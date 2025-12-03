España Cultura

Yandel arrasa en su gira ‘Sinfónico’ y anuncia dos nuevas fechas en España como antesala de su próximo álbum

El cantante puertorriqueño amplía a Valencia y Barcelona los shows de su espectacular gira

Guardar
Yandel fusiona reggaetón y orquesta
Yandel fusiona reggaetón y orquesta en su Sinfónico Tour en Ciudad de México (Ocesa)

Yandel, uno de los nombres clave del reggaetón, ha elevado la expectación en España tras anunciar nuevas fechas para su gira sinfónica, según informaron los organizadores de los conciertos. En solo unas horas, el artista puertorriqueño agotó las entradas para su presentación del 25 de enero de 2026 en el Movistar Arena de Madrid y rozó el llenazo también para el día siguiente, marcando un hito en la demanda de espectáculos urbanos reimaginados en gran formato. La respuesta del público ha sido inmediata: conciertos adicionales en Barcelona y Valencia se suman al calendario, ampliando la gira a otros dos puntos estratégicos de la geografía española .

El fenómeno de las entradas agotadas no es nuevo para Yandel. Con más de dos décadas de trayectoria, el artista ha transformado su repertorio en una experiencia inédita que combina la fuerza del reggaetón con la sonoridad de una orquesta clásica. El proyecto, denominado ‘Sinfónico’, fue presentado con éxito en escenarios de gran calado como Bogotá, Los Ángeles, Las Vegas, Austin, San Diego, Denver y Miami. En cada ciudad, el cantante ha reivindicado su legado versionando en clave sinfónica algunos de sus mayores éxitos: ‘Yandel 150’, ‘Teléfono’, ‘Ay Mi Dios’, entre otros. Esta aventura artística le valió la nominación a los Latin GRAMMY, reforzando la singularidad y ambición del espectáculo, según los promotores del evento.

La propuesta sinfónica no es sólo un despliegue de éxitos; es también un encuentro intergeneracional entre músicos de formación clásica y el universo sonoro que Yandel ayudó a fundar y expandir globalmente desde sus inicios con el dúo Wisin & Yandel. Según los organizadores, decenas de intérpretes dan nueva vida a temas insignes del reggaetón, ampliando los horizontes del género y subrayando su influencia a nivel mundial. El salto a los grandes recintos forma parte de la expansión de la gira, que ahora recala en dos ciudades clave del circuito musical español.

Yandel en su show 'Yandel
Yandel en su show 'Yandel Sinfónico' en Estados Unidos.

El verano de Yandel

El próximo verano de 2026, el Palau Sant Jordi de Barcelona abrirá sus puertas el 17 de julio a este espectáculo, seguido por la presentación en el Roig Arena de Valencia el 31 de julio. Ambos recintos, conocidos por su aforo y relevancia en eventos internacionales, acogerán el show que ha redefinido el directo en la música urbana. La distribución de entradas para estas fechas comenzará el jueves 4 de diciembre a las 10:00 AM, exclusivamente en Ticketmaster.es, sumándose a la expectación por los últimos boletos en Madrid. Según datos de la promotora, la rápida respuesta del público anticipa la posibilidad de nuevos sold out, reafirmando el magnetismo de la propuesta.

Este anuncio encuentra a Yandel en un momento especialmente fructífero. Apenas unas semanas atrás, el artista participó en el multitudinario show especial de J Balvin en Medellín, consolidando la colaboración entre figuras fundamentales del género. A la vez, el lanzamiento de su nuevo sencillo, ‘Scarface’, marcó la primera incursión pública de su próximo álbum Infinito, un trabajo realizado junto al sello Rimas Entertainment. Esta asociación abre una nueva etapa en la carrera del artista, con promesas de innovación y nuevos matices en su música, según lo publicado por el equipo de comunicación de Yandel.

Mientras los fans se preparan para el arranque de la venta de entradas, la atención se centra en la capacidad del espectáculo para transformar el imaginario del reggaetón y su puesta en escena, ahora en el contexto de dos importantes capitales culturales españolas. La gira sinfónica refuerza la posición de Yandel tanto entre sus seguidores de siempre como en una audiencia cada vez más transversal, apostando por la evolución del género y su diálogo con otros lenguajes musicales, según lo subrayado reiteradamente por los organizadores.

Temas Relacionados

YandelReggaetonMúsicaBarcelonaValenciaConciertosMúsica EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Rosalía se reencuentra con un alumno al que dio clases de canto hace más de diez años: “Un día me escribió por Facebook y empezamos a dar clases”

“Qué ilusión volver a saber de ti otra vez”, ha respondido la autora de ‘LUX’ al joven

Rosalía se reencuentra con un

Si te gusta ‘The Bear’, esta será tu nueva película favorita en Netflix: fue rodada en un plano secuencia y dio origen a ‘Adolescencia’

La plataforma de ‘streaming’ incorpora a su catálogo la primera colaboración entre Philip Barantini y Stephen Graham, ambientada en el mundo de la cocina

Si te gusta ‘The Bear’,

Rosalía anuncia cuándo será gira de ‘LUX’ y lanza un mensaje a sus mayores fans en el vídeo del Spotify Wrapped: “Tienes un gusto musical inmejorable”

La cantante catalana ha dirigido unas palabras a aquellos usuarios de la plataforma para los que ha resultado ser la artista más escuchada del año

Rosalía anuncia cuándo será gira

La revista ‘Rolling Stone’ sitúa ‘Lux’ de Rosalía como uno de los tres mejores discos del año e incluye a otro español en la lista: “De los más emocionantes del año”

La prestigiosa publicación ha publicado su ya habitual ranking con los mejores álbumes de la temporada, con Bad Bunny, Lady Gaga y la cantante catalana ocupando el podio

La revista ‘Rolling Stone’ sitúa

Spotify Wrapped 2025: España tira un año más por el urbano en sus canciones más escuchadas, mientras Lady Gaga y Bruno Mars conquistan el podio global

‘La Plena - W Sound 05′, de W Sound, Beéle, y Ovy On The Drums; ‘capaz (merengueton)’, de Alleh y Yorghaki, y ‘VeLDÁ’, de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V lideran el podio de las canciones más escuchadas en nuestro país este año

Spotify Wrapped 2025: España tira
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El exdirector de Construcción de

El exdirector de Construcción de Acciona niega en el Supremo el pago de comisiones en adjudicaciones durante la etapa de Ábalos como ministro

La Justicia admite la querella de Errejón contra la actriz Elisa Mouliaá por presuntas calumnias

Page avisa a Pedro Sánchez de que puede llevarse un “disgusto” en las elecciones si se ofrece a seguir “arrodillado ante Puigdemont”

La Audiencia Nacional obliga al PSOE a entregar los justificantes de todos los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024

La Audiencia de Badajoz retrasa a mayo el juicio al hermano de Sánchez y al líder del PSOE extremeño, candidato a las elecciones de la región

ECONOMÍA

Europa prepara un plan de

Europa prepara un plan de reciclaje y almacenamiento de materias primas críticas para reducir su dependencia de China

El IBEX 35 sube un 0,68% y roza máximos históricos impulsado por Inditex

Cuenta atrás para solicitar el permiso retribuido de dos semanas para el cuidado de los hijos: se puede pedir a partir del 1 de enero

Proteger a los ‘chivatos’: Trabajo ultima un anteproyecto de ley para blindar a trabajadores que denuncien corrupción en sus empresas

La IA generativa reduce más de un 6% el salario de los más jóvenes y dificulta su acceso al mundo laboral, según un estudio

DEPORTES

Athletic Club - Real Madrid,

Athletic Club - Real Madrid, en directo: retransmisión en vivo de LaLiga EA Sports

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona se levanta tras un tropiezo inicial y consigue sellar la victoria ante el Atlético de Madrid