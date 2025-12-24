España Cultura

Van a una iglesia para llevarse un Greco y descubren que la pintura es una réplica: era la pieza más valiosa de la parroquia

Unos desconocidos se colaron sobre las cuatro de la madrugada por la puerta lateral de la sacristía

Guardar
Roban la réplica de ‘La
Roban la réplica de ‘La Magdalena Penitente’ situada a la izquierda en una exposición en Toledo (Ayuntamiento de Paradas)

Unos meses después del excéntrico robo en el Museo del Louvre en París, unos desconocidos han querido recrear un golpe similar en una parroquia de San Eutropio, en el municipio sevillano Paradas. La misión era llevarse ‘La Magdalena Penitente’ de Doménikos Theotokópoulos, conocido mundialmente como El Greco. Para ello, se colaron sobre las cuatro de la madrugada por la puerta lateral de la sacristía.

Para su poca suerte, en cuanto cruzaron la puerta de la parroquia se activó el sistema de alarma de la iglesia. Las fuentes policiales, que investigan el caso, sospechan que los autores buscaban sustraer el cuadro original, ya que está considerada como la pieza más valiosa del edificio. No obstante, se llevaron una sorpresa que dentro solo se encontraba una copia del original, según ha podido saber EFE.

Aquellos que hayan podido contemplar la figura en la iglesia de San Eutropio, sabrán que la figura de la Magdalena refleja uno de los principios centrales impulsados por la Contrarreforma: la redención a través del arrepentimiento. La obra simpatiza así con una de las variantes que El Greco realizó sobre este tema y guarda una coincidencia exacta con la versión que se conserva en el Nelson-Atkins Museum of Art de Kansas City -aunque con mayores dimensiones-.

La parroquia de San Eutropio
La parroquia de San Eutropio de Paradas (Sevilla) donde han robado la réplica de ‘La Magdalena Penitente’ (Turismo Sevilla)

¿Cómo llegó la réplica hasta Paradas?

La intervención de un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil ha permitido que se lleve a cabo la recolección de huellas y otros datos que puedan facilitar la identificación de los responsables. Mientras que el cuadro original permanece a buen recaudo dentro de un habitáculo protegido por una reja y un sistema propio de alarma.

Pero ¿qué relevancia tiene la réplica que se encuentra en Sevilla? Lo cierto es que el origen del lienzo se desconoce, así como la forma en la que llegó hasta Paradas, ya que no existen documentos que detallen su procedencia. Algunas investigaciones apuntan a Francisco Prevoste, colaborador cercano de El Greco, como el responsable. Según se estima, podría haber sido él quien la habría llevado hasta la provincia, para que después él mismo o una tercera persona la instalase en la parroquia de Paradas.

Además, la obra ha estado en el foco internacional en varias ocasiones, debido a su parecido con la original. De hecho, la pintura integró la exposición ‘El Greco: Arte y Oficio’, presentada en el Museo de Santa Cruz de Toledo durante el IV centenario de la muerte del artista. Allí, más de 90 piezas de distintas procedencias situaron a la versión de Paradas como parte del repertorio más relevante del pintor, tal y como ha recogido El pespunte.

El patronato del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha acordado este lunes pedir una incidencia de ejecución ante el juzgado para informar de la "incapacidad técnica" del museo de llevar a cabo el traslado de las pinturas murales de Sijena en el plazo establecido por la ley de enjuiciamiento civil ni tampoco técnicamente. (Fuente: MNAC/Europa Press)

La Magdalena Penitente

El óleo ‘La Magdalena Penitente’, atribuido a El Greco y fechado entre 1580 y 1585, figura entre las obras más emblemáticas del manierismo español por su carga espiritual y artística. Aunque su autor nació en Creta, su unión con España, durante el reinado de Felipe II marcó un rumbo determinante en su carrera.

Concretamente, este lienzo pertenece a una etapa de madurez creativa de El Greco. La obra reúne una notable intensidad cromática, una profunda espiritualidad y una expresión interior que distingue el estilo del pintor. La composición ubica a la santa en el interior de una cueva, con una calavera en primer plano como símbolo de penitencia. Asimismo, el frasco de ungüentos, atributo de la santa, y la hiedra, representan la persistencia.

Aunque existen otras interpretaciones del mismo tema en museos internacionales, la pintura de Paradas destaca por la calidad de su ejecución y por la fuerza expresiva del rostro de la protagonista. Por lo que muchos expertos lo atribuyen a la intervención directa de El Greco.

Temas Relacionados

El GrecoPintura EspañaPinturaArte robadoArteSevilla EspañaGuardia CivilAndalucíaEspaña-CulturaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La serie de la que todo el mundo habla y que de momento no puede verse en España: un drama romántico y deportivo con críticas a la altura de ‘Breaking Bad’

Ya tiene plataforma destinada pero habrá que esperar al año que viene para poder ver esta serie de temática queer

La serie de la que

Kate Hudson revela que rechazó ser Mary Jane en ‘Spider-Man’ antes de Kirsten Dunst: “Hubiera sido divertido”

La actriz presenta ‘Song sung blue’ en la que da vida a una peculiar cantante, aunque ahora recuerda cuando pudo convertirse en la novia de América

Kate Hudson revela que rechazó

Netflix despide el año con Imanol Arias: así es el thriller de ocho episodios con el actor de ‘Cuéntame cómo pasó’ como asesino en serie

El legendario intérprete da vida al conocido como asesino del gasoil, que sale de la cárcel para reencontrarse con su hija

Netflix despide el año con

Paul Rudd admite las dudas con ‘Vengadores: Doomsday’: “No estoy muy seguro de qué va”

El actor que presenta esta semana ‘Anaconda’ reconoce que no tiene ni idea del argumento del próximo filme de Marvel

Paul Rudd admite las dudas

Netflix cancela una de sus series españolas más importantes de 2025

Protagonizada por algunos de los rostros más jóvenes y prometedores del cine español, esta producción dice adiós después de una primera temporada con críticas pero buen rendimiento

Netflix cancela una de sus
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno elimina la obligación

El Gobierno elimina la obligación de que los desempleados presenten la declaración de la renta

Pedro Sánchez deja a un lado la confrontación política en su felicitación navideña mientras que Feijóo desliza que “los malos siempre acaban perdiendo”

El PP pide la comparecencia de Cuerpo en el Senado ante “la Navidad más cara de la historia”: “Sánchez hace caja con la inflación”

La jueza inadmite la denuncia de Manos Limpias sobre la gestión policial durante las protestas por Palestina en la Vuelta Ciclista en Madrid

Ábalos niega tener pruebas de delitos que comprometan a Pedro Sánchez, pero advierte al PSOE: “No seré recordado solo yo”

ECONOMÍA

El Gobierno amplia hasta 2026

El Gobierno amplia hasta 2026 la prórroga a las empresas con pérdidas provocadas por la pandemia: deberán sanear sus cuentas “en un tiempo prudencial”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 25 de diciembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

DEPORTES

“Nadie habla de Robert Sánchez

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio