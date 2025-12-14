España Cultura

De la vitamina D por la falta de sol a un rayo que ilumina la luna: todos los detalles que no viste del ‘Show de Truman’

Al vivir dentro de una gigantesca cúpula, el protagonista nunca recibe luz solar real. Esta ausencia se sugiere de forma sutil

Guardar
Jim Carrey en su papel
Jim Carrey en su papel de Truman. (Infobae)

Resulta inevitable conversar con tus amigos sobre películas de Jim Carrey y que no salga disparado a la cabeza el título de “El show de Truman”. Este largometraje debería ser obligatorio para toda persona que se considere fanática del cine. Sin embargo, a pesar de su popularidad, hay muchos amantes de esta cinta que han dejado escapar muchos detalles.

En el podcast de Revival Plus, se expone todo aquello que no viste. Desde las múltiples cámaras ocultas integradas en el decorado hasta los elementos que delatan la artificialidad absoluta del entorno.

Desde el primer momento, El show de Truman deja pistas visuales que delatan que la vida del protagonista está permanentemente vigilada. A lo largo del metraje pueden identificarse numerosas cámaras ocultas integradas en el decorado: en farolas, espejos, botones, salpicaderos o incluso en objetos personales.

Una de las más llamativas es la cámara situada en el anillo que Truman lleva puesto. Este detalle se confirma en una escena eliminada del filme y refuerza la idea de que no existe ningún espacio verdaderamente íntimo para el personaje.

Jim Carrey posa para una
Jim Carrey posa para una foto. (Mario Anzuoni/Reuters)

Otro de los elementos que pasa desapercibido para muchos espectadores es la relación de Truman con la luz natural. Al vivir dentro de una enorme cúpula, el protagonista nunca recibe luz solar real. Esta ausencia se sugiere de forma sutil mediante un frasco de vitamina D visible sobre la mesa de su casa. Este elemento de atrezo apunta a la necesidad de suplementar aquello que el entorno artificial no puede ofrecerle.

La manipulación psicológica también se manifiesta a través de mensajes subliminales repartidos por Seahaven, la ciudad de Truman. Se hallan carteles y agencias de viajes que insisten en los peligros del exterior, mostrando catástrofes, accidentes y advertencias alarmistas.

Todos los destinos promocionados están relacionados con el mar, un elemento clave, ya que Truman desarrolla desde niño un miedo patológico al agua. Esto impide al protagonista incluso cruzar un pequeño muelle o subir a un barco. El océano se convierte así en la barrera definitiva que garantiza su permanencia dentro del plató.

El protagonista supera su miedo
El protagonista supera su miedo al agua. (Infobae)

Se observan personajes secundarios que contribuyen a reforzar esta idea de control absoluto. Los figurantes, que ejercen como agentes de seguridad, visten camisetas con lemas como “Ámale” o “Protégelo”. Esto es una clara referencia a Truman, tratado más como un objeto de observación que como una persona libre.

Elementos celestes artificiosos

El mundo diseñado que rodea al personaje de Jim Carrey se hace aún más evidente en los elementos naturales. Los amaneceres, los paisajes e incluso la noche responden a un sistema de iluminación controlado. El ejemplo más evidente aparece cuando en mitad de la noche un rayo alumbra la luna ficticia.

Cielo estrellado. (Freepik)
Cielo estrellado. (Freepik)

En una de las escenas más reveladoras, un foco cae del cielo simulando ser una estrella. La pieza lleva una etiqueta con el nombre “Sirius”, en referencia a la estrella más brillante del firmamento (todas las estrellas que vemos desde la Tierra). La elección no es casual: Sirius cae junto a Truman, la auténtica “estrella” del programa. Este momento subraya visualmente que todo el universo que lo rodea gira en torno a él.

Temas Relacionados

The Truman ShowJim CarreyPodcastStreamingPelículas recomendadasPelículasHollywoodEspaña-CulturaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La escena más loca de ‘Pulp Fiction’ con Peter Greene y un misterio sin resolverse durante treinta años: Tarantino dio la clave en una entrevista

El actor aparece en uno de los momentos más icónicos de la película, donde un personaje enmascarado se convirtió en un enigma a resolver para muchos fans

La escena más loca de

El futuro de ‘El Principito’: qué ocurre cuando expiran los derechos de autor de los grandes clásicos de la literatura

Ochenta años después de la muerte de Antoine de Saint-Exupéry, España se prepara para un ‘boom’ de nuevas versiones del famoso personaje

El futuro de ‘El Principito’:

Noelia Ramírez, periodista: “La consecuencia de que el ascensor social esté roto es comprobar cómo ellos sueñan con ser ‘cryptobros’ y ellas con ser ‘influencers’”

‘Infobae España’ entrevista a la autora de ‘Nadie me esperaba aquí’, un ensayo sobre el desclasamiento, nuestros orígenes y el privilegio

Noelia Ramírez, periodista: “La consecuencia

Okupas, dinosaurios y un hotel de lujo: la divertida y lúcida película rumana sobre la especulación y la decadencia de Europa que acaba de llegar a cines

Dirigida por el mordaz Radu Jude, la película relata la historia de una alguacil de Transilvania que tiene que desalojar a un vagabundo de un edificio

Okupas, dinosaurios y un hotel

Si te gustan las películas arriesgadas y revolucionarias, no te pierdas ‘Aro Berria’: lucha obrera y sectas tántricas en el País Vaco durante la Transición

Irati Gorostidi debuta en el largometraje con esta obra indómita y radical que nos sumerge en las entrañas de la Comunidad Arcoíris en Euskadi tras la decepción sindicalista

Si te gustan las películas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a tres años y

Condenado a tres años y un día de prisión por robar 1,48 euros de la caja registradora de una gasolinera de Huelva

El reguero de escándalos en el PSOE agota la paciencia de los socios de Sánchez: encontronazo con Sumar y ultimátum del PNV

Pedro Sánchez condena “enérgicamente” el atentado terrorista antisemita en una playa en Australia: “El antisemitismo y el terrorismo no tienen cabida en nuestra sociedad”

Miguel Ángel Gallardo, el candidato del PSOE en las elecciones de Extremadura que se sentará en el banquillo de los acusados junto al hermano de Sánchez en 2026

Un alcalde de Valladolid se da de baja del PSOE por los casos de corrupción y acoso sexual: “Hasta aquí, ya basta”

ECONOMÍA

Precio de la luz estará

Precio de la luz estará cara este lunes 15 de diciembre: estas son las tarifas por hora

Juanma Lorente, abogado: “Hay muchas empresas que utilizan mal el contrato fijo discontinuo”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 14 diciembre

El pacto pesquero de la UE divide al litoral español: el Mediterráneo lo ve “más favorable que la propuesta inicial” y el Atlántico lo tacha de “agridulce”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

Víctor Valdepeñas, el canterano que

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”