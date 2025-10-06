Qué puedo ver

La comedia que lidera el ranking de Netflix ideal para maratonear

Elenco destacado, escenarios singulares y una narrativa híbrida se entrelazan en una historia que sorprende a quienes buscan entretenimiento diferente en la plataforma

Maria Eugenia Capelo

Por Maria Eugenia Capelo

Guardar
Antón es un veterinario de pueblo sin blanca que acaba trabajando en una tienda de lujo, donde vende chucherías ‘gourmet’ para perros mimados que viven mucho mejor que él. (Netflix)

El reciente estreno de Animal en Netflix ha situado a Luis Zahera en el centro de una historia que explora, con humor y ternura, el choque entre la vida rural gallega y el universo de las tiendas de mascotas de lujo. La serie, creada por Aitor Gabilondo, responsable de Entrevías, propone una mirada híbrida que combina la dureza del campo con situaciones cómicas derivadas del contraste cultural, y se apoya en la química entre Zahera y Lucía Caraballo para construir una ficción accesible y cercana.

En el corazón de Animal se encuentra Antón Gandoy, un veterinario rural gallego que, ante el cierre masivo de explotaciones ganaderas y la precariedad del sector, se ve obligado a buscar empleo en una tienda de animales dirigida a la alta sociedad coruñesa. La responsable del establecimiento es su sobrina Uxía, interpretada por Lucía Caraballo, quien representa una visión más dulce y optimista del trato con los animales. El encuentro entre ambos personajes, provenientes de mundos opuestos, da lugar a una convivencia inesperada y a una serie de situaciones que exploran tanto la adaptación personal como la transformación social.

El estreno de 'Animal' en
El estreno de 'Animal' en Netflix explora el choque entre la vida rural gallega y el mundo de las mascotas de lujo. (Crédito: Jaime Olmedo/Netflix © 2024)

La serie arranca mostrando la rutina de Antón: tras visitar varias granjas y recordar a sus clientes las facturas pendientes, recibe como pago huevos y leche, productos que se acumulan en su vehículo hasta el punto de la frustración, especialmente porque él mismo es intolerante a la lactosa. Este detalle, presentado en los primeros compases de la ficción, ilustra la precariedad y el desgaste emocional que atraviesa el protagonista. La situación alcanza un punto crítico cuando su único cliente rentable le pide falsear un certificado de ganado, lo que precipita su decisión de aceptar el puesto en la tienda de mascotas.

El guion de Animal se apoya en el contraste permanente entre la crudeza del campo y el brillo superficial de la boutique urbana. La serie evita la proliferación de tramas de relleno gracias a capítulos de menos de 30 minutos, lo que permite un ritmo ágil y una mayor concentración en el desarrollo de los personajes. Netflix ha apostado por una ficción que no busca la etiqueta de “calidad” ni su antítesis, sino que se orienta a ofrecer entretenimiento accesible y reconocible para el público.

Luis Zahera y Lucía Caraballo
Luis Zahera y Lucía Caraballo protagonizan una serie que combina humor, drama y crítica social en Galicia. (Crédito: Jaime Olmedo/Netflix © 2024)

Luis Zahera, ganador de dos premios Goya y conocido por su intensidad interpretativa en títulos como As bestas (2022) y Vivir sin permiso, asume aquí un papel que, según la crítica, se ajusta perfectamente a su estilo y carisma. La serie le permite explorar un registro más amable y cercano, en sintonía con el tono feel-good que domina la producción. Por su parte, Lucía Caraballo, que ya había destacado en No me gusta conducir y Las largas sombras, aporta un contrapeso luminoso y empático, dotando a Uxía de una calidez que equilibra la rudeza de su tío.

El elenco de Animal se completa con nombres como Carmen Ruíz, Antonio Durán ‘Morris’, Sergio Abelaira, Darío Loureiro, Adrián Viador, Raquel Nogueira, Fer Fraga y Nacho Pena, quienes contribuyen a dar vida a un microcosmos donde la Galicia rural se convierte en un personaje invisible pero fundamental. Los paisajes verdes, la dureza de la vida en el campo y las tradiciones locales aportan un aire único, mientras que el paso de Antón al entorno de boutique y mascotas de lujo funciona como metáfora del cambio social que atraviesa España.

Animal destaca por su ritmo
Animal destaca por su ritmo ágil, personajes cercanos y una mirada híbrida entre campo y ciudad. (Crédito: Jaime Olmedo/Netflix © 2024)

La serie, que se estrenó el viernes 3 de octubre, ha sido presentada por Netflix y ya ha escalado hasta el primer puesto, dentro de una estrategia que busca equilibrar producciones internacionales con ficciones locales de gran potencial. La campaña promocional ha destacado el giro de Luis Zahera hacia un registro inesperado, en una historia que combina humor, drama y un trasfondo social muy claro.

Entre los elementos más destacados, la crítica con humor a los nuevos discursos sobre los animales y la manera en que la cercanía familiar afecta a los protagonistas prometen escenas memorables y una recepción positiva tanto en España como en el extranjero.

Animal, la ficción que transforma
Animal, la ficción que transforma la Galicia rural en protagonista de Netflix. (Crédito: Jaime Olmedo/Netflix © 2024)

Animal no se define como una comedia pura ni como un drama cerrado, sino como una ficción híbrida en la que conviven la dureza del mundo rural y el choque cultural, en la línea de lo que Entrevías logró al mezclar violencia y ternura, pero trasladado ahora a un contexto radicalmente distinto. El resultado es una serie de nueve capítulos que aspira a consolidarse como una de las apuestas más sólidas de Netflix en el panorama de la ficción española actual.

Temas Relacionados

AnimalLuiz ZaheraLucía CaraballoNetflixseriesqué puedo verlo último para ver

Últimas Noticias

“El genio y los deseos”: ¿en qué series viste antes a los actores del k-drama del momento en Netflix?

Los actores ya habían destacado juntos en éxitos como “Uncontrollably Fond”, estrenada en 2016

“El genio y los deseos”:

“27 noches”: el estreno argentino que conquistó el Festival de San Sebastián y ahora llega a Netflix

Tras su aplaudido debut en el prestigioso certamen internacional, la cinta dirigida por Daniel Hendler se prepara para cautivar a la audiencia global con una historia tan intrigante como conmovedora sobre herencias y salud mental

“27 noches”: el estreno argentino

La serie “La masacre de Flores” llega a HBO Max con el testimonio de Matías Bagnato y la producción de Juan José Campanella

El único testigo directo de la tragedia de Flores narra su experiencia, el acoso posterior y cómo logró superar el trauma para inspirar a otros a través de la pantalla

La serie “La masacre de

Los 10 K-dramas más exitosos en Corea del sur que puedes disfrutar este fin de semana

Algunas producciones de la televisión coreana suelen llegar a trascender fronteras y convertirse en fenómenos internacionales en las plataformas de streaming

Los 10 K-dramas más exitosos

“La silla” llega a HBO Max con humor absurdo y sátira social

Ocho episodios semanales prometen una experiencia irreverente, con un protagonista envuelto en una investigación inesperada y un reparto que aporta dinamismo a una historia repleta de giros y diálogos extravagantes

“La silla” llega a HBO
ÚLTIMAS NOTICIAS
En la antesala de la

En la antesala de la elección de la CGT, los gremios del transporte refuerzan su conducción y su perfil opositor a Milei

Fuerte avance del agro: récord en trigo, auge sojero y maíz competitivo

Mejora y suba de la temperatura: el tiempo para el AMBA y el resto del país

Huacachina: el oasis secreto de Perú entre dunas gigantes y leyendas místicas

Cuánto cobra un cajero de supermercado en octubre 2025

INFOBAE AMÉRICA
El premio Nobel de Medicina

El premio Nobel de Medicina fue otorgado a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi

Huacachina: el oasis secreto de Perú entre dunas gigantes y leyendas místicas

La ciencia confirma que la mayor longevidad femenina tiene raíces evolutivas y no solo sociales o ambientales

Siete plantas venenosas que parecen inofensivas pero pueden causar graves daños a la salud

El día que Napoleón Bonaparte fue vencido por cientos de conejos: la historia más extraña del emperador

TELESHOW
Matías Bagnato habló del documental

Matías Bagnato habló del documental que protagoniza sobre la masacre de su familia: “Volví a reír de otra forma”

Ale Sergi celebró su cumpleaños junto a su novia La Cintia, tras los rumores de separación: “Mi corazón”

Eliana Guercio lució su nuevo tatuaje dedicado a Chiquito Romero y el significado detrás del diseño: “Nosotros”

La inesperada frase de Thiago Medina a Camilota cuando se despertó de su accidente: “Estás más gorda”

Catherine Fulop recordó su caída en el show de Erreway que se volvió viral y recorrió el mundo: “No tuve ni un moretón”