De la vitamina D por la falta de sol a un rayo que ilumina la luna: todos los detalles que no viste del ‘Show de Truman’

Jim Carrey en su papel de Truman. (Infobae)

Resulta inevitable conversar con tus amigos sobre películas de Jim Carrey y que no salga disparado a la cabeza el título de “El show de Truman”. Este largometraje debería ser obligatorio para toda persona que se considere fanática del cine. Sin embargo, a pesar de su popularidad, hay muchos amantes de esta cinta que han dejado escapar muchos detalles.

En el podcast de Revival Plus, se expone todo aquello que no viste. Desde las múltiples cámaras ocultas integradas en el decorado hasta los elementos que delatan la artificialidad absoluta del entorno.

Desde el primer momento, El show de Truman deja pistas visuales que delatan que la vida del protagonista está permanentemente vigilada. A lo largo del metraje pueden identificarse numerosas cámaras ocultas integradas en el decorado: en farolas, espejos, botones, salpicaderos o incluso en objetos personales.

Una de las más llamativas es la cámara situada en el anillo que Truman lleva puesto. Este detalle se confirma en una escena eliminada del filme y refuerza la idea de que no existe ningún espacio verdaderamente íntimo para el personaje.

Jim Carrey posa para una foto. (Mario Anzuoni/Reuters)

Otro de los elementos que pasa desapercibido para muchos espectadores es la relación de Truman con la luz natural. Al vivir dentro de una enorme cúpula, el protagonista nunca recibe luz solar real. Esta ausencia se sugiere de forma sutil mediante un frasco de vitamina D visible sobre la mesa de su casa. Este elemento de atrezo apunta a la necesidad de suplementar aquello que el entorno artificial no puede ofrecerle.

La manipulación psicológica también se manifiesta a través de mensajes subliminales repartidos por Seahaven, la ciudad de Truman. Se hallan carteles y agencias de viajes que insisten en los peligros del exterior, mostrando catástrofes, accidentes y advertencias alarmistas.

Todos los destinos promocionados están relacionados con el mar, un elemento clave, ya que Truman desarrolla desde niño un miedo patológico al agua. Esto impide al protagonista incluso cruzar un pequeño muelle o subir a un barco. El océano se convierte así en la barrera definitiva que garantiza su permanencia dentro del plató.

El protagonista supera su miedo al agua. (Infobae)

Se observan personajes secundarios que contribuyen a reforzar esta idea de control absoluto. Los figurantes, que ejercen como agentes de seguridad, visten camisetas con lemas como “Ámale” o “Protégelo”. Esto es una clara referencia a Truman, tratado más como un objeto de observación que como una persona libre.

Elementos celestes artificiosos

El mundo diseñado que rodea al personaje de Jim Carrey se hace aún más evidente en los elementos naturales. Los amaneceres, los paisajes e incluso la noche responden a un sistema de iluminación controlado. El ejemplo más evidente aparece cuando en mitad de la noche un rayo alumbra la luna ficticia.

Cielo estrellado. (Freepik)

En una de las escenas más reveladoras, un foco cae del cielo simulando ser una estrella. La pieza lleva una etiqueta con el nombre “Sirius”, en referencia a la estrella más brillante del firmamento (todas las estrellas que vemos desde la Tierra). La elección no es casual: Sirius cae junto a Truman, la auténtica “estrella” del programa. Este momento subraya visualmente que todo el universo que lo rodea gira en torno a él.