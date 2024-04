‘Mi reno de peluche’, el ‘hit’ de la temporada de Netflix: una comedia negra sobre un caso de acoso real de lo más incómoda y absorbente

De los creadores de 'The End of The F***ing World' llega esta historia basada en hechos reales. La serie 'Mi reno de peluche' ya está disponible.(Créditos:Netflix)

Dentro de los contenedores audiovisuales que terminan siendo las plataformas de streamig, a veces se esconden pequeñas joyas a las que no siempre se tiene acceso por la cantidad de contenido que se acumula. A veces se llega a ellas por casualidad, por alguna recomendación o porque se encuentra en tendencia, que es lo que ha ocurrido con Mi reno de peluche, una serie que no termina de encajar dentro del catálogo de Netflix y que, sin embargo, se ha colado en los primeros puestos de lo más visto después de una semana de su estreno.

En siete capítulos de una media hora de duración nos adentramos dentro de una historia poco convencional contada desde un punto de vista diferente, entre el humor negro y la crónica generacional más perversa.

Una autobiografia poco convencional

Está creada y protagonizada por Richard Gadd al que, hasta el momento, habíamos visto en algún crédito de Sex Education, otra ‘rara avis’ de Netflix, y poco más y tiene un marcado tono autobiográfico: un treintañero que trabaja en bar mientras sueña con convertirse en humorista.

Lo que al parecer también es real es la historia de acoso que cuenta. Mientras trabajaba detrás de la barra, conoció a una mujer que se obsesionó con él hasta el punto de mandarle 41.071 correos electrónicos. Lo perseguía, le mandaba regalos, y lo llamaba ‘baby reindeer’ (bebé reno).

En la ficción, este personaje se llama Martha y está interpretado por la actriz Jessica Gunning, que tras una en apariencia inofensiva de chica con sobrepeso esconde un pasado delictivo por problemas mentales relacionados con el acoso.

Sin embargo, lo que plantea Mi reno de peluche no es solo la historia de una ‘stalker’. Al menos, no está contada de esa manera, escapando a cualquier tópico ‘formulaico’ que pudiéramos imaginar, de forma que cada capítulo nos lleva por caminos que no esperábamos, desde los problemas de autoestima del protagonista, a un oscuro episodio con un productor que terminará en sexo no consentido, pasando por el proceso de ‘autodescubrimiento’ de su propia identidad tras enamorarse de una mujer transexual.

Ninguno de estas cuestiones se aborda de manera tópica, sobre todo porque el propio personaje se cuestiona en cada momento, lo que ofrece una aproximación de lo más real y sincera, algo poco habitual en cualquier producto de plataformas ‘mainstream’.

Y es que se cuenta la obsesión y los desequilibrios emocionales, las relaciones tóxicas y los traumas generados de una forma muy gráfica e incómoda a modo de catarsis expositiva, algo que la emparentaría con otra serie británica como es Podría destruirte, de Micaela Cole, con la que guarda algunos paralelismos.

Gadd ya había utilizado este material para un monólogo teatral, y ese texto se convirtió en el germen de esta serie que se convierte en una de las más originales (y crudas) apuestas de ficción de este año.