliff. En un tono sarcástico, Miller sugirió que, si el papel lo hubiera asumido el célebre Daniel Day-Lewis, probablemente se habría presentado en el set con cicatrices verdaderas. El comentario, lejos de pasar desapercibido, fue recibido con humor por Elordi, quien respondió: “Voy a irme el fin de semana y me voy a mutilar para demostrarte que soy Heathcliff”.

Esa noche, mientras se alojaba en una casa durante el rodaje, Elordi decidió limpiar sus pies tras un largo día de trabajo. El actor relató que, durante su participación en Frankenstein, solía dejar los restos de maquillaje y suciedad en su cuerpo hasta el final del rodaje, pero esta vez prefirió mantener una rutina más higiénica. Al inclinarse para lavar sus pies en la ducha de vapor, su espalda hizo contacto con una perilla de latón de la que salía vapor caliente. El contacto provocó una quemadura intensa que le hizo levantarse gritando y le dejó la espalda con lesiones de segundo grado.

Elordi compartió su experiencia para la revista Esquire, donde detalló que el accidente fue tan grave que requirió atención médica inmediata. El lunes siguiente, apareció en el set con la herida visible. La directora de la película, Emerald Fennell, recordó haber recibido un mensaje en la primera semana de rodaje avisando que “Jacob está en el hospital”. Su reacción inicial fue pensar en un accidente automovilístico, pero después le informaron que se trataba de una quemadura en la ducha.

Jacob Elordi y Margot Robbie
Jacob Elordi y Margot Robbie en 'Cumbres borrascosas'

En el nombre de Daniel Day-Lewis

El tono de la conversación entre el equipo se mantuvo ligero pese a la gravedad de la lesión. Fennell bromeó preguntando a Elordi si el accidente había ocurrido “en el espíritu de Daniel Day-Lewis”, haciendo alusión al actor británico, célebre por su entrega al método de actuación. Elordi respondió con ironía que fue “el verdadero Daniel Day-Lewis. En la ducha”.

El episodio no solo dejó una marca física en el actor, sino que también alimentó la conversación sobre el compromiso y los límites en la preparación de un papel. El legado de Daniel Day-Lewis en el método de actuación suele ser tema de debate dentro del mundo del cine. En una entrevista reciente, el ganador de tres premios Oscar defendió su método, señalando que muchas de las críticas provienen de quienes desconocen la naturaleza y profundidad de ese enfoque. Según Day-Lewis, actuar de esta manera permite una mayor espontaneidad y autenticidad ante la cámara, aunque insistió en que no implica desconectarse de la vida real, sino vivir una experiencia contenida y personal dentro del personaje.

La experiencia de Elordi aporta una anécdota tangible a este debate. Aunque la intención inicial era únicamente incorporar realismo en la caracterización de Heathcliff, el actor terminó llevando las cicatrices del personaje no solo en la ficción, sino también en su propia piel. El accidente, lejos de planearse como parte de una inmersión actoral extrema, se convirtió en una muestra involuntaria de la intensidad y las exigencias del trabajo en el set.

Temas Relacionados

Jacob ElordiMargot RobbieActoresCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Penélope Cruz regresa a la comedia romántica: esta será su nueva película en Hollywood junto a un espectacular reparto

Actores como Owen Wilson, Jude Law o Emma Mackey acompañarán a la actriz en este filme dirigido por Nancy Meyers

Penélope Cruz regresa a la

Dei V, la estrella de una nueva generación de la música urbana apadrinada por Bad Bunny: “‘El conejo’ es un ejemplo a seguir para todos”

El artista puertorriqueño, consagrado como una de las nuevas voces más potentes del trap y el reguetón de Puerto Rico, actuará en Madrid, Sevilla y Barcelona en la promoción de su segundo disco, ‘Underwater’

Dei V, la estrella de

La miniserie de cinco capítulos que recuerda a los ‘Los Bridgerton’, protagoniza un antiguo ‘vengador’ y que adapta una obra teatral legendaria

Estrenada por SkyShowtime el pasado mes de diciembre, está disponible en Movistar Plus+

La miniserie de cinco capítulos

El momento de ‘El Señor de los Anillos’ que hacía llorar a Tolkien cada vez que lo leía y que se omite en las películas

El escritor diferenciaba entre la emoción “ordinaria” de sus historias y el verdaderamente desgarrador sentido oculto de algunos pasajes en los que, según expertos en su obra, se emocionaba cada vez que volvía a ellos

El momento de ‘El Señor

Billie Eilish recuerda cómo fue trabajar con Rosalía: “Me encantaría hacer algo con ella otra vez”

Con tal solo 24 años, la cantante acaba de ganar su décimo Grammy

Billie Eilish recuerda cómo fue
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Improcedente el despido de un

Improcedente el despido de un teleoperador que no podía estar sentado más de cuatro horas seguidas por una lesión en el abdomen

¿Qué pasa si un policía acude ebrio a su puesto de trabajo? Un jurista responde

Un juzgado rechaza considerar como despido el cese del director de la Orquesta Sinfónica de Euskadi porque su relación era mercantil y no laboral

El 12% de los aspirantes que quisieron ingresar en 2025 en la Guardia Civil tenían más de 35 años (de los que 253 ya habían cumplido los 40) y solo el 4,5% tenían un máster o doctorado

El fugitivo Solomon no colabora con Almeida: asegura que solo se llevó 175.000 euros de los 2,5 M que cobró por las mascarillas defectuosas que entregó al Ayuntamiento de Madrid

ECONOMÍA

Mal enero para los trabajadores:

Mal enero para los trabajadores: la Seguridad Social pierde 270.782 afiliados y el paro suma 30.392 desempleados

Cómo donar tu vivienda habitual a tu hijo sin tributar el IRPF si eres mayor de 65 años

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si haces esto durante la baja médica, puedes ir a la cárcel”

La vivienda estrena 2026 con la mayor subida de precios en 20 años y la escalada del alquiler cerca del doble dígito

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido