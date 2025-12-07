Custodio, el aceitunero de Jaén convertido en autor superventas tras pasar por ‘La Revuelta’: “Entrar en una librería y ver mis novelas es un sueño”

Entrevista a Custodio Pérez, autor de 'Andalucía negra'. (Alejandro Higuera López)

Dice Custodio Pérez que, a los escritores de novela negra, lo primero que les viene a la cabeza sobre el libro que están a punto de escribir es el final. Sin embargo, es muy probable que, cuando se subió a un autobús en septiembre de 2025 para asistir por primera vez a La Revuelta, difícilmente adivinara cómo acabaría su propia historia.

Ese día, Custodio apareció en las televisiones de toda España metido en la bañera del famoso programa conducido por David Broncano con una de sus novelas autopublicadas en la mano. “Si quieres este libro, me tienes que entrevistar”, le advirtió al presentador este aceitunero retirado, sin imaginar que, a mediados de octubre, su paisano de Jaén le tomaría la palabra y lo llamaría para que acudiera a La Revuelta.

Custodio no se lo pensó dos veces. Llamó a su mujer para hacer un viaje exprés en coche y llegar a tiempo al programa de esa misma tarde y ser entrevistado en prime time. “Desde que salí de allí, ya había gente queriendo fotos conmigo”, nos cuenta de aquel día en el que, junto a los miles de mensajes y llamadas recibidas, las noticias con su nombre y las invitaciones a todo tipo de eventos, ocurrió algo que dio un completo giro a su vida: Granada oscura, esa novela ofrecida a David Broncano, se convirtió el libro más vendido de España en Amazon, por encima de autores de la talla de Dan Brown o Ken Follet.

'Andalucía negra', la trilogía de Custodio. (Temas de Hoy)

‘Andalucía negra’: la primera trilogía de Custodio

Entrevistamos a Custodio apenas un mes después de su último paso por La Revuelta. El éxito de ventas de su libro ha acabado tomando forma de evento editorial con la publicación de tres de sus novelas en Andalucía Negra (Temas de Hoy), una trilogía en la que seguimos tres casos interrelacionados que recorren Granada, Jaén, Córdoba y Málaga. “Mi intención es pasar por todas las provincias”, nos anuncia alguien que, hace apenas tres años, recogía aceitunas en un campo cerca de Pegalajar (Jaén), el pueblo en el que vive.

Fue en ese trajín cuando, de un momento para otro, se le apareció la resolución de un macabro caso lleno de asesinatos, secretos enterrados y giros inesperados. “Automáticamente, la novela fue pasando por mi cabeza como una película”, describe Custodio, quien no tardaría en agarrar su móvil por las noches y comenzar a deslizar el dedo por el teclado para dar forma a esas imágenes en las que pensaba durante el día, mientras vareaba los olivos. “Cada noche, antes de dormir, escribía un capítulo”.

“Para mí, escribir es desconectar de la vida, de la rutina, de los problemas y meterte en otro mundo”, nos confiesa el escritor. “Mi novela va siempre con banda sonora, así que me pongo la música que escuche el personaje del que escribo (prepara una playlist para cada uno) y me transformo en él”. A día de hoy, incluyendo las tres incluidas en Andalucía negra, Custodio cuenta con nueve novelas escritas. “Cuando acabé la primera, dije: ‘Bueno, ya he escrito el libro, he plantado un árbol... solo me faltaba tener un hijo’, pero luego te quedas con que a ti te gusta eso de escribir, y empecé a formarme, a hacer cursos y a escribir más profesionalmente, en un portátil y un horario”.

Custodio Pérez, autor de la trilogía 'Andalucía negra'. (Javier Ocaña)

Una vida por vivir, muchas por recordar

Si la escritura forma parte de la vida de Custodio, la vida también forma parte de los personajes que él inventa. De eso nos damos cuenta cuando le preguntamos por el hecho de que en Andalucía Negra haya tanto sexo. “No quería que fuera el típico detective de novela negra, deprimido, divorciado, no sé qué. Todo lo contrario, aquí es un detective que encuentra el amor. Me gusta que mis personajes vivan cosas, y una de las enseñanzas que quiero dar con mi trilogía es cómo la fuerza del amor puede con todo”.

Lo más difícil, nos comenta, es la búsqueda de eventos históricos con los que entremezcla buena parte de sus casos “y escribirlos desde un punto de vista neutral para que el lector piense sobre ellos lo que quiera”. El caso más evidente lo encontramos en la trama de bebés robados durante el franquismo que confluye en la trama de Granada oscura. “Son hechos traumáticos que debemos recordar para que no vuelvan a pasar. Yo simplemente lo incluyo a modo de denuncia, porque habrá gente que no lo conozca y a lo mejor después de leer la novela va a informarse”.

Custodio tiene siempre a la persona que lee sus novelas. De hecho, su lector favorito es el que, gracias a su historia, ha iniciado o recuperado un hábito lector. “Tenía un buen amigo que no leía”, narra, “y se leyó mis libros de cien páginas y de eso pasó a leer tochos de Stephen King porque se enganchó a la lectura. Lo mismo le pasó a mucha gente que me escribió después de lo de La Revuelta. Me escribió gente que a lo mejor no leía desde el instituto y se leyeron todas mis novelas. Quiero creer que luego siguieron con otras”.

Custodio Pérez, autor de 'Andalucía negra'. (Temas de Hoy)

Sueños pequeños

Al final de la entrevista, le preguntamos a Custodio si le gustaría volver a La Revuelta. “Claro, pero no por nada, sino por agradecerle a David (Broncano), a todo el equipo del programa y a toda la gente que me ha apoyado que me hayan puesto donde estoy”, responde. Todavía recuerda cuando le proponía a su mujer pasar por algún centro comercial y colocar sus novelas en los estantes cuando nadie vigilara. “Ayer me di un paseo, entré en una librería y estaban mis novelas”, comenta emocionado. “Es... un sueño”.

Claro que el hecho de que esa ilusión se haya cumplido no quiere decir que este sea el final de la historia de Custodio. “Siempre hay sueños por cumplir”, reivindica. “Sueño en corto: sueño sueños pequeños, y los voy cumpliendo uno a uno”. En el camino, siempre tendrá a su alcance ese “ratito de desconexión” para escribir que tanto le gusta, y quién sabe si, como entre las páginas de sus novelas, algún otro giro final le depara a la vuelta de la esquina.