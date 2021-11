C. Tangana lleva la sobremesa española al escenario de los Latin Grammy

El cantante español C. Tangana, en una fotografía de archivo. EFE/Alberto Valdés

Los Ángeles (EE.UU.), 18 nov (EFE).- C. Tangana desplegó este jueves una típica sobremesa española en el escenario de los Latin Grammy, arropado por una larga lista de artistas entre los que destacaron Jorge Drexler, Nathy Peluso, Antonio Carmona, Natalia Lafacourcade y Omar Apollo.

El español apareció en la gala cuando su disco, "El madrileño", había ganado ya tres premios: mejor canción de pop-rock por "Hong Kong", mejor canción alternativa por "Nominao" y mejor ingeniería de grabación, en este caso para su productor Alizz.

Diego del Morao, Israel Fernández y La Húngara completaron el elenco y dieron un tono flamenco a la interpretación de "Ingobernable".

La actuación, uno de los mayores despliegues de músicos juntos en la historia reciente de los Latin Grammy, repitió el concepto que Tangana presentó para el concierto "Tiny Desk" de la radio estadounidense NPR, uno de los más vistos en internet en el último año.

El músico fue el primer artista español en sumarse a ese emblemático programa de conciertos, que grabó en la Casa Carvajal, una joya arquitectónica diseñada por Javier Carvajal.

En la versión en directo, para los Latin Grammy, Tangana no escatimó y coló comida y copas de vino entre las guitarras españolas y el teclado de Alizzz.

"Gracias a la Academia por darle un Latin Grammy a un madrileño", dijo C. Tangana minutos antes al recibir el premio a la mejor canción de pop-rock por "Hong Kong".

La Academia Latina, con sede en Miami (EE.UU.), ha recibido muy bien la apuesta de Tangana por unir tradición española y vanguardia en "El Madrileño", un disco que ha cosechado aplausos de la crítica y que ha supuesto un importante salto en su carrera.

De hecho, el español llegó a la ceremonia como el tercer artista más nominado de la edición, entre ellos al álbum del año y grabación del año por "Te Olvidaste" junto a Omar Apollo.

"Estoy muy emocionado por mi actuación, pero por la magnitud de lo que estamos preparando quiero mantenerlo en secreto de momento. Estoy bastante nervioso", dijo el cantante en una entrevista semanas antes de desvelar su actuación.

"Mi conocimiento llega de escuchar a otros y de tocar instrumentos —explicó—. Así es cómo terminaba las fiestas con mis amigos y cómo me gusta sentir la música en vivo".