España Cultura

Netflix recupera por sorpresa una de las series más queridas y premiadas: un thriller con toques de comedia negra creado por la responsable de ‘Fleabag’

La plataforma acaba de incorporar a su catálogo esta ficción protagonizada por Sandra Oh y Jodie Comer

Guardar
Las dos intérpretes de la
Las dos intérpretes de la serie que recupera ahora Netflix

Acaba de desembarcar, casi por sorpresa, en Netflix, lo que supone una nueva oportunidad para que el público español descubra o ‘revisite’ una de las series más aclamadas de los últimos años y que estaba basada en una novela de Luke Jennings que terminó por convertirse en toda una saga.

Se trata de Killing Eve, un thriller que basculaba entre el misterio y el espionaje a ritmo de comedia negra, que fue galardonado con numerosos premios y contó con el respaldo de la crítica internacional, y que siempre destacó por la intensidad de la relación entre sus dos protagonistas, interpretadas por Sandra Oh (que procedía de la factoría Anatomía de Grey) y Jodie Comer (que, hasta ese momento habíamos visto en La Princesa Blanca)

Desde su estreno, Killing Eve llamó la atención por su capacidad para subvertir los esquemas tradicionales del género de espías. En lugar de presentar al clásico héroe masculino, la serie situaba en el centro de la acción a Eve Polastri, encarnada por Sandra Oh, una analista del MI5 que, lejos de ser una agente de acción al estilo de James Bond, se mostraba como una mujer corriente, con una vida rutinaria y marcada por inseguridades.

Lo mejor: la química entre las protagonistas

Frente a ella se encontraba Villanelle, interpretada por Jodie Comer, una asesina profesional que combinaba glamour, ‘imprevisibilidad’ y una letalidad fuera de lo común. La dinámica entre ambas, marcada por la obsesión mutua y una tensión constante, constituyó el eje narrativo de la serie.

La serie, creada por Phoebe Waller-Bridge tras el éxito de Fleabag y Crashing, fue elogiada por su guion inteligente y su capacidad para moverse entre distintos registros. La primera temporada de Killing Eve brilló especialmente por su ritmo ágil, diálogos incisivos y situaciones inesperadas, lo que la convirtió en una propuesta de lo más adictiva.

Una escena entre Jodie Comer
Una escena entre Jodie Comer y Sandra Oh en 'Killing Eve'

La producción alternaba entre el thriller, la comedia negra y el drama psicológico, aportando una frescura que fue clave en su reconocimiento. Además, el desarrollo de los personajes principales, ambos llenos de matices, contribuyó a consolidar el éxito de la serie. Eve se presentaba como una heroína alejada de los cánones habituales, mientras que Villanelle, pese a su peligrosidad y falta de escrúpulos, resultaba carismática y, en ocasiones, impulsiva. El reparto se completaba con secundarios destacados, como la actriz Fiona Shaw, que aportaban profundidad al universo de la serie.

Las distintas etapas de la serie

A pesar del entusiasmo inicial, Killing Eve ha experimentó una evolución desigual a lo largo de sus cuatro temporadas. La decisión de confiar cada temporada a una guionista diferente (Emerald Fennell en la segunda, Suzanne Heathcote en la tercera y Laura Neal en la cuarta) provocó una pérdida progresiva de cohesión y calidad. Si bien la segunda temporada logró mantener el interés, la serie fue perdiendo fuerza en su trama de espionaje, aunque la tensión entre las protagonistas continuó siendo su principal atractivo.

Tráiler de la temporada 4 de "Killing Eve"

Algunos críticos sugirieron que la serie habría funcionado mejor como una miniserie, evitando así el desgaste narrativo que se percibe en las últimas entregas. No obstante, pese a estas irregularidades, la primera etapa de Killing Eve sigue siendo una experiencia de lo más satisfactoria para el espectador y que merece la pena recuperar.

Temas Relacionados

PlataformasNetflixSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ni ‘Parásitos’ ni ‘Interstellar’: esta es la considerada mejor película del siglo XXI que llega esta semana a plataformas

Estrenada en el año 2000, esta película taiwanesa ha sido elogiada como una obra maestra y ahora regresa a streaming en una versión restaurada en 4k

Ni ‘Parásitos’ ni ‘Interstellar’: esta

La actriz de ‘La Odisea’ que aceptó sin saber cuál sería su papel: “Me dieron unas hojas falsas que no tenían nada que ver con el guion”

La actriz ya ha aparecido en alguna imagen de la película dirigida por Christopher Nolan, en la que acompaña a Matt Damon, Tom Holland o Anne Hathaway

La actriz de ‘La Odisea’

El protagonista de la película de moda en Netflix responde a James Cameron: “Nadie debería discutir sobre qué debe ser premiado”

El director de ‘Titanic’ y ‘Avatar’ había expresado sus dudas con respecto a que la plataforma merezca estar en los Oscar

El protagonista de la película

‘Zootrópolis 2’: la fórmula de siempre en Disney logra batir un récord histórico, pero se queda corta en un año espectacular para el cine de animación

La esperada secuela logra colocarse como el estreno más taquillero del año, pero no logra destacar frente al resto de títulos animados de este 2025

‘Zootrópolis 2’: la fórmula de

Diego Torres, más allá de ‘Color esperanza’: “No soy un abanderado del optimismo. Yo creo que la vida hay que lucharla”

El cantante argentino presenta nuevo álbum, en el que encontramos colaboraciones con Manuel Carrasco o el grupo Estopa

Diego Torres, más allá de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Indemnización de 10.000 euros a

Indemnización de 10.000 euros a una acróbata que se accidentó realizando un espectáculo en Marina d’Or por deficiencias en el sistema de seguridad

Pedro Sánchez asegura que no van a “aceptar chantajes” de Ábalos y defiende que el Gobierno ha “actuado con contundencia contra la corrupción”

Sánchez anuncia varias medidas para reconciliarse con Junts: “Aunque el diálogo está roto, debemos cumplir con esos compromisos”

Una madre deshereda a tres de sus seis hijas por falta de relación durante décadas: una le mandó “a la mierda” por pedirle dinero y esta negarse a dárselo en efectivo

La Fiscalía de Sevilla archiva la denuncia de Amama contra el SAS por el presunto borrado de mamografías

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juanma Lorente, abogado: “Cualquier cosa que hagas en la cena de empresa es motivo de despido”

Diego Moreno, corredor de seguros: “Tened cuidado con los seguros que hacen los bancos, tienen mucha letra pequeña”

La afiliación a la Seguridad Social se enfría en noviembre con 14.358 empleados menos, mientras el paro marca su cifra más baja para este mes desde 2007

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

España busca la gloria en

España busca la gloria en el Metropolitano durante la final de la Nations League ante Alemania: sin Aitana pero con 70.00 espectadores

Rafa Nadal, sobre Sinner y Alcaraz: “Aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”

El exjugador del FC Barcelona Boateng habla sobre cómo derrochaba el dinero: “Me compré tres coches en un mismo día porque necesitaba felicidad”

Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”

El exingeniero de Fórmula 1 Joan Villadelprat habla sobre Fernando Alonso: “Nunca ha sido un fenómeno a una vuelta, es un tío de carrera”