Las ediciones especiales de libros más bonitas para regalar (y acertar) en Navidad: de Jane Austen a ‘La amiga estupenda’ pasando por ‘Frankenstein’

Repasamos algunas de las ediciones más bonitas que han aparecido durante los últimos meses para que nuestro regalo literario sea muy especial

Cuando llegan las fechas navideñas, nos devanamos los sesos para encontrar un regalo que sea especial para nuestros seres queridos. Si queremos obsequiar con libros, a veces basta con adquirir las novedades editoriales de turno presentes en las librerías, sino que buscamos ofrecer algo diferente que lleve implícito un plus de calidad.

Por eso, todos los años aparecen ediciones cuidadas y exquisitas para satisfacer todos los gustos y edades, desde los pequeños a los adultos, desde aquellos que disfrutan con los clásicos recuperados a quienes prefieren ponerse al día con los fenómenos literarios del momento.

A continuación, desde Infobae, hacemos una selección de algunos de los libros que suponen una apuesta segura (dependiendo de las preferencias y gustos individuales) para sorprender con una rareza o ‘edición- joya’.

‘La amiga estupenda’

Edición especial de 'La amiga estupenda', de Elena Ferrante (Lumen)

Se cumplen 10 años de la publicación de la saga que supuso todo un hito dentro de la literatura italiana, traspasando fronteras y convirtiéndose en un fenómeno mundial.

Por eso, la editorial Lumen ofrece un precioso volumen que recoge las tres novelas que conforman esta saga y que, en principio, fueron concebidas por Elena Ferrante para formar parte de una única obra de ficción.

Calificada por The New York Times como “la mejor novela del siglo XXI”, este tomo de 1.346 páginas, incluye un apéndice inédito de la misteriosa autora, aportando una visión única sobre el proceso creativo de esta historia.

‘Frankenstein’

'Frankenstein', de Mary Shelley (Planeta)

Esta temporada, gracias a la adaptación de Guillermo del Toro para Netflix, Frankenstein y toda la reflexión que contenía la novela, ha vuelto a situarse en el centro del debate cultural.

Por esa razón es un buen momento para recuperar la obra original en esta reedición de lujo lanzada por Planeta en tomo de tapa dura (azul) con cantos tintados (de verde).

Incluye una introducción de que la propia Mary Wollstonecraft (así la firmó originalmente la autora) en la que cuenta cómo nació la novela que se publicó en 1831 y los cambios que hizo sobre el manuscrito original. Ademas, el prólogo de esta edición corre a cargo de Siri Hustvedt.

‘Jane Austen’

'Jane. Una biografía literaria de Jane Austen', de Cristina Añoro y Ana Jarén (Lumen)

Acaba de cumplirse el 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen y la editorial DeBolsillo ha puesto a la venta ediciones actualizadas, con portadas exquisitas, de los clásicos Orgullo y prejuicio, Sentido y sensibilidad y Emma (incluso se pueden adquirir en un pack conjunto).

Pero para aquellos que busquen algo diferente fuera del catálogo de la escritora, pero íntimamente relacionada con ella, recomendamos Una biografía literaria de Jane Austen, de Cristina Añoro y Ana Jarén. Una nueva aproximación a la autora británica en la que se analizan diversos aspectos de su vida y su obra desde una perspectiva feminista y con unas preciosas ilustraciones que aportan una dimensión visual contemporánea, contribuyendo a que la figura de Austen adquiera una vitalidad renovada y conecte con lectores actuales.

‘Encías quemadas’

'Encías quemadas', de Natalia Velarde (Reservoir Books)

Para los amantes de la novela gráfica más arriesgada, esta propuesta tan atrevida como monumental hará las delicias de los aficionados gracias a la experiencia sensorial y poética que propone Natalia Velarde.

Desde sus primeras páginas plantea una alegoría descarnada sobre el duelo y la pérdida. La historia se inicia con la inminente llegada de un meteorito, símbolo de la muerte de un ser querido, cuya colisión desencadena un paisaje ‘postapocalíptico’ habitado por criaturas extrañas. En este entorno devastado, emerge Piel de Perro, un personaje híbrido de mujer y can, que junto a Cielito, se embarca en una travesía por esa tierra baldía con el objetivo de encontrar a El Autor, una figura divina y todopoderosa capaz de reescribir la historia.

Una obra a modo de fábula mitología y epopeya surrealista repleta de inspiración y de libertad que da lugar a un universo visual y narrativo propio y cuya edición, a cargo de Reservoir Books es una autentica locura.

‘La península de las casas vacías’

'La península de las casas vacías', de David Uclés (Siruela)

Convertida en un auténtico fenómeno editorial y definida como la última gran obra maestra sobre la Guerra Civil de los últimos años, se presenta un volumen con tapa dura que Siruela lanza para esta campaña navideña en la que la portada en blanco y negro se viste de colores.

Un regalo imprescindible para los amantes de la buena literatura que se interesen por la memoria histórica, pues se trata de un trabajo exhaustivo que le llevó al escritor David Uclés 15 años para contar la historia de una saga de olivicultores desde una perspectiva épica y fantástica que esconde una profunda reflexión en torno al trauma.

‘Hamnet’

'Hamnet', de Maggie O'Farrell con ilustraciones de Laura Agustí (Libros del Asteroide)

Otro gran ‘bestseller’ de prestigio de los últimos tiempos escrito por Maggie O’Farrell y del que está a punto de estrenarse una adaptación cinematográfica a cargo de la ganadora de varios Oscar Chloé Zhao.

En esta ocasión, Libros del Asteroide ofrece una edición ilustrada por Laura Agustí como forma de redescubrir esta inolvidable historia que parte de la vida real de William Shakespeare desde el punto de vista de su mujer y de lo que supuso para ambos la pérdida de su hijo. Una novela que transita entre la ficción y la realidad para hablar de la familia, el afecto, el dolor y la pérdida.

‘Alicia en el país de las maravillas’

'Alicia en el país de las maravillas' y 'Alicia a través del espejo', de Lewis Carroll, con ilustraciones de Fernando Vicente (Nórdica Libros)

La editorial Nórdica propone un estuche exclusivo que contiene Alicia en el país de las maravillas y Alicia a través del espejo, los dos clásicos de la literatura fantástica de Lewis Carroll ilustrados, en este caso, por Fernando Vicente.

Así, este cuento inolvidable adquiere otra dimensión gracias a los dibujos, que lo convierten en un objeto de coleccionista para niños y mayores. Un viaje al interior de la imaginación más desbordante y surrealista repleta de personajes icónicos que se encuentran arraigados en el imaginario popular.

‘Bestiaria’

'Bestiaria', de Domitilla Dardi (Libros del Zorro Rojo)

La obra Bestiaria propone una experiencia visual y simbólica centrada en el reino animal, inspirándose en los antiguos bestiarios que combinaban elementos reales e imaginarios. El volumen, al igual que Herbaria (Libros del Zorro Rojo, 2024), invita a los lectores a explorar sus páginas de manera no lineal, siguiendo la sugerencia de Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero en El libro de los seres imaginarios.

La tradición de los bestiarios se remonta al primer compendio editado en Alejandría entre los siglos II y III d.C., origen de una corriente que alcanzó su auge en la Edad Media. En Bestiaria se presentan estilos que abarcan lo clásico, lo fantástico y lo monstruoso, reuniendo seres fabulosos, monstruos y animales extintos. Las obras incluidas van desde ilustraciones medievales hasta creaciones contemporáneas realizadas con técnicas mixtas como pintura, grabado e ilustración, lo que evidencia la evolución de la representación animal en el arte. Una obra de la italiana Domitilla Dardi.

‘La montaña hueca’

'La montaña hueca', de B. Catling (Aristas Martínez)

Para paladares muy exquisitos y lectores que crean que lo han leído todo, en la editorial Aristas Martínez se puede encontrar este volumen del transgresor artista británico Brian Catling, que propone una fantasía oscura en la que las criaturas grotescas de El Bosco y Bruegel el Viejo adquieren una dimensión real.

Una novela que habla de la religión, el fanatismo, las epidemias a través de un prisma surrealista que mezcla el imaginario lunático de Terry Gilliam con la imaginería del Tolkien más salvaje.

‘Caperucita en Manhattan’

Este diciembre se ha conmemorado el centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite, una de las autoras más influyentes de nuestro país. La editorial Siruela ha transformado una de sus obras en novela gráfica, presentando la historia de una niña que recorre las calles de Manhattan tras la muerte de su madre.

El relato, escrito por Martín Gaite después de perder a su hija, destaca por su lenguaje directo, la profundidad psicológica de sus personajes y una visión honesta de la realidad, abordando temas universales de gran complejidad emocional.

La autora mantiene su vigencia entre lectores de todas las edades, consolidando su legado literario a través de obras que exploran emociones y experiencias humanas fundamentales. Hace poco, esta obra se ha adaptado también al teatro y, de hecho, se puede recuperar estas Navidades en el Teatro de la Abadía.