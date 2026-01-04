España Cultura

Esta película de Luis Zahera causa sensación en Netflix: basada en el caso real que vinculó a las grandes fortunas españolas con el crimen organizado

El actor gallego da vida a un comisario que investiga a una serie de jóvenes por blanqueo de capitales

Guardar
Luis Zahera en 'El correo',
Luis Zahera en 'El correo', de Daniel Calparsoro. (Netflix)

El reconocimiento que rodea actualmente a Luis Zahera no es fruto de la casualidad. Considerado uno de los intérpretes más versátiles y carismáticos del panorama audiovisual español, ha forjado una carrera marcada por papeles de gran intensidad y profundidad psicológica, convirtiéndose en un referente indiscutible tanto en el cine (As bestas) como en la televisión (Animal). Estos y otros trabajos le han valido la admiración del público y la crítica, consolidando su posición como uno de los actores imprescindibles de su generación.

En este sentido, la llegada de El correo a Netflix no solo ha supuesto un nuevo hito en su carrera, sino que también ha sido una buena oportunidad para ver al actor en un registro mucho más contenido de lo que nos tiene acostumbrados. La película, dirigida con pulso firme en forma de thriller, se ha convertido en el contenido más visto del último mes en la plataforma, desplazando a otros estrenos destacados y conquistando los rankings tanto en España como en diversos países de habla hispana.

El estreno de El correo se ha distinguido por la fidelidad con la que aborda los hechos reales en los que se basa. Inspirada en un caso que vinculó a grandes fortunas españolas con el crimen organizado, El correo se centra en la figura de Iván Márquez, interpretado por Arón Piper, un joven que se ve arrastrado a un engranaje de blanqueo de capitales tras la llegada del euro. En este marco, la película traza un recorrido que abarca desde la euforia económica de 1992 hasta el desencanto de la crisis de principios de siglo.

El Correo - Trailer Oficial

Cuando solo importa el dinero

El correo retrata con agudeza cómo el paso de la peseta a la nueva moneda supuso, para muchos, la promesa de un futuro esperanzador, aunque rápidamente se transformó en el escenario propicio para negocios turbios y el auge del dinero fácil. La historia personal de Márquez, en este sentido, refleja la desintegración de la estabilidad familiar y el choque con una realidad donde la moral se diluye ante la posibilidad del enriquecimiento rápido.

Uno de los elementos más destacados de la película es su ritmo narrativo, que alterna secuencias de fiestas, excesos y movimientos de grandes sumas de dinero, con un ambiente de tensión cada vez más palpable. Esta repetición deliberada de situaciones no solo subraya la monotonía del ciclo de corrupción, sino que imprime al relato un tono asfixiante, donde la caída parece inevitable para todos los personajes involucrados.

Arón Piper y Luis Tosar
Arón Piper y Luis Tosar en 'El correo', de Daniel Calparsoro

Un personaje complejo

En el centro de este universo emerge el personaje del comisario Roig, encarnado por Zahera, quien se aparta de los arquetipos clásicos del género policial. Roig no se presenta ni como un antagonista transparente ni como un héroe redentor. Su verdadera inquietud reside en la capacidad de adaptarse a un sistema corrupto, aprendiendo a sobrevivir y a prosperar en un entorno donde las fronteras entre la ley y el delito se difuminan. De este modo, su ética flexible, capaz de justificar toda acción bajo la premisa de la supervivencia o el mantenimiento del orden, el personaje se reviste de una ambigüedad moral que enriquece, y mucho, a su personaje.

Es por eso que muchos han querido comparar El correo con la serie de Entrevías (también disponible en Netflix), donde Zahera cuenta con un papel parecido junto a José Coronado. Además, ambas producciones indagan en los mecanismos de poder y corrupción, proponiendo una mirada crítica a los efectos del dinero fácil y la impunidad en la sociedad contemporánea.

Temas Relacionados

Luis ZaheraNetflixArón PiperPelículas EspañaPelículasEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Si te gustó ‘Puñales por la espalda’, no puedes perderte esta nueva miniserie de Netflix basada en los libros de Agatha Christie y ambientada en España

Protagonizada por Mia McKenna-Bruce y con nombres como Elena Bonham Carter y Martin Freeman en el elenco, esta producción de tres capítulos tiene la ciudad de Ronda como escenario principal

Si te gustó ‘Puñales por

Carlos Baute celebra desde España la captura del dictador venezolano: “Al fin el señor Trump atrapó al sátrapa de Maduro”

El artista de Venezuela ha compartido en sus redes sociales la alegría que ha sentido al conocer la noticia

Carlos Baute celebra desde España

Las películas internacionales más esperadas de 2026: de ‘La Odisea’ de Christopher Nolan a ‘Vengadores: Doomsday’, pasando por Spielberg y ‘Toy Story’

Repasamos los títulos más sonados del año, entre aventuras históricas y ciencia ficción con superhéroes y extraterrestres

Las películas internacionales más esperadas

El libro que explica por qué la ultraderecha busca un hueco en las universidades: ‘Borrar la historia’, un manual contra la idealización del pasado

El filósofo Jason Stanley, autor de ‘Facha’, publica un nuevo ensayo sobre “cómo los fascistas reescriben el pasado para controlar el futuro”

El libro que explica por

Las 10 películas españolas más esperadas de 2026: lo nuevo de Almodóvar, Sorogoyen, Los Javis y Albert Serra

Repasamos algunos de los títulos más esperados de la próxima temporada de cine

Las 10 películas españolas más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de una

Procedente el despido de una gerente de Mercadona que fue sorprendida escondida en un pasillo a oscuras con un bollo a medio comer que no había pagado

Condenada a dos años de prisión una agente de seguros de Caser que firmó varias pólizas con los datos de un cliente sin su conocimiento

El Gobierno de Sánchez presume de una Guardia Civil multicultural con 28 nacionalidades en la última promoción: desde marroquíes a argentinos y un ruso

¿Quién ganaría las elecciones si las redes sociales decidiesen? Un líder se lleva la mayoría absoluta

El Banco de España hace públicos los planos de diez de sus cámaras acorazadas en el contrato para instalar agua nebulizada para apagar incendios

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Repsol, Telefónica y BBVA, entre las pocas empresas españolas que continúan operando en Venezuela

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

DEPORTES

Las obras del Camp Nou

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas

Ilia Topuria desmiente que haya sido citado para declarar por violencia de género a través de un comunicado

Sale a la luz la cifra que habría ofrecido Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC

La Fórmula 1 llega a la temporada 2026 cargada de novedades: de monoplazas más pequeños a un sistema de aerodinámica activa o el ‘Boost’

Del Mundial de fútbol al Gran Premio de Madrid o los Juegos Olímpicos de Invierno: el calendario deportivo de 2026