Jane Austen cumple años: se celebra el 250 aniversario del nacimiento de la autora de ‘Orgullo y prejuicio’

La escritora nació el 16 de diciembre de 1775 en Reino Unido y se convirtió en una de las novelista fundamentales de la historia británica

El legado de Jane Austen
El legado de Jane Austen sigue estando presente en la cultura popular

El 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen ha reavivado el interés por la autora británica, cuya obra y figura han experimentado un resurgimiento notable en los últimos meses. Las celebraciones organizadas en torno a esta efeméride han puesto de manifiesto que el legado de Austen sigue cautivando tanto a lectores veteranos como a nuevas generaciones, consolidando su posición como una de las escritoras más influyentes de la literatura universal.

Así, la popularidad de Austen no solo se mantiene, sino que ha crecido de forma significativa, impulsada por la constante adaptación de sus novelas al cine y la televisión, así como por el fenómeno social que rodea a su universo literario.

La casa museo Jane Austen House, ubicada en Steventon, localidad natal de la autora, ha sido uno de los epicentros de las conmemoraciones. Sophie Reynolds, responsable de colecciones del museo ha reconocido que las visitas al museo han aumentado de manera considerable durante este año de celebraciones.

Adaptación de 'Sentido y sensibilidad'

El programa de actividades ha incluido festivales dedicados a obras emblemáticas como Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad o Emma, además de exposiciones, talleres, charlas, la publicación de un libro y la creación de un ‘pódcast’. El ciclo culmina con una fiesta de cumpleaños virtual y actividades presenciales en el propio museo.

El fenómeno de la ‘Austenmanía’ no se limita al ámbito literario. La influencia de Austen se extiende al sector turístico, especialmente en el Reino Unido, donde empresas como ‘Strictly Jane Austen Tours’ han experimentado un auge en la demanda de visitas guiadas a lugares emblemáticos de sus novelas. Así, el festival anual dedicado a la autora en Bath ha agotado todas las entradas con semanas de antelación y que ya se han programado nuevas celebraciones para la primavera y el otoño de 2026, incluyendo estancias en hoteles, talleres y la posibilidad de vestir trajes de época. Lamb prevé que el estreno de la próxima temporada de la serie Los Bridgerton contribuirá a mantener este interés.

La vigencia de Jane Austen en la cultura popular

El atractivo de Jane Austen para el público contemporáneo se explica, en parte, por la continua adaptación de sus novelas al formato audiovisual y por la proliferación de ficciones ambientadas en la era de la Regencia. Sin embargo, expertos en la materia han señalado que la clave de la perdurabilidad de su obra reside en su técnica narrativa. Y que Jane Austen puede ser muy fácil de leer pero, al mismo tiempo, tan compleja como Shakespeare o Milton. También se destaca su uso pionero del estilo libre indirecto, que permite conectar con lectores de diferentes edades y niveles de experiencia.

En efecto, puedes leer las novelas muchas veces, pero cada vez que lo haces se capta algo diferente: un punto de ironía que no habías notado antes o una palabra cuyos significados no habías entendido del todo. Además, la autora tenía la habilidad de construir tramas sólidas y personajes complejos, elementos que han contribuido a su prestigio literario.

La imagen de Jane Austen y la realidad de su legado

A pesar de la imagen idealizada que ha perdurado sobre Jane Austen, la realidad de su vida y obra es mucho más compleja. Así, gran parte de lo que se conoce sobre la autora proviene de la versión que construyeron su hermano Henry y su sobrino James-Edward tras su muerte, con el objetivo de preservar su reputación en una sociedad conservadora. Esta representación la presentaba como una mujer sencilla, poco ambiciosa y ajena a las cuestiones políticas, una visión que contrasta con la evidencia de sus manuscritos y correspondencia.

'Orgullo y prejuicio' (Crédito: Universal Pictures)

Sin embargo, la autora era plenamente consciente de las limitaciones sociales y económicas de las mujeres de su época, y por esa razón su obra contiene elementos claramente reivindicativos. Austen era una escritora activa que vivía de sus novelas y era ella la que negociaba el dinero con sus editores, así que no era precisamente la imagen de la solterona tranquila que se ha querido transmitir, sino la de una mujer adelantada a su tiempo.

Además, Austen era lectora contemporánea de Mary Wollstonecraft, pionera en la defensa de los derechos de las mujeres, y que, aunque su estilo era menos polémico, sus escritos juveniles ya mostraban una actitud reivindicativa.

La construcción de un mito y su dimensión política

La familia de Austen, como hemos comentado, especialmente su hermano Henry y su sobrino James-Edward, contribuyeron a difundir una imagen de la autora acorde con los valores de la época victoriana, minimizando su ambición y su implicación intelectual. Ese retrato buscaba proteger tanto a la familia como a la propia Austen de las críticas y la censura, en un contexto en el que las mujeres escritoras eran vistas con recelo y las ideas revolucionarias podían acarrear consecuencias legales.

Los manuscritos y borradores conservados, algunos en la Universidad de Oxford, muestran a una escritora meticulosa, que corregía y reescribía sus textos de forma constante. Austen recurrió a pseudónimos y a la intermediación de familiares varones para publicar sus obras, motivada tanto por el deseo de reconocimiento como por la necesidad económica.

Sentido y sensibilidad

El trasfondo político y social de las novelas de Austen, a menudo relegado en las adaptaciones audiovisuales, es evidente en la crítica a la desigualdad, la arbitrariedad del sistema y la posición subordinada de las mujeres. En ese sentido, uno de sus títulos más emblemáticos, Orgullo y prejuicio, encierra una referencia a los debates sobre el orden social en la Inglaterra de finales del siglo XVIII.

La figura de Jane Austen, lejos de ser la de una autora ajena a su tiempo, emerge así como la de una observadora aguda y una narradora comprometida con la realidad de su entorno. La vigencia de su obra y la fascinación que sigue despertando entre lectores de todas las edades se explican tanto por su maestría literaria como por la profundidad de su mirada sobre la sociedad de su época.

