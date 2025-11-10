Cultura

Costa-Gavras: “El cine es una metáfora para contar lo que pasa en el mundo”

El director de cine franco-griego reflexionó sobre su profesión en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, donde recibirá el Giraldillo de Honor, el máximo galardón honorífico del certamen

Guardar
Costa-Gavras: “El cine no tiene
Costa-Gavras: “El cine no tiene que hacer un discurso político, sino contar lo que se ve”

El director de cine franco-griego Konstantinos Gavras, conocido como Costa-Gavras, defendió el cine como un espacio que “no tiene que hacer un discurso político, ni académico” sino ser un lugar donde “contar lo que se ve”, para, sin ser un documental, llegar a miles de personas.

Así lo explicó en una conferencia de prensa en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, en el sur de España, donde este año recibirá el Giraldillo de Honor, el máximo galardón honorífico del certamen.

Costa-Gavras, cuyo cine se ha caracterizado por la denuncia de temas sociales, dijo que en la actualidad “no faltan temas en la sociedad para hacer películas”, sobre todo “porque todo se está transformando, en Europa y el resto del mundo”, pero matizó que el cine “no puede seguir la actualidad, porque no estamos aquí para contar la actualidad, para hacer un discurso”.

Costa-Gavras: “El cine no tiene
Costa-Gavras: “El cine no tiene que hacer un discurso político, sino contar lo que se ve”

“Hay que tener un cierto distanciamiento para contar la realidad en el cine sin hacer un documental”, enfatizó y subrayó que le gusta hacer cine basado “en la tradición de la tragedia griega”, y conseguir que sus obras sean “una metáfora para contar lo que pasa en el mundo”.

Así, con respecto a la actualidad mundial, “no se puede contar todo”, pero se puede llegar a encontrar “la metáfora justa” para lanzar el mensaje que se pretenda, dijo el director, que a sus 92 años estrenó hace unos meses El último suspiro, un film sobre la eutanasia y el acompañamiento al final de vida.

Con todo, para el veterano cineasta, el cine está “para contar cosas, más que para denunciar, y se tiene que hacer de la forma más comprensible y honrada, sin manipular a los espectadores”, porque la gente que acude a las salas “tiene una relación personal con el cine”, y, al final, lo más interesante en una historia “es el espectador”.

Y es que “hay miles de personas que van a ver una película, con lo que no se trata de hacer un discurso político ni académico, sino de contar lo que se ve de la forma más honrada posible”, remató.

Defensor del cine europeo

El director de ‘Z’, con la que consiguió un Oscar a Mejor Película Extranjera, se mostró un firme defensor del cine europeo y sus profesionales, y dijo que siempre que ha rodado fuera de Europa ha puesto como condición que la postproducción se realizase en Francia.

Entre las películas que ha realizado con esa premisa ha recordado ‘Desaparecido’ (1982), thriller rodado en Estados Unidos sobre un periodista desaparecido en Chile durante la dictadura de Pinochet, protagonizado por Jack Lemnon y Sissy Spacek, y ganador del Oscar al Mejor Guion Adaptado y la Palma de Oro en Cannes.

De esta película recordó que la participación de Jack Lemnon fue una apuesta personal suya: “Me dijeron que era un actor cómico, que no podría hacer el papel, y demostré que era un actor que podía hacer una película trágica”.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Costa-Gavrascine

Últimas Noticias

Cómo se escribe: ¿Acuario, aquarium o acuárium? Esto recomienda la RAE

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Cómo se escribe: ¿Acuario, aquarium

Convocan a proyectos sobre I.A. con un enfoque que cruce la investigación con las artes

El Laboratorio de Periodismo Performático abre su tercera edición para que periodistas, artistas e investigadores desarrollen propuestas innovadoras que exploren los desafíos y dilemas de la IA, con apoyo económico y estreno en un festival internacional

Convocan a proyectos sobre I.A.

Guillermo del Toro reinterpreta a “Frankenstein” entre la compasión y la pérdida de ambigüedad moral

La adaptación cinematográfica del director mexicano transforma el núcleo filosófico de la novela de Mary Shelley: suaviza su complejidad ética y resignifica el mito clásico para una sensibilidad contemporánea

Guillermo del Toro reinterpreta a

“El beso de la mujer araña”: una obra que desafía el tiempo y las fronteras culturales

La nueva adaptación cinematográfica revive el debate sobre la vigencia de la novela de Manuel Puig, cuya capacidad para interpelar normas sociales y políticas sigue generando resonancia en contextos contemporáneos

“El beso de la mujer

“Dinero”, la obra que explica la historia de la humanidad a través de la economía

El libro del economista irlandés David McWilliams combina anécdotas históricas y análisis económico para acercar al público general un tema considerado árido, logrando captar la atención con relatos inéditos y perspectivas innovadoras

“Dinero”, la obra que explica
DEPORTES
Sorpresa en la selección argentina:

Sorpresa en la selección argentina: desafectaron a Enzo Fernández, Julián Álvarez y otros dos jugadores para el amistoso con Angola

Sebastián Báez y Mariano Navone encabezan la Legión Argentina en el Challenger de Montevideo

De su premonitorio mensaje al sugerente pedido para Dua Lipa: Colapinto celebró el triunfo de Boca Juniors en el Superclásico

El enojo de Neymar con el DT argentino del Santos en medio de la derrota que dejó al equipo en zona de descenso

La sorprendente sentencia de Messi luego de regresar al Camp Nou por primera vez tras su despedida: “Ojalá algún día pueda volver”

TELESHOW
Karina Mazzoco celebró los 19

Karina Mazzoco celebró los 19 años de su hijo Malek con un entrañable video de su vida juntos

Moria Casán debutó con su programa en la pantalla de El Trece: “Decían que nunca me levantaba temprano”

El emotivo reencuentro de Oriana Sabatini con su familia en Nueva York antes de la llegada de su beba

El reto de Maxi López en Masterchef: cena romántica para Wanda Nara y una devolución inesperada

Harvey Keitel describe la esencia argentina luego de filmar en el país: “Hay un duende que reside en el espíritu de la gente”

INFOBAE AMÉRICA

Nuevo temblor sorprende a Chile

Nuevo temblor sorprende a Chile hoy lunes: magnitud y epicentro registrados por el CSN

Críticas veladas a EEUU e Israel, género, controles a la IA y otros puntos que Argentina no suscribió en la cumbre Celac-UE

Las canciones de la juventud: el secreto detrás de los recuerdos que nunca se olvidan

Las contradicciones de Brasil expuestas en la COP30

Las impactantes imágenes de Filipinas tras el paso del tifón Fung-wong: cuatro muertos y millones de desplazados