España Cultura

Rosalía ya tiene fecha para presentar ‘Lux’ en Madrid: este será el momento en que actuará en el Movistar Arena

Tal y como afirma El Mundo, la artista catalana ya tiene fecha para actuar en la capital el año que viene

Guardar
Rosalía presenta 'LUX', su nuevo álbum.

La noticia que casi todo el mundo esperaba parece que ya está aquí. Tal y como diferentes fuentes del sector musical han confirmado a El Mundo, Rosalía actuará en el Movistar Arena de Madrid durante la próxima Semana Santa, en un regreso muy esperado a los escenarios españoles después del éxito abrumador de su último álbum, Lux. El tour, cuya puesta en escena levanta una enorme expectación, aún mantiene en reserva los detalles sobre las fechas exactas y la disponibilidad de entradas, aunque se prevén al menos cuatro conciertos entre el 30 de marzo y el 5 de abril, según publica el periódico.

Desde la publicación de Lux, la catalana ha dominado las listas mundiales. Spotify situó su disco en el primer puesto del Top Global a pocos días de su lanzamiento, un logro que desplazó a figuras internacionales como Taylor Swift y que marca un nuevo hito en la carrera de la artista. “Dios es el único que puede llenar los espacios si tú tienes la predisposición, la actitud y la manera de abrirte para que eso pueda ocurrir”, señaló recientemente Rosalía en una conversación con Mar Vallverdú para el pódcast Radio Noia —palabras que evidencian la marcada orientación espiritual y experimental de su nuevo trabajo, en abierta referencia a la temática de la Semana Santa que enmarca el estreno en Madrid.

La elección de ese periodo para el arranque de la gira no es casualidad. Jueves y Viernes Santo, días de festividad religiosa en la capital española, coinciden con dos de las fechas previstas para sus conciertos. Rosalía reivindica en este disco una “mística femenina” y ha acuñado el concepto de “posreligión” como una visión más abierta de la fe, un enfoque que traslada con decisión tanto en sus letras como en sus entrevistas y declaraciones públicas.

El equipo de la intérprete ha evidenciado interés en una potente reaparición española. De hecho, mantuvo negociaciones con los responsables de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) para realizar una actuación en el intermedio de un partido disputado en el Santiago Bernabéu el pasado noviembre. Sin embargo, la magnitud de la escenografía que requiere la gira de Rosalía —descrita como una de las más complejas del panorama actual— hizo técnicamente inviable el montaje en el tiempo requerido. El turno pasó finalmente a otros artistas como Daddy Yankee y Bizarrap.

Rosalía, durante la actuación en
Rosalía, durante la actuación en el Tonight Show de Jimmy Fallon. (X)

El álbum más complicado de llevar a escenarios

El concepto de Lux, abordado en 13 idiomas y grabado con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Londres, la Escolanía de Montserrat y el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, eleva los retos de su adaptación al directo. Según declaraciones recogidas por EL MUNDO, la cantante ha reconocido “la dificultad de materializar esa ambición en las tablas y la necesidad de pensar la escenografía y la indumentaria adecuadas para plasmar el potente mensaje del disco”. La referencia a “un viaje sonoro ambicioso” se hace patente en actuaciones recientes, como su paso por Los 40 Music Awards o el programa de Jimmy Fallon, donde sorprendió a la audiencia estadounidense acompañada de una orquesta y una puesta en escena inspirada en el cuento clásico “La princesa y el guisante”.

En Madrid aún resuena el revuelo que causó la presentación de Lux en la pantalla gigante de los cines Callao, cuando cientos de personas acudieron a una cita inesperada, preludio del despliegue escénico anunciado para la Semana Santa. La pasada gira internacional —Motomami World Tour— arrancó en Almería en julio de 2022 y concluyó en París a finales de ese año, extendiéndose después por América y Europa hasta sellar un ciclo en el festival Lollapalooza en el verano de 2023.

El lanzamiento del single Berghain, donde la catalana sorprendió interpretando una ópera en alemán, consolidó su voluntad de ir contra la corriente, reivindicando la espiritualidad y la búsqueda interior en tiempos dominados por la cultura pop explícita. La crítica especializada y el público coinciden: cada aparición de Rosalía despierta curiosidad y debate, y la intriga por descubrir cómo plasmará en directo la contundencia conceptual y musical de su último trabajo continúa creciendo conforme se acerca el inicio de la esperada gira en Madrid.

Temas Relacionados

RosalíaCantantesMovistar ArenaMadridConciertosMusicaMúsica EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La primera gran lista de mejores películas de 2025 ya está aquí y tiene una española como número 1

La prestigiosa revista francesa Cahiers du Cinéma ha anunciado su ranking con lo mejor de 2025, entre las que lidera un título nacional

La primera gran lista de

‘F1: La película’ llega a plataformas: dónde y cuándo ver la épica aventura de Brad Pitt junto a Carlos Sainz y Fernando Alonso

Después de arrasar en cines, el filme basado en el mundo del automovilismo aterriza en streaming

‘F1: La película’ llega a

La película de animación española basada en una historia real de violencia de género: “La animación nos ha permitido hablar de una historia tan dura con más sutileza”

Manuel H. Martin (’El viaje más largo’) habla con Infobae sobre la película que ya aspira a los Premios Forqué y podría llegar a los Goya

La película de animación española

Isaki Lacuesta y Elena Molina codirigen ‘Flores para Antonio’, el viaje del duelo de Alba Flores por su padre: “Si él viera la película, lo primero que haría es abrazar a su hija”

‘Infobae’ entrevista a los directores, que homenajean al artista 30 años después de su muerte. “Me parece muy interesante hacer la lectura de lo que fue la familia Flores en un momento en el que no existían ni las redes sociales ni las palabras ‘influencers’ o ‘nepobaby’”, relatan

Isaki Lacuesta y Elena Molina

El reparto de ‘Stranger Things’ también se rinde al nuevo álbum de Rosalía: “Es increíblemente genial”

Los encargados de dar vida a Steve, Nancy y Jonathan reconocieron su admiración por la cantante española

El reparto de ‘Stranger Things’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuánto cuesta a los españoles

Cuánto cuesta a los españoles pagar la cárcel de Koldo y Ábalos: un abogado cuenta como será su nueva vida

Miles de aviones A320 de Airbus fuera de servicio por la radiación solar: “Puede corromper datos críticos para los controles de vuelo”

Las peticiones de asilo de Colombia y Perú caen más de 68% en los primeros seis meses del nuevo reglamento de extranjería: Venezuela encabeza el ranking

Ábalos es una bomba: el diputado preso puede volar el Gobierno que él mismo levantó a cambio de su libertad

Juanfran Pérez Llorca, el ascenso fulgurante del “alcalde del pueblo” que llega a la cima institucional de la Comunidad Valenciana

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 29 noviembre

China bloquea las importaciones de carne de cerdo de Barcelona por los nuevos casos de peste porcina africana

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Iberia no prevé retrasos ni cancelaciones en sus vuelos por el fallo informático en los aviones Airbus 320

DEPORTES

Cata Coll sostiene a España

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions