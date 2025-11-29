Rosalía ya tiene fecha para presentar ‘Lux’ en Madrid: este será el momento en que actuará en el Movistar Arena

Rosalía presenta 'LUX', su nuevo álbum.

La noticia que casi todo el mundo esperaba parece que ya está aquí. Tal y como diferentes fuentes del sector musical han confirmado a El Mundo, Rosalía actuará en el Movistar Arena de Madrid durante la próxima Semana Santa, en un regreso muy esperado a los escenarios españoles después del éxito abrumador de su último álbum, Lux. El tour, cuya puesta en escena levanta una enorme expectación, aún mantiene en reserva los detalles sobre las fechas exactas y la disponibilidad de entradas, aunque se prevén al menos cuatro conciertos entre el 30 de marzo y el 5 de abril, según publica el periódico.

Desde la publicación de Lux, la catalana ha dominado las listas mundiales. Spotify situó su disco en el primer puesto del Top Global a pocos días de su lanzamiento, un logro que desplazó a figuras internacionales como Taylor Swift y que marca un nuevo hito en la carrera de la artista. “Dios es el único que puede llenar los espacios si tú tienes la predisposición, la actitud y la manera de abrirte para que eso pueda ocurrir”, señaló recientemente Rosalía en una conversación con Mar Vallverdú para el pódcast Radio Noia —palabras que evidencian la marcada orientación espiritual y experimental de su nuevo trabajo, en abierta referencia a la temática de la Semana Santa que enmarca el estreno en Madrid.

La elección de ese periodo para el arranque de la gira no es casualidad. Jueves y Viernes Santo, días de festividad religiosa en la capital española, coinciden con dos de las fechas previstas para sus conciertos. Rosalía reivindica en este disco una “mística femenina” y ha acuñado el concepto de “posreligión” como una visión más abierta de la fe, un enfoque que traslada con decisión tanto en sus letras como en sus entrevistas y declaraciones públicas.

El equipo de la intérprete ha evidenciado interés en una potente reaparición española. De hecho, mantuvo negociaciones con los responsables de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) para realizar una actuación en el intermedio de un partido disputado en el Santiago Bernabéu el pasado noviembre. Sin embargo, la magnitud de la escenografía que requiere la gira de Rosalía —descrita como una de las más complejas del panorama actual— hizo técnicamente inviable el montaje en el tiempo requerido. El turno pasó finalmente a otros artistas como Daddy Yankee y Bizarrap.

Rosalía, durante la actuación en el Tonight Show de Jimmy Fallon. (X)

El álbum más complicado de llevar a escenarios

El concepto de Lux, abordado en 13 idiomas y grabado con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Londres, la Escolanía de Montserrat y el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, eleva los retos de su adaptación al directo. Según declaraciones recogidas por EL MUNDO, la cantante ha reconocido “la dificultad de materializar esa ambición en las tablas y la necesidad de pensar la escenografía y la indumentaria adecuadas para plasmar el potente mensaje del disco”. La referencia a “un viaje sonoro ambicioso” se hace patente en actuaciones recientes, como su paso por Los 40 Music Awards o el programa de Jimmy Fallon, donde sorprendió a la audiencia estadounidense acompañada de una orquesta y una puesta en escena inspirada en el cuento clásico “La princesa y el guisante”.

En Madrid aún resuena el revuelo que causó la presentación de Lux en la pantalla gigante de los cines Callao, cuando cientos de personas acudieron a una cita inesperada, preludio del despliegue escénico anunciado para la Semana Santa. La pasada gira internacional —Motomami World Tour— arrancó en Almería en julio de 2022 y concluyó en París a finales de ese año, extendiéndose después por América y Europa hasta sellar un ciclo en el festival Lollapalooza en el verano de 2023.

El lanzamiento del single Berghain, donde la catalana sorprendió interpretando una ópera en alemán, consolidó su voluntad de ir contra la corriente, reivindicando la espiritualidad y la búsqueda interior en tiempos dominados por la cultura pop explícita. La crítica especializada y el público coinciden: cada aparición de Rosalía despierta curiosidad y debate, y la intriga por descubrir cómo plasmará en directo la contundencia conceptual y musical de su último trabajo continúa creciendo conforme se acerca el inicio de la esperada gira en Madrid.