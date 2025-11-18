La serie convertida en éxito de audiencia en Estados Unidos y de la que casi no se habla en España: un thriller policíaco que engancha de verdad

Justin Hartley protagoniza la serie 'Tracker', que llega a su tercera temporada (Star Channel)

Aunque se hable poco de la serie Tracker, es todo un fenómeno televisivo dentro de la programación internacional y una de las series más vistas en Estados Unidos.

Creada por Ben H. Winters a partir de una novela de Jeffery Deaver, ha sido reconocida por su capacidad para atraer a millones de espectadores tanto en emisiones en directo como en plataformas de ‘streaming’.

Así, la serie ha alcanzado una media de 17,5 millones de espectadores, situándose por detrás de títulos como El juego del calamar, Adolescencia y Reacher, pero superando a muchas otras producciones de éxito.

Un experto en supervivencia y justiciero

El protagonista, Colter Shaw, interpretado por Justin Hartley, es un rastreador y experto en supervivencia que se dedica a localizar personas desaparecidas a cambio de recompensas. Sin embargo, su motivación va más allá del beneficio económico, ya que para él la recompensa también implica hacer justicia, un rasgo que ha contribuido a su simpatía entre el público.

La serie 'Tracker', que se ha ido convirtiendo en un éxito silencioso

El equipo que le acompaña incluye a Teddi y Velma Bruin, un matrimonio de mediana edad que le proporciona casos y apoyo logístico, así como al ‘hacker’ Bobby Exley y la abogada Reenie Greene, con quien mantiene una relación personal compleja. Entre los actores que los interpretan encontramos a Mary McDonell (la que fuera protagonista de Bailando con lobos), Lee Tergesen, Eric Graise y Nicole Anthony.

La serie destaca por su estructura narrativa sencilla y directa que recuerda a los clásicos del género detectivesco, algo que ha sido clave para mantener el interés de la audiencia semana tras semana.

Un éxito en la parrilla televisiva estadounidense

El impacto de Tracker en la parrilla televisiva estadounidense se ha visto reforzado por su estratégica ubicación tras la Super Bowl, lo que permitió que más de 18 millones de personas vieran el episodio piloto. Aunque la audiencia descendió en el segundo episodio, la serie ha mantenido cifras superiores a los ocho millones de espectadores en emisiones en directo o en el mismo día, consolidándose como el programa de entretenimiento generalista más visto en las primeras semanas de la temporada 2025.

La crítica internacional ha subrayado el carácter peculiar de la serie. Según The Guardian, Tracker se presenta como un drama audaz y desenfadado, en el que Colter Shaw, descrito como un “lobo solitario” con una notable capacidad para resolver misterios aparentemente irresolubles, se enfrenta a situaciones extremas y a menudo peligrosas. La serie combina elementos de acción, misterio y drama familiar, con un protagonista que, pese a su actitud reservada, cuenta con un círculo de colaboradores que le asisten en sus investigaciones y le ayudan a sortear las consecuencias de sus métodos poco ortodoxos.

Recomendaciones de series para el mes de noviembre.

El tono de la serie apuesta por una narrativa directa y a veces exagerada, en la que las situaciones límite, como persecuciones en coche o helicóptero y desenlaces dramáticos, son habituales. Aunque Tracker no aspira a la trascendencia de las series de prestigio, ofrece un entretenimiento sólido basado en esquemas que funcionan y en la capacidad de su protagonista para captar la atención del espectador.

La tercera temporada de Tracker, que ya se ha estrenado en España a través de Star Channel, mantiene la fórmula que le ha permitido consolidarse como un fenómeno de audiencia (entre la acción y el misterio), aunque siga siendo un caso atípico de éxito silencioso dentro del panorama televisivo actual.