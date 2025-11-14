España Cultura

‘The New Yorker’ considera ‘Sirāt’ como la película del año: la propuesta española para los Oscar intenta posicionarse en la temporada de premios

La distribuidora Neon comienza a hacer campaña para una de sus candidatas después de ganar el Premio del Jurado en Cannes

Guardar
Oliver Laxe durante el rodaje
Oliver Laxe durante el rodaje de 'Sirat'

El estreno de Sirāt, la nueva película del director Oliver Laxe, ha supuesto una de las experiencias cinematográficas más intensas y controvertidas del año. En todos los sentidos.

La cinta, que obtuvo el Premio del Jurado en Cannes y ha sido seleccionada por España para competir en los Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional, también está auspiciada por la todopoderosa distribuida Neon (el año pasado fue la triunfadora de los galardones, Anora, una de las puestas fuertes de su catálogo).

Una candidatura con mucho dinero en juego

No será extraño que, a partir de ahora, todas las críticas de la película de Oliver Laxe sean sean lo más elogiosas. Hay mucho dinero en juego. Y es que, a pesar de que el director vaya de Mesías y de creador cinematográfico dispuesto a salvar el cine, aquí de lo que se trata es de la cantidad de millones de dólares que hay detrás de la propuesta.

La película Sirat. Trance en el desierto a arranca en una zona montañosa del sur de Marruecos (no se dice que sea el Sáhara, a pesar de que la ficción pretenda tener tintes políticos) y, allí, un grupo de nómadas europeos se reunirán en grandes camiones y autocaravanas para celebrar una ‘rave’ de proporciones épicas, en un ambiente que recuerda a una peregrinación y que se prepara con una solemnidad casi religiosa para terminar en el Apocalipsis.

'Sirat', de Oliver Laxe, película
'Sirat', de Oliver Laxe, película elegida para representar a España en los Oscar

Los altavoces, dispuestos sobre la arena, evocan la majestuosidad inerte de los monolitos de 2001: Una odisea del espacio, como si fueran portales sónicos que transmiten pulsos de otra dimensión. Al menos, eso es lo que dice la prensa extranjera, entregada al fenómeno (tanto artístico como monetario). Las imágenes totémicas y pretenciosas, siempre funcionan.

La maquinaria promocional continúa añadiendo que la cámara de Laxe, con una aparente espontaneidad... selecciona a algunos de los bailarines y los convierte en protagonistas. Entre ellos se encuentran Jade (Jade Oukid), una mujer de mirada intensa y sombrero hongo; Tonin (Tonin Janvier), un hombre de sonrisa cálida y pierna ortopédica; y Bigui (Richard Bellamy), que carece de parte del antebrazo derecho y lleva una peluca mohicana. Habría que añadir que todos son pésimos actores, algo que lastra considerablemente la verosimilitud de la narración.

Sergi López frente a las circunstancias

La excepción es intérprete español Sergi López (pobre él), que encarna a Luis, un hombre de mediana edad que deambula por la fiesta acompañado de su hijo Esteban (Bruno Núñez Arjona) y su perro.

Luis no pertenece a ese entorno: su hija Mar desapareció meses atrás y él sospecha que podría encontrarse en ese lugar. Nadie la ha visto, pero en una conversación con varios asistentes creerá que se encuentra en otro evento más al sur, camino de Mauritania, al que Mar podría dirigirse.

Tráiler de 'Sirat', película de Oliver Laxe

A partir de ese momento, la película se convertirá en una ‘road movie’ que cada cuál puede considerar como desee: película de aventuras, trayecto existencial o imaginaría de la crueldad al servicio del espectáculo supuestamente intelectual.

Sirat comienza la trayectoria hacia al Oscar intentando hacerse un hueco en las nominaciones en las que hay bastantes candidatas más claras, como La voz de Hind o la Palma de Oro de Jafar Panahi.

Temas Relacionados

Oliver LaxePremios OscarCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El increíble homenaje de David Bisbal a Raphael en su gran noche de los Latin Grammy

El cantante almeriense se subió al escenario de Las Vegas para interpretar uno de los temas más míticos del prolífico músico

El increíble homenaje de David

El escritor David Uclés abandona X tras recibir mensajes de odio por su última novela: “Se ha convertido en un nido de fascistas”

Tras la publicación de ‘La península de las casas vacías’, el escritor ha recibido una oleada de críticas negativas y comentarios que le han llevado a abandonar la red social

El escritor David Uclés abandona

Regresa el comisario Montalbano: la leyenda de Andrea Camilleri continúa intacta tras celebrar el 100 aniversario de su nacimiento

Se recupera en una edición especial ‘La Nochevieja de Montalbano’, un libro compuesto por 20 relatos alrededor del célebre personaje

Regresa el comisario Montalbano: la

Si te gusta ‘Las amistades peligrosas’ se estrena una serie basada en los orígenes del personaje de Glenn Close: una versión desde la óptima femenina

Desembarca en HBO Max ‘La Marquesa de Merteuil’, una ‘precuela’ de la famosa novela (y película) sobre los juegos de poder

Si te gusta ‘Las amistades

Juan del Val está “muy satisfecho” con la acogida a su novela: “Lo otro tiene que ver con venganzas”

El ganador del Premio Planeta considera que las críticas “exceden completamente” al libro y apuntan más a sus opiniones en televisión

Juan del Val está “muy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia rechaza conceder la

La Justicia rechaza conceder la nacionalidad española a una venezolana de origen sefardí: un rabino certificó que sus antepasados judíos fueron expulsados en 1492, pero sin validez

“Estas tres averías pueden costarte 15.000 euros”: un experto en coches explica cómo evitarlas

Un hombre pilota sin licencia un avión Boeing A320 con pasajeros a bordo por toda Europa

La UCO de la Guardia Civil registra las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao buscando supuestos amaños de contratos en la trama Ábalos-Cerdán

El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

ECONOMÍA

Banderazo de salida al Nuevo

Banderazo de salida al Nuevo Barrio Campamento de Madrid con la adjudicación de las obras de demolición

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 14 noviembre

Una madre pide dejar de mantener a su hija con problemas de salud mental y la jueza se lo niega: “La falta de relación no es culpa exclusiva de la joven”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 14 noviembre

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez

Marc Márquez explica cómo era su relación con Rossi: “Él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él”