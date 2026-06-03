Joseba Arguiñano toma las riendas de la ‘Cocina abierta de Karlos Arguiñano’: el joven cocinero jubila a su padre los viernes desde esta semana

Joseba Arguiñano presentará la ‘Cocina abierta de Karlos Arguiñano’ los viernes (Atresmedia)

Joseba Arguiñano asumirá los viernes de la Cocina abierta de Karlos Arguiñano a partir del 5 de junio, un relevo parcial con el que Antena 3 reorganiza uno de sus formatos más sólidos de la mañana sin alterar su estructura principal: Karlos Arguiñano seguirá al frente de lunes a jueves. Sin embargo, este movimiento ya muestra una intención de cargar poco a poco al hijo del mítico cocinero el peso televisivo.

El cambio se producirá este viernes 5 de junio y consolidará una fórmula semanal en la que Joseba Arguiñano presentará en solitario una edición propia dentro del programa, después de que el espacio haya encadenado 50 meses como líder de su franja y haya cerrado mayo con un 16,9 % de cuota media. La cadena sostiene que las apariciones del hijo de Arguiñano en Cocina abierta y sus intervenciones en otros espacios televisivos le han situado entre los perfiles más valorados por la audiencia.

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Hasta ahora, Joseba Arguiñano participaba de forma habitual junto a su padre, pero no había asumido una presentación en solitario con esta continuidad. El movimiento convierte su presencia en una edición fija semanal y formaliza un protagonismo que había ido creciendo dentro del formato.

Joseba coge el relevo de su padre, Karlos Arguiñano. (Atresmedia)

Joseba toma el relevo de Karlos Arguiñano

La novedad principal es que Joseba Arguiñano se encargará de la conducción de cada viernes con una propuesta que, según Antena 3, amplía las posibilidades del programa sin modificar sus señas de identidad, al conservar a un descendiente directo del cocinero que logró el triunfo del programa. Además, la estructura general de Cocina abierta se mantendrá intacta durante el resto de la semana.

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Eso significa que Karlos Arguiñano continuará presentando el espacio de lunes a jueves, mientras su hijo abrirá una línea propia dentro del mismo contenedor. La cadena define el reajuste como una evolución interna de un formato ya asentado y no como una sustitución completa del veterano cocinero vasco. La edición de los viernes incorporará además invitados famosos que compartirán cocina y conversación en cada entrega.

Estos son los cuatro platos que Arguiñano eligió para el menú de su boda.

La nueva dinámica sumará nuevas historias, recetas y momentos al programa, dentro del tono accesible y familiar que caracteriza al espacio. El grupo televisivo de San Sebastián de los Reyes vincula el relevo con la respuesta del público a la presencia de Joseba. En su comunicado, Antena 3 asegura que su estilo moderno en contraposición del clásico común en su padre ha ido ganando peso hasta convertirse en uno de los grandes atractivos del formato.

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La nueva etapa de la ‘Cocina abierta’ con Joseba Arguiñano

La operación llega después de varios indicios de cambio en el programa durante la última semana, aunque ha sido este miércoles 3 de junio cuando la cadena lo ha confirmado oficialmente. Desde este viernes, por tanto, será posible ver a Joseba Arguiñano solo ante los fogones en una cita fija dentro de la programación matinal.

Los potentes resultados de audiencia del formato lo han situado en mayo casi ocho puntos por encima de su competidor y marcó la mayor distancia histórica con su rival. El espacio forma junto a La ruleta de la suerte uno de los bloques más fuertes de las mañanas televisivas y uno de los pilares de la programación diaria de la cadena.

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Receta de salchichas de pollo caseras con puré de patata de Joseba Arguiñano (Antena 3)

El formato se estrenó en 2019 como continuación de Karlos Arguiñano en tu cocina. La presencia del cocinero vasco en Antena 3 suma ya más de 15 años continuados, una trayectoria en la que también han participado de forma estable miembros de su entorno familiar. Entre ellos están su hijo Joseba Arguiñano y su hermana Eva Arguiñano, colaboradores habituales del programa. La nueva distribución de funciones refuerza esa continuidad familiar, pero da un paso más al convertir a Joseba en presentador regular.