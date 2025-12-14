Ni ‘Love actually’ ni ‘Bridget Jones’: la comedia romántica de Navidad en Netflix y Disney Plus con Cameron Diaz y Kate Winslet que debes ver

Cameron Díaz y Jude Law, protagonistas en 'The Holiday (Vacaciones)'. (Columbia Pictures)

Las Navidades nunca llegan solas. Con ellas, vuelven tambien las películas navideñas que tanto triunfan en esta época en las plataformas de streaming: desde grandes clásicos como Qué bello es vivir o Solo en casa hasta éxitos más recientes, como El encanto del champán o El secreto de Santa, dos películas que han logrado colarse en el top de lo más visto en Netflix durante los primeros días de diciembre.

Entre todas las películas navideñas, hay unas que acostumbran a ser las favoritas del público: las comedias románticas. Historias como Love actually, Algo para recordar o El diario de Bridget Jones, donde vemos cómo estos días de diciembre son mágicamente propensos (al menos, en el mundo de la ficción) para encontrar ese amor que nos cambie la vida.

Entre las grandes películas de Navidad que podemos ver o rever cada año, hay una que, aunque no entre en la categoría de grandes clásicos navideños, tampoco puede faltar en nuestra lista. Estamos hablando de The Holiday (Vacaciones), una de las películas más queridas por los fans de Cameron Díaz, y que acaba de ser destacada por el New York Times como uno de los títulos imprescindibles por los que pasarse antes, durante o después de estas fiestas tan esperadas.

Tú en Inglaterra, yo en California

En The Holiday seguimos los pasos de dos mujeres: por un lado, Amanda Woods (Cameron Díaz), una chica americana propietaria de una agencia de publicidad especializada en tráileres de películas que acaba de romper con su novio; por otro, Iris Simpkins (Kate Winslet), una joven británica encargada de una popular columna sobre bodas para un periódico londinense. A través de internet, ambas llegan a un acuerdo para intercambiarse sus respectivas viviendas durante las Navidades, un acuerdo que, sin saberlo, les llevará a vivir una inexperiencia inolvidable.

Junto a Díaz y Winslet, la película cuenta también con dos ‘galanes’: Jude Law y Jack Black, dos intérpretes con los que se desarrollará, en ambos continentes, una trama romántica a veces cómica, a veces más dramática, que nos mantendrá enganchados a la pantalla. La película no busca ser trascendente, pero sí que nos ofrece una historia divertida y ágil, llena de diálogos y situaciones desternillantes con los que, en su forma de ver y reírse, toca también cuestiones tan básicas en nuestra vida como la autoestima o el crecimiento personal.

Buenas historias, buenos decorados y muy buena música

“El descanso funciona a toda máquina de principio a fin”, destacan en el New York Times, donde destacan, además de las distintas tramas de la película o una “encantadora” historia secundaria centrada en una vieja leyenda de Hollywood interpretada por Eli Wallach, los “escenarios dignos de la revista Architectural Digest y una conmovedora partitura de Hans Zimmer que hacen de esta (película) un clásico eterno”.

Con una duración de poco más de dos horas, esta película se encuentra actualmente disponible en varias plataformas de streaming, entre ellas Netflix, Disney Plus, Movistar Plus+ y SkyShowtime. De este modo, los usuarios de todos estos servicios podrán descubrir o volver a ver este clásico navideño durante las Navidades.