Yandel arrasa en su gira ‘Sinfónico’ y anuncia dos nuevas fechas en España como antesala de su próximo álbum

Yandel fusiona reggaetón y orquesta en su Sinfónico Tour en Ciudad de México (Ocesa)

Yandel, uno de los nombres clave del reggaetón, ha elevado la expectación en España tras anunciar nuevas fechas para su gira sinfónica, según informaron los organizadores de los conciertos. En solo unas horas, el artista puertorriqueño agotó las entradas para su presentación del 25 de enero de 2026 en el Movistar Arena de Madrid y rozó el llenazo también para el día siguiente, marcando un hito en la demanda de espectáculos urbanos reimaginados en gran formato. La respuesta del público ha sido inmediata: conciertos adicionales en Barcelona y Valencia se suman al calendario, ampliando la gira a otros dos puntos estratégicos de la geografía española .

El fenómeno de las entradas agotadas no es nuevo para Yandel. Con más de dos décadas de trayectoria, el artista ha transformado su repertorio en una experiencia inédita que combina la fuerza del reggaetón con la sonoridad de una orquesta clásica. El proyecto, denominado ‘Sinfónico’, fue presentado con éxito en escenarios de gran calado como Bogotá, Los Ángeles, Las Vegas, Austin, San Diego, Denver y Miami. En cada ciudad, el cantante ha reivindicado su legado versionando en clave sinfónica algunos de sus mayores éxitos: ‘Yandel 150’, ‘Teléfono’, ‘Ay Mi Dios’, entre otros. Esta aventura artística le valió la nominación a los Latin GRAMMY, reforzando la singularidad y ambición del espectáculo, según los promotores del evento.

La propuesta sinfónica no es sólo un despliegue de éxitos; es también un encuentro intergeneracional entre músicos de formación clásica y el universo sonoro que Yandel ayudó a fundar y expandir globalmente desde sus inicios con el dúo Wisin & Yandel. Según los organizadores, decenas de intérpretes dan nueva vida a temas insignes del reggaetón, ampliando los horizontes del género y subrayando su influencia a nivel mundial. El salto a los grandes recintos forma parte de la expansión de la gira, que ahora recala en dos ciudades clave del circuito musical español.

Yandel en su show 'Yandel Sinfónico' en Estados Unidos.

El verano de Yandel

El próximo verano de 2026, el Palau Sant Jordi de Barcelona abrirá sus puertas el 17 de julio a este espectáculo, seguido por la presentación en el Roig Arena de Valencia el 31 de julio. Ambos recintos, conocidos por su aforo y relevancia en eventos internacionales, acogerán el show que ha redefinido el directo en la música urbana. La distribución de entradas para estas fechas comenzará el jueves 4 de diciembre a las 10:00 AM, exclusivamente en Ticketmaster.es, sumándose a la expectación por los últimos boletos en Madrid. Según datos de la promotora, la rápida respuesta del público anticipa la posibilidad de nuevos sold out, reafirmando el magnetismo de la propuesta.

Este anuncio encuentra a Yandel en un momento especialmente fructífero. Apenas unas semanas atrás, el artista participó en el multitudinario show especial de J Balvin en Medellín, consolidando la colaboración entre figuras fundamentales del género. A la vez, el lanzamiento de su nuevo sencillo, ‘Scarface’, marcó la primera incursión pública de su próximo álbum Infinito, un trabajo realizado junto al sello Rimas Entertainment. Esta asociación abre una nueva etapa en la carrera del artista, con promesas de innovación y nuevos matices en su música, según lo publicado por el equipo de comunicación de Yandel.

Mientras los fans se preparan para el arranque de la venta de entradas, la atención se centra en la capacidad del espectáculo para transformar el imaginario del reggaetón y su puesta en escena, ahora en el contexto de dos importantes capitales culturales españolas. La gira sinfónica refuerza la posición de Yandel tanto entre sus seguidores de siempre como en una audiencia cada vez más transversal, apostando por la evolución del género y su diálogo con otros lenguajes musicales, según lo subrayado reiteradamente por los organizadores.