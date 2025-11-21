Los mejores estrenos de la semana en cines: de ‘Wicked: Parte II’ a The Running Man’

Wicked: Por Siempre presenta su primer tráiler.

Brujas, vampiros, infectados... cualquiera diría que Halloween tiene lugar esta semana, pero nada más lejos de la realidad. Estamos en pleno mes de noviembre y tras una semana marcada por la magia de Ahora me ves 3 o la violencia de La larga marcha y Die, my love, en esta criaturas fantásticas de universos de lo más variopintos recogen el testigo.

El retorno de Wicked, una nueva versión de Drácula o la distópica adaptación de una novela de Stephen King son algunas de las protagonistas de esta semana, mezclando acción, fantasía y, por supuesto, un toque de terror. A la espera de navidades y todas esas películas familiares, nunca viene mal un extra de sustos.

Wicked: Parte II

(Universal Pictures)

La aventura de Glinda y Elphaba llega a su fin, pero lo hace por todo lo alto. Después de dejar las aventuras de las dos brujas cuando más tensa estaba su relación, Wicked: Parte II vuelve a poner frente a frente a estas dos viejas amigas contrariadas por el sentir del pueblo de Oz y por el que creen es su destino marcado. Con Ariana Grande y Cynthia Erivo de nuevo en los papeles protagonistas, este cierre del popular musical conectará aun más con la obra original, El mago de Oz.

Drácula

Mientras el monstruo de Frankenstein sigue conquistando pasiones gracias a la adaptación de Guillermo del Toro con Oscar Isaac y Jacob Elordi, un nuevo clásico del terror emerge de las sombras. Drácula vuelve a la gran pantalla y lo hace con esta versión de Luc Besson (León. El profesional), que sigue la historia del príncipe Vlad a lo largo de los siglos después de que este renuncie a Dios y se convierta en el conde Drácula, una de las criaturas más temibles y poderosas que jamás haya existido. Caleb Landry Jones da vida al icónico personaje en esta película en la que también participa un viejo conocido de Frankenstein, Christoph Waltz.

Aplha

Tráiler 'Alpha'

Después de sorprender a Cannes y el resto del mundo con su anterior película, Titane, la directora francesa Julia Ducournau regresa con otra obra atrevida y rompedora. En Alpha se nos cuenta la historia de una joven que un día vuelve a casa con un tatuaje, y desde entonces nada vuelve a ser igual. De repente, su madre teme porque Alpha haya sigo contagiada por una peligrosa enfermedad, y que corra el mismo destino que su hermano, infectado desde hace años. Las sospechas se levantan cuando Alpha no empieza a sentirse bien, pero la preocupación se dispara cuando muchos de los infectados en hospitales comienzan a convertirse en estatuas de marfil.

En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón

En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón

Pocos futbolistas españoles pueden decir que han tenido una carrera como la de Isco Alarcón. Ganador de nada menos que cinco Champions, y miembro importante de uno de los mejores equipos de la historia, el futbolista malagueño lleva desde hace año combatiendo contra un enemigo mucho más poderoso que el Barça o cualquier otro: las lesiones. La actriz Sara Sálamo se pone detrás de las cámaras para documentar el arduo proceso de recuperación del jugador del Betis y ex del Real Madrid, a quien retrata desde la intimidad más absoluta de su hogar.

The Running Man

The Running Man presenta su primer tráiler.

Después de La vida de Chuck o de La larga marcha, una nueva adaptación de Stephen King llega a los cines. Esta tiene mucho que ver con la última mencionada, ya que también se ambienta en un universo distópico, en este caso uno en el cual la pobreza extrema lleva a los ciudadanos estadounidenses a cometer todo tipo de locuras. Ben Richards (Glen Powell) es uno de ellos, ya que decide presentarse al concurso más famoso de la televisión con el objetivo de hacerse rico y evitar que su hija enferme. Pero ese concurso es también el más peligroso, ya que implica que será perseguido durante 30 días hasta ser eliminado, a menos que corra tanto que escape de sus captores y logre el ansiado premio.