Descifrando a C. Tangana: cómo el artista “excéntrico” del ‘underground’ madrileño logró llegar a las alfombras rojas de todo el mundo

Imágenes de C. Tangana junto a la portada del libro 'C. Tangana. Del rap crudo a la alfombra roja'. De fondo, un collage de Pere Ortín presente en la edición. (Montaje de Infobae España)

La figura de C. Tangana se ha convertido en uno de los referentes más inquietos y transformadores del panorama cultural español. El artista, responsable de discos como Ídolos, Avida Dollars o El Madrileño, es sinónimo de reinvención y desafío a las normas en la música y más allá. Y es que, si algo pudiera definir la meteórica trayectoria de Anton Álvarez, tal es el nombre del famoso cantante y productor musical, sería su constante ruptura de límites.

De la mano de su creatividad, C. Tangana ha transitado del rap más puro a los sonidos latinos y el pop global, sin miedo a experimentar con la moda, el cine y el arte contemporáneo. Pero, si es cierto que los ídolos son siempre el reflejo de la sociedad que los idolatra, entonces el artista de origen asturiano tiene mucho que decir sobre sí mismo, sobre su música y, también, sobre la gente que lo escucha y que busca, a través de sus proyectos, una nueva forma de expresarse en el mundo.

Porque ¿qué hay detrás de la inmensa figura del rapero? Puede que a Pucho solo le falte escribir un libro sobre su vida y sus pensamientos para completar su lista de conquistas artísticas y, de paso, responder a la pregunta. Mientras tanto, tanto fans como curiosos pueden acudir al primer libro que se dedica a analizar, tanto desde dentro como desde fuera, la enorme figura de la estrella: C. Tangana. Del rap crudo a la alfombra roja (Libros del Kultrum), una monografía editada y coordinada por los especialistas en periodismo musical, Joan S. Luna y José de Montfort.

Fotografías de C. Tangana en un 'collage' realizado por Pere Ortín. (Libros del Kultrum)

Un caleidoscopio sobre Pucho

El libro reúne ensayos y artículos que ofrecen una mirada caleidoscópica sobre la vida y obra del artista, condensada en poco más de doscientas páginas. Así, tal y como apunta la editorial, se trata del “primer ejercicio colectivo de análisis, glosa, interpretación y crítica” sobre la “compleja y fascinante figura artística de Antón Álvarez”. No se limita a repasar sus discos o conciertos, sino que explora “sus diferentes mutaciones, de sus disfraces”, y la forma en la que ha conseguido “edificar una sólida carrera internacional”.

“Pensamos que la historia de C. Tangana debía contarse porque es una singularidad excéntrica en el panorama de la música en español”, nos cuenta José de Montfort. “Es el primer artista del siglo XXI que toma las riendas de su carrera, que sabe beneficiarse de las estructuras de la industria musical sin renunciar a sus presupuestos artísticos y que se construye un ídolo desde el underground madrileño… muy pocos artistas tienen carisma, personalidad y una fe inquebrantable en sí mismos”.

Joan S. Luna y José de Montfort, editores de 'C.Tangana. Del rap crudo a la alfombra roja'. (Libros del Kultrum)

“Cuando descubro quién quiero ser, me convierto en él”

A través de las páginas de C. Tangana. Del rap crudo a la alfombra roja, el lector encontrará una poliédrica aproximación a la vida y obra del músico, tanto en sus momentos de estudio como sobre el escenario, y en el contexto de sus notables colaboraciones con otros creadores. “Se trata de poner orden en una carrera que ha tenido muchas mutaciones, desvíos y derivas, y que es mucho más compleja que lo que parece a simple vista”, explica Montfort.

La obra incluye, de hecho, tres entrevistas con algunos de sus colaboradores más cercanos: el productor Alizz, Niño de Elche y Refree, quienes aportan una visión íntima y plural del protagonista. En palabras de Montfort, una “cartografía del quién es quién” en el que se incluye además una playlist para poder “entender toda su carrera”.

El relato no elude las contradicciones de Pucho: más bien trata de hilarlas a su propia identidad como artista. Es él mismo quien lo reconoce en el propio libro cuando reflexiona sobre su obra en una de las muchas citas que se incluyen en el libro: “Nadie es la misma persona con quince años que con treinta, y yo trato de que conviva el artista con quien soy para sentirme a gusto, no en un disfraz. Cuando descubro quién quiero ser, me convierto en él. Luego, llega el desencanto. Y empiezas otra vez”.

Cubierta del libro 'C. Tangana. Del rap crudo a la alfombra roja'. (Libros del Kultrum)

La posteridad del artista

La aportación de los autores Joan S. Luna y José de Montfort resulta clave para entender el trasfondo del libro. Luna, con décadas dedicadas a la crítica musical, y Montfort, especialista en comunicación editorial, han convocado a autores como Ruby Fernández, Adriano Mazzeo, Luis M. Maínez, Yeray S. Iborra y Daniel Grandes para tejer, a través de distintos ensayos, un retrato coral que permita repasar toda la trayectoria de C. Tangana. Los collages visuales de Pere Ortín completan el volumen, añadiendo también un camino visual a la exploración del personaje.

“Para la construcción de un libro como este teníamos que seguir, de alguna manera, el sistema Tangana”, dice Montfort. “Esto es, rodearnos de las personas adecuadas para hablar desde una mirada concreta”. Por ello, buscaron a especialistas en “cada una de las materias” sobre las que versan los ensayos: de la mirada latinoamericana al mundo de la moda, pasando por el espíritu madrileño de Pucho o su faceta más audiovisual. “Nuestro interés era el de crear un libro de crítica cultural accesible para todos los públicos, divulgativo, minucioso y ameno”.

Por todo ello, Del rap crudo a la alfombra roja no es solo un libro sobre un músico; es un viaje por la cultura contemporánea española a través de uno de sus protagonistas más versátiles. “El reto mayor era dar coherencia a todo ese relato poliédrico”, subraya Montfort. “Y, sobre todo, ir mencionando e indicando todas las señales que el artista ha ido desperdigando a lo largo de las últimas décadas para que se vea que todo ya se ha ido anunciando y creciendo poco a pocos y que los cambios estilísticos siempre han surgido de una manera orgánica y premeditada”.

C. Tangana, Niño de Elche, La Hungara - Tú Me Dejaste De Querer

“Estamos seguros de que el libro le va a encantar a C. Tangana”

Serán también Luna y Montfort quienes presenten, el próximo viernes 23 de enero, el nuevo libro sobre Pucho en un acto en la Fundación Telefónica de Madrid a las 19:00 de la tarde. Allí, tal y como se anticipa en el anuncio, ambos conversarán sobre cómo un rapero español pasa de los parques de los barrios madrileños a las alfombras rojas de los Grammy y de los Goya, a las portadas y los millones.

“Le hemos mandado el libro, en efecto”, contesta el editor cuando le preguntamos por ello. “Estamos seguros de que le va a encantar porque es un trabajo realizado desde la admiración, el respeto, la objetividad y la ecuanimidad”. Para ellos, escribirlo ha significado confirmar la impresión de la que nació el proyecto: “Es un artista muy consciente de su carrera, que ha sabido tomar decisiones muy acertadas y que ha sabido siempre adelantarse a su contexto, sabiendo leer muy bien la realidad social, económica y cultural de cada momento”.