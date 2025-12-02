España Cultura

Cuando hacer una película puede llevarte a prisión: Jafar Panahi y otros directores que han acabado encarcelados por razones ideológicas

Cineastas de Irán y otros países del mundo han enfrentado condenas penales por su activismo político. También de España, durante la dictadura franquista

Jafar Panahi, ganador de la
Jafar Panahi, ganador de la Palma de Oro por 'Un simple accidente'. (REUTERS/Stephane Mahe)

La noticia de que Jafar Panahi, director iraní ganador de la última Palma de Oro del Festival de cine de Cannes, ha sido condenado a un año de prisión (y dos sin poder salir de su país) por “actividades propagandísticas contra el régimen”, ha sacudido la industria del cine internacional. Así lo ha notificado el abogado del cineasta, Mustafa Nili, en un post subido a sus redes sociales.

La noticia llega justo después de que la última película de Panahi, Un simple accidente (ganadora de la ya mencionada Palma de Oro), haya destacado en la inauguración de la llamada ‘temporada de premios’, tras lograr en la gala de los Premios Gotham, los galardones a Mejor Película internacional, Mejor Guion original y Mejor director. “Quiero dedicárselo a los cineastas independientes de todo el mundo”, pronunciaría el director en su discurso, poco después de saberse su condena in absentia.

La mala relación entre el régimen iraní y Jafar Panahi no es algo de este año, ni de su última película, también crítica con el gobierno del país. El cineasta pasó por prisión durante varios meses en 2010 y en 2022, en ambos casos por “propaganda contra el régimen”, y logrando su liberación en este último caso tras realizar una huelga de hambre. Desde 2010, además, el director arrastra una prohibición de 20 años sin poder hacer películas, lo que le ha llevado a realizar sus películas de forma clandestina.

Tráiler de la película "Un simple accidente", de Jafar Panahi

Otros directores encarcelados

El caso de Panahi no es único en Irán. Son varios los realizadores que allí han acabado entre rejas por hacer sus películas. Muy sonado, por ejemplo, es el caso del director Mohammad Rasolouf, condenado también en más de una ocasión por su labor cinematográfica, entendida también como propaganda contra el gobierno. Frente a la prohibición de poder realizar películas o viajar, él también optó por realizar proyectos al margen de la ley, como Manuscripts Don’t Burn o La vida de los demás. En 2024 volvieron a emitir órdenes de arresto contra él, lo que lo obligó a huir clandestinamente de Irán.

Rasolouf ganaría la Palma de Oro en 2021 por su película, lo que elevaría el número de ganadores de este prestigioso galardón con una estancia en la cárcel a tres. El tercero sería Yilmaz Güney, quien resultó premiado en Cannes en 1982 por la película El camino, apenas dos años de cumplir la última de sus múltiples condenas penales por su activismo de izquierdas en oposición al gobierno de Turquía. Este largometraje, de hecho, lo dirigió desde la cárcel.

Fotografía de Yilmaz Güney. (Imdb)
Fotografía de Yilmaz Güney. (Imdb)

Directores en la cárcel en España durante el franquismo

Casos como Oleg Sentsov en Rusia, Tian Zhuangzhuang en China (en su caso, según el informe oficial, no fue encarcelado, sino “reeducado por el trabajo” en el campo junto a otros intelectuales disidentes) confirman que los directores encarcelados son una realidad contemporánea, que en los países de la Unión Europea no encuentra similitudes claras en los últimos años, aunque no haya falta irse muy lejos para encontrarlas.

En España, artistas como Basilio Martín Patino o Pere Portabella sufrieron múltiples detenciones por su activismo político. Otros casos, como los de Ryszard Bugajski en Polonia o el de Costa-Gavras en Grecia, no acabarían con una condena entre rejas, pero sí implicaría vigilancias por parte de la policía secreta, hostigamientos y, final e inevitablemente, el exilio, otro de los destinos habituales de muchos de los cineastas en contra de un régimen político.

