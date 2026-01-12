España Cultura

Arturo Pérez-Reverte dispara contra la RAE y dice que está dominada por “los talibanes del todo vale”

El escritor y académico ha publicado un artículo en el que denuncia la pasividad de los académicos frente al cada vez peor uso del lenguaje, difundido especialmente por las redes sociales

Guardar
El novelista Arturo Pérez-Reverte. (Adrian
El novelista Arturo Pérez-Reverte. (Adrian Escandar)

Han pasado más de veinte años desde que Arturo Pérez-Reverte fue elegido miembro de la Real Academia Española (RAE). Desde entonces, el conocido escritor y periodista se ha convertido en uno de los autores más vendidos de España, al mismo tiempo que, también, ha devenido en uno de los “mayores” de la institución que “limpia, fija y da esplendor” a nuestra lengua.

book img

El problema final

$13,99 USD

Comprar
book img

El club Dumas

$13,99 USD

Comprar
book img

No me cogeréis vivo (2001-2005)

$7,99 USD

Comprar
book img

Una historia de España

$6,99 USD

Comprar
book img

La Reina del Sur

$7,99 USD

Comprar
book img

Con ánimo de ofender (1998-2001)

$9,99 USD

Comprar

Así, tanto por su prestigio como por su experiencia, este lunes ha sorprendido (y mucho) el texto de opinión que Pérez-Reverte ha publicado en el diario El Mundo, donde ha expresado su preocupación por la situación interna de la RAE, en especial en relación con la ‘deriva’ que la academia está tomando en los últimos años, dominada por “los talibanes del todo vale”.

“Recuerdo con añoranza mi primera década en la Academia, en la que tardé años en abrir la boca si no me preguntaban”, ha escrito el novelista, “ahora, lamentablemente, el núcleo de lingüistas al que la actual dirección confía las decisiones maneja con naturalidad y sin apenas control, como justificación normativa, titulares periodísticos redactados con descuido o usos masivos en redes sociales, aunque estos contradigan principios sintácticos, semánticos o estilísticos largamente asentados”.

Edificio de la Real Academia
Edificio de la Real Academia Española. (Grosby)

El miedo a parecer “elitistas”

De este modo, Reverte ha criticado que el criterio académico se haya hecho coloquial, convirtiendo en algo negociable su rigor. “Todo vale y cualquier cateto audaz puede imponerse, si persevera, a Cervantes, Galdós o García Márquez”, lamenta. Es por eso que, a día de hoy, el escritor considera que la RAE no hace honor a su lema, “ni fija, ni limpia, ni da esplendor”.

En cuanto a las causas de esta pérdida de su labor, Pérez-Reverte señala directamente al “miedo general” que se ha asentado entre los académicos. “Miedo a parecer elitistas, conservadores o excluyentes en un ámbito cultural hipersensible, en una España y una Hispanoamérica propensas a desconfiar de toda autoridad lingüística”. Al mismo tiempo, señala que la RAE, de nuevo por ese temor a la etiqueta de elitista, maneja en sus comunicaciones “un registro cada vez más vulgar, adaptado al lenguaje de redes sociales, con respuestas rápidas, ingeniosas y a menudo superficiales”.

Diccionario de la lengua española.
Diccionario de la lengua española. (RAE)

“Las redes sociales”, continúa, “representan el grado extremo del problema. Son espacios donde priman la rapidez, la simplificación y la falta de contexto. Útiles como indicador sociolingüístico, resultan tóxicas como modelo normativo. Sin embargo, la RAE las menciona cada vez más como prueba de uso”. Pérez-Reverte ha insistido en que el lenguaje de las redes está diseñado “para impactar y no para pensar”, por lo que el uso académico del mismo conlleva un grave peligro: “La lengua deja de ser una conquista cultural, una herramienta cuidada y noble, y se convierte en reflejo automático del confuso ruido social”.

La RAE ha dejado de lado la opinión de los escritores

El escritor también se ha pronunciado sobre el actual director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, quien ya estuvo en el centro de la polémica después de que Luis García Montero dijera que la Academia estaba en manos de “un experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias”.

Santiago Muñoz Machado, director de
Santiago Muñoz Machado, director de la RAE. (Europa Press)

Reverte, por su parte, ha querido destacar que Muñoz ha sido el responsable de “importantes logros, como la labor panhispánica en América y la salvación económica de una RAE asfixiada por el expresidente Mariano Rajoy”. Al mismo tiempo, no obstante, ha afirmada que durante su mandato, “se ha roto el vínculo histórico, el respeto mutuo, el equilibrio al que antes aludía entre creación literaria y técnica lingüística” que, hasta ahora, había caracterizado a la institución.

“La voz de los académicos escritores que por naturaleza son creadores, trabajadores y especialistas del lenguaje, apenas cuenta hoy en la RAE”, denuncia el novelista, “Prescindir de su criterio equivale a amputar la dimensión estética e intelectual del idioma, reduciéndolo a un mero instrumento funcional. La lengua sin autoridad literaria se vuelve plana; y una academia que no escucha a quienes mejor la manejan renuncia a dar esplendor en el sentido más profundo del término”.

Entrevista de EFE con el autor 'La piel del tambor' sobre su adaptación cinematográfica

Por último, el escritor ha resaltado que su intención no es negar la utilidad de la RAE “ni su necesario futuro”, sino prevenir “una crisis”. “La lengua española no necesita una policía autoritaria, pero sí una institución capaz de establecer criterios, defender la excelencia y asumir que toda norma implica incomodar a alguien”, ha defendido el novelista. “Una lengua que renuncia a la exigencia, el rigor y la belleza, acaba por renunciar a su grandeza”.

Temas Relacionados

Arturo Pérez-ReverteEscritoresReal Academia EspañolaEspaña-CulturaEspaña NoticiasBajalibros

Últimas Noticias

Encuentran un valioso cuadro del siglo XV desaparecido durante casi 70 años: fue “malvendido” por 30 euros y acabó en un museo de Estados Unidos

La obra fue pintada por Nicolás Francés, maestro del periodo gótico, junto con otras tres pinturas “hermanas” de un retablo de una iglesia de Zamora

Encuentran un valioso cuadro del

Qué nos dicen los Globos de Oro sobre quiénes ganarán los próximos Oscar: todas las incógnitas y certezas

Tras la celebración de una de las citas más importantes de la industria, comienzan a perfilarse los favoritos para los premios de la Academia de Hollywood

Qué nos dicen los Globos

La protagonista de ‘Pluribus’, Rhea Seehorn, imparable en la temporada de premios, gana el Globo de Oro: “Es el papel de mi vida”

La actriz se ha convertido en una de las más queridas de la industria gracias a su papel en la serie del creador de ‘Breaking Bad’

La protagonista de ‘Pluribus’, Rhea

Julia Roberts recibe la mayor ovación en los Globos de Oro (a pesar de no recibir premio): “¿Qué demonios está pasando ahora mismo?”

La actriz, que estaba nominada por su papel en ‘Caza de brujas’, se encargó de entregar uno de los grandes galardones de la noche

Julia Roberts recibe la mayor

Las mayores sorpresas y olvidos de los Globos de Oro 2026: del triunfo de Teyana Taylor y Wagner Moura a la casi ausencia de premios para ‘Los pecadores’

Repasamos algunos de los galardones de esta edición que han sido más inesperados de acuerdo a las predicciones

Las mayores sorpresas y olvidos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez marca desde La

Pedro Sánchez marca desde La Moncloa los límites de la relación con Estados Unidos: “Ser proatlantista, como España, no significa vasallaje”

La mayor incautación en alta mar en España: interceptan casi diez toneladas de cocaína antes de llegar a Canarias desde Brasil

La Audiencia Nacional archiva la investigación por el apagón al no existir “un mínimo indicio” de “sabotaje terrorista”

Álvaro García Ortiz ya ha encontrado nuevo trabajo como fiscal en la Sección Social del Tribunal Supremo tras su condena

Sánchez anuncia ayudas a los propietarios para que no suban el alquiler de sus viviendas: “Ganamos todos”

ECONOMÍA

De Guindos da un doble

De Guindos da un doble ‘capón’ a Pedro Sánchez: considera “prioritario” el gasto en defensa y un error regular el alquiler

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3 hoy 12 de enero

Así funciona la empresa pública Casa 47: quién puede solicitar una vivienda, cómo funciona el portal digital y qué precios se pagan

Tipo de cambio hoy: cuál es el precio del euro frente al dólar este 12 de enero

El Registro de la Propiedad paraliza la donación de una abuela a su nieto por dudas sobre el régimen económico matrimonial

DEPORTES

Este es el dinero que

Este es el dinero que se ha llevado el FC Barcelona por ganar la Supercopa de España

Simeone pide disculpas a Florentino y Vinicius por lo ocurrido durante la semifinal de la Supercopa de España: “No está bien lo que dije”

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid