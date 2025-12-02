Netflix recupera por sorpresa una de las series más queridas y premiadas: un thriller con toques de comedia negra creado por la responsable de ‘Fleabag’

Las dos intérpretes de la serie que recupera ahora Netflix

Acaba de desembarcar, casi por sorpresa, en Netflix, lo que supone una nueva oportunidad para que el público español descubra o ‘revisite’ una de las series más aclamadas de los últimos años y que estaba basada en una novela de Luke Jennings que terminó por convertirse en toda una saga.

Se trata de Killing Eve, un thriller que basculaba entre el misterio y el espionaje a ritmo de comedia negra, que fue galardonado con numerosos premios y contó con el respaldo de la crítica internacional, y que siempre destacó por la intensidad de la relación entre sus dos protagonistas, interpretadas por Sandra Oh (que procedía de la factoría Anatomía de Grey) y Jodie Comer (que, hasta ese momento habíamos visto en La Princesa Blanca)

Desde su estreno, Killing Eve llamó la atención por su capacidad para subvertir los esquemas tradicionales del género de espías. En lugar de presentar al clásico héroe masculino, la serie situaba en el centro de la acción a Eve Polastri, encarnada por Sandra Oh, una analista del MI5 que, lejos de ser una agente de acción al estilo de James Bond, se mostraba como una mujer corriente, con una vida rutinaria y marcada por inseguridades.

Lo mejor: la química entre las protagonistas

Frente a ella se encontraba Villanelle, interpretada por Jodie Comer, una asesina profesional que combinaba glamour, ‘imprevisibilidad’ y una letalidad fuera de lo común. La dinámica entre ambas, marcada por la obsesión mutua y una tensión constante, constituyó el eje narrativo de la serie.

La serie, creada por Phoebe Waller-Bridge tras el éxito de Fleabag y Crashing, fue elogiada por su guion inteligente y su capacidad para moverse entre distintos registros. La primera temporada de Killing Eve brilló especialmente por su ritmo ágil, diálogos incisivos y situaciones inesperadas, lo que la convirtió en una propuesta de lo más adictiva.

Una escena entre Jodie Comer y Sandra Oh en 'Killing Eve'

La producción alternaba entre el thriller, la comedia negra y el drama psicológico, aportando una frescura que fue clave en su reconocimiento. Además, el desarrollo de los personajes principales, ambos llenos de matices, contribuyó a consolidar el éxito de la serie. Eve se presentaba como una heroína alejada de los cánones habituales, mientras que Villanelle, pese a su peligrosidad y falta de escrúpulos, resultaba carismática y, en ocasiones, impulsiva. El reparto se completaba con secundarios destacados, como la actriz Fiona Shaw, que aportaban profundidad al universo de la serie.

Las distintas etapas de la serie

A pesar del entusiasmo inicial, Killing Eve ha experimentó una evolución desigual a lo largo de sus cuatro temporadas. La decisión de confiar cada temporada a una guionista diferente (Emerald Fennell en la segunda, Suzanne Heathcote en la tercera y Laura Neal en la cuarta) provocó una pérdida progresiva de cohesión y calidad. Si bien la segunda temporada logró mantener el interés, la serie fue perdiendo fuerza en su trama de espionaje, aunque la tensión entre las protagonistas continuó siendo su principal atractivo.

Tráiler de la temporada 4 de "Killing Eve"

Algunos críticos sugirieron que la serie habría funcionado mejor como una miniserie, evitando así el desgaste narrativo que se percibe en las últimas entregas. No obstante, pese a estas irregularidades, la primera etapa de Killing Eve sigue siendo una experiencia de lo más satisfactoria para el espectador y que merece la pena recuperar.