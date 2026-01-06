Rodri Lussich, el reconocido presentador de televisión argentino trae su nuevo show de comedia a España: “Soy bastante malhablado, en el buen sentido de la palabra”

Rodri Lussich, presentador de televisión y cómico argentino. (Imagen cedida y editada por Infobae)

No hay nada mejor que viajar, dicen, aunque a veces las cosas salgan peor de lo que uno espera. Rodri Lussich lleva semanas fuera de Argentina, país en el que es toda una estrella televisiva, para tomarse las “vacaciones largas” que, hasta ahora, nunca había podido tener. Sin embargo, durante este periodo decidió comprarse una maleta en Praga que, una vez llegado a Madrid, no ha podido volver a abrir después de que se bloqueara el candado que la mantenía cerrada... con todas sus pertenencias dentro.

Hablamos con Rodri cuando se encuentra lejos del plató en el que suele presentar el icónico programa de la televisión argentina Intrusos en el espectáculo. Se encuentra, de hecho, en España, instalado en un piso de Malasaña desde el que prepara su show de stand-up comedy, Argentino que huye (sirve para otra batalla), que podrá verse tanto en Madrid, el 4 de febrero en la sala Galileo Galilei, como en Barcelona, al día siguiente en la sala Copacabana.

Su potencial para hacer reír, sea en este o cualquier continente, queda más que patente con los vídeos que ha publicado en sus redes sociales acerca de la odisea para poder abrir su maleta (no encuentra cerrajeros disponibles en festivos), junto al resto de storytimes que ha ido compartiendo de su viaje.

Rodri Lussich, en Madrid sin poder abrir la maleta. (@rodrilussich / Instagram)

Un “humor incorrecto”

De estas y otras anécdotas se desprende también ese “humor incorrecto” mediante el que se define en redes, y por el que le preguntamos durante la entrevista. “Soy bastante malhablado, en el buen sentido de la palabra”, nos responde al otro lado del teléfono. “Creo que la manera en la que uno habla nunca choca si está bien dicha”.

A su show, como a su persona, no le falta ese humor ácido (“a veces un poco cruel”, puntualiza él mismo) que siempre empieza por reírse de uno mismo, pero que precisamente por ello permite que “la gente acepte que te rías de ciertos comportamientos que les incluyan”. “La gente empatiza con las cosas que le pueden pasar a cualquiera”, subraya Rodri.

Lo mejor de todo, que no hay nada fingido, ni guionizado: todo parte de lo que vive y ha vivido. Argentino que huye parte de varias vivencias personales que van desde su trato diario con celebrities de Argentina a su infancia en una familia de hippies durante la década de los 70 u otra. Es aquí donde entra el talento para narrar historias de Rodri: “Puedo contarte las cosas para que las estés viviendo mientras te las estoy contando”, promete, “e incorporo varias cosas que tienen que ver con España: modismos, personajes y cuestiones para que la gente lo viva más”.

Cartel de 'Argentino que huye (sirve para otra batalla)', el nuevo show de comedia de Rodri Lussich. (OnBeat Producciones)

La comedia, una “huida” hacia delante

Con la misma honestidad con la que nos dice que se considera un buen contador de anécdotas, Rodri muestra sus reparos a la hora de considerarse cómico. “A veces decir que uno es cómico puede ser un poco pretencioso. ¿Quién se ríe contigo? En general, uno tiene probado su material y sabe que funciona y que la gente se ríe, pero nunca sabés con quién podés encontrarte”. Para él, esto es lo que, ya sea frente al escenario o frente a las cámaras de los platos, convierte cada instante en un reto: ¿cómo hacer para conquistar al público?

“En general, la comedia tiene un punto ingrato: cuando llora, la gente se queda mucho más impregnada de todo. En cambio, si algo te hace reír, puede que al rato no te acuerdes del chiste... por eso no se suele valorar lo difícil que es hacer reír”, reflexiona. Argentino que huye busca ser un show en el que el público no deje de soltar carcajadas en ningún momento, pero eso es algo que, tal y como él mismo destaca, “se trabaja con ciencia”.

Al mismo tiempo, para Rodri ese carácter efímero es lo más valioso del humor: “La búsqueda es reírse en el momento, que sepas que una persona se detuvo y te hizo reír un rato, te hizo olvidarte de tus problemas y logró relajarte haciéndote sentir identificado con lo que le pasa a otro”. En este sentido, la comedia se convierte en algo más universal que nunca: por decirlo de algún modo, y haciendo referencia al título del show, una huida hacia delante.

Rodri Lussich, tras uno de sus espectáculos en Argentina. (Imagen cedida)

Contra la idealización

Cuando el presentador habla de argentinos que huyen, no se refiere al exilio político, un asunto con el que él mismo insiste en que hay que tener cuidado y ser respetuoso. Por el contrario, se refiere a “la ilusión de que lo que está afuera puede ser mejor que lo que uno tiene”. Este pensamiento, que es muy probable que todos hayamos tenido en más de una ocasión, puede en ocasiones ser cierto, pero en general, Rodri opina que hay “una idealización de que el pasto siempre es más verde del otro lado”.

En esto, tiene mucho que ver el refrán al que se refiere el título: “Soldado que huye, sirve para otra batalla”. “No estoy tan seguro”, opina Rodri. “Cuando uno viaja y escapa, entre comillas, o huye de algunos lugares, se da cuenta de que el cambio lo tiene que hacer dentro de uno”. Y concluye: “Al menos, eso es lo que yo creo: uno se lleva con uno a donde vaya, y puede mejorar sus condiciones de vida o el sustento para su familia, lo que es una búsqueda noble, pero puede seguir cayendo en esa idealización. Estemos donde estemos, eso es algo que nos pasa a todos”.