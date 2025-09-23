España

Así es la vida de Amber Heard en Madrid con sus tres hijos: de Hollywood a Madrid

La actriz lleva dos años viviendo en Madrid, después de su divorcio con Jhonny Depp

Por Clara Barceló

Amber Heard (AP Foto/Steve Helber,
Amber Heard (AP Foto/Steve Helber, Pool, archivo)

Amber Heard está a punto de cumplir tres años viviendo en España, un país que eligió como nuevo hogar tras su mediático divorcio de Johnny Depp y los largos procesos judiciales que acapararon titulares en todo el mundo.

Después de la intensa batalla legal, en la que Depp fue absuelto de los cargos de malos tratos que ella le había interpuesto, la intérprete de Aquaman decidió dar un giro radical a su vida. Primero se instaló en Mallorca, donde buscó anonimato y calma lejos de los focos de Hollywood, y más tarde se trasladó a Madrid, donde ha terminado por asentarse definitivamente.

Una nueva vida en Chamartín

09/12/2024 Amber Heard EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
09/12/2024 Amber Heard EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

En la capital, Heard se ha comprado un chalet de tres plantas con jardín por valor de más de un millón y medio de euros, en Chamartín, en una zona cercana a la exclusiva urbanización de El Viso.

El barrio que ha elegido Amber para vivir en Madrid, es una de las zonas habituales de la alta sociedad madrileña, donde residen las familias más acomodadas de la ciudad.

Allí ha desarrollado una rutina mucho más tranquila que la que tenía en Estados Unidos, combinando su vida familiar con algunas apariciones puntuales en actos públicos.

Vecinos y transeúntes de la zona ya se han acostumbrado a verla paseando de manera discreta, acompañada de su hija que ya tiene 4 años, Oonagh Paige, nacida en 2021 mediante gestación subrogada, y de sus dos hijos mellizos, que nacieron en mayo pasado, Agnes y Ocean.

Aunque sigue siendo un nombre reconocido en la industria del cine, Heard ha optado por alejarse de la vorágine mediática de Los Ángeles. En Madrid ha encontrado un espacio de relativa normalidad, lo que le ha permitido recuperar estabilidad emocional y personal.

Pausa por su embarazo

Durante estos años ha sido vista en contadas ocasiones en estrenos y eventos. Sin embargo, con su nuevo embarazo, Amber decidió regresar temporalmente a Estados Unidos, donde en el mes de mayo dio a luz a mellizos.

Ese paréntesis dejó a Madrid en un segundo plano durante unos meses, aunque nunca dejó de ser su residencia principal en Europa.

Vuelta a Madrid

La llegada de septiembre ha marcado el regreso de Amber Heard a Madrid. Coincidiendo con el inicio del curso lectivo en España, la actriz ha retomado su vida en la capital.

Su hija mayor, Oonagh Paige, ha sido matriculada en uno de los colegios más prestigiosos del centro de Madrid, lo que confirma la intención de Heard de establecerse de forma estable en la ciudad.

Mientras tanto, su rutina madrileña le permite mantenerse alejada del foco constante de la prensa internacional. Madrid se ha convertido en su refugio emocional, un lugar donde puede reinventarse tras años de controversias mediáticas.

A punto de cumplir tres años en España, Amber Heard parece haber encontrado un equilibrio que durante mucho tiempo se le resistió. Sus paseos tranquilos por Chamartín, sus apariciones discretas en la ciudad y su dedicación a sus hijos pintan el retrato de una mujer que ha pasado página y que busca estabilidad.

Aunque el futuro profesional de la actriz es todavía incierto, su presente en Madrid es una prueba de que se puede empezar de nuevo, incluso después de haber vivido bajo la lupa del mundo entero.

