La película que Jennifer Lawrence se arrepiente de haber hecho en su carrera: “Debí haberla escuchado”

Jennifer Lawrence y Chris Pratt en 2016. (Sipa Usa/The Grosby Group)

Jennifer Lawrence (Kentucky, Estados Unidos, 1990) acaba de visitar España para recibir el prestigioso Premio Donostia en el Festival de San Sebastián, donde también ha presentado su nueva película Die My Love, dirigida por Lynne Ramsay, que se estrenará en salas en nuestro país el próximo 21 de noviembre. A sus 35 años, la actriz estadounidense es ya un referente indiscutible de Hollywood y tiene el título de ser la segunda ganadora más joven en obtener el Oscar a Mejor Actriz a los 22 años (por El lado bueno de las cosas).

Su trayectoria, que combina blockbusters con cine de autor, y tan variada como versátil, hace que ella misma haya reconocido que no siempre ha tomado las mejores decisiones en su curriculum como actriz. Si hay un título que todavía arrastra como un peso incómodo, ese es Passengers, la superproducción de ciencia ficción que protagonizó junto a Chris Pratt en 2016, un año más tarde de que se diera por terminada la franquicia que le dio fama mundial: Los juegos del hambre.

En su momento, el proyecto generó una gran expectación: una aventura espacial romántica con dos de los actores más carismáticos de su generación. La dirección quedó en manos de Morten Tyldum, nominado al Oscar por The Imitation Game. Todo parecía indicar que sería un éxito seguro, pero la realidad fue muy distinta: el filme se convirtió en un fracaso.

El papel que tuvo Adele

La trama sigue a una gigantesca nave interestelar que, tras impactar con un meteorito, sufre una avería en una de las cápsulas de hibernación. A bordo viajan miles de pasajeros rumbo a un planeta lejano, todos en sueño inducido durante los 120 años de trayecto. Como consecuencia de la avería, Jim Preston (Chris Pratt) se despierta 90 años antes de la llegada. Solo y desesperado, intenta sin éxito volver a hibernar. Tras un año de aislamiento, su estado mental se deteriora y se obsesiona con Aurora Lane (Jennifer Lawrence), una escritora dormida en su cápsula. Finalmente, toma la decisión de despertarla, condenándola también a vivir atrapada junto a él en la nave.

A la crítica y al público no le gustó el filme. Y a la propia Lawrence tampoco. En una entrevista para The New York Times en noviembre de 2022, la actriz reveló que su amiga, la cantante británica Adele le había advertido que no aceptara el papel. “Ella me dijo: ‘Siento que las películas espaciales son los nuevos vampiros’. Debí haberla escuchado”, admitió.

Además, la intérprete afirmó que fue precisamente en Passengers donde rodó su primera escena de sexo con un compañero de reparto. “Fue realmente raro. Fue muy extraño”, confesó, que para entonces tenía 25 años, durante una mesa redonda organizada por The Hollywood Reporter en la que también participaron Cate Blanchett, Kate Winslet, Jane Fonda, Carey Mulligan, Brie Larson, Helen Mirren y Charlotte Rampling.

Lawrence admitió que necesitó recurrir al alcohol para poder afrontar las escenas junto a Pratt: “Me emborraché mucho, muchísimo. Pero cuando llegué a casa empecé a tener ansiedad y me preguntaba: ‘¿Qué he hecho? No lo sé’. Él está casado, y esa iba a ser mi primera vez besando a un hombre casado. La culpa es el peor sentimiento que puedes tener en el estómago. Después entendí que era mi trabajo, pero no podía explicárselo a mi cuerpo", añadió.