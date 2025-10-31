Terror inmersivo y en 3D: esta es la serie basada en uno de los grandes fenómenos de los últimos años y que solo se podrá ver en realidad virtual

:Mia (Sophie Wilde) ha pasado años evitando el trauma de la muerte de su madre. Esto cambiará cuando sus amigos descubran cómo conjurar espíritus usando una mano embalsamada, lo que la llevará a enfrentar a un alma que dice ser su madre muerta. (A24)

La noche en que Háblame se convirtió en uno de los fenómenos más impactantes de Sundance en 2022, pocos imaginaban que el proyecto de los hermanos Philippou—según publica Variety—abriría la puerta a nuevas formas de experimentar terror. Ahora, ese éxito tendrá una extendida segunda vida tecnológica: una serie derivada en 3D llega como un exclusivo de Meta y XRTV, combinando narrativa cinematográfica y realidad extendida.

La producción, sin título aún, estará compuesta por seis episodios de media hora y se podrá ver solo a través de visores de Meta, que permitirán “sentir” la historia desde el propio hogar del espectador. La premisa: un grupo de jóvenes viajeros en una isla europea persigue la fiesta definitiva hasta que se topan con “la Mano”, una fuente de sensaciones sobrenaturales cuya intensidad supera cualquier droga y cuyos riesgos crecen a cada minuto. El comunicado de prensa define la serie como “Euphoria con posesiones”, prometiendo una experiencia de horror donde la frontera entre lo real y lo ficticio se desdibuja de manera inédita.

Lo novedoso es cómo se empleará la tecnología XR para mapear el espacio físico del usuario. Según el anuncio, la acción y los sustos se desplegarán en el propio entorno del espectador gracias al mapeo ambiental y el video en 3D, logrando que los usuarios sientan la presencia del horror a su alrededor. Es un salto tecnológico respecto a previas experiencias de realidad virtual, ya que la serie busca que la “inmersión” sea auténticamente envolvente y adaptada a las características de cada espacio.

El equipo creativo es encabezado por Craig William Macneill—director de proyectos como Westworld, Castle Rock y The Terror—encargado de los seis episodios. Trent Atherton, conocido por The Wheel, firma los guiones tras concebir la historia junto a Darren Brandl, quien ya dejó su marca en The Girl in the Woods. Entre los productores ejecutivos figuran Brandl y Jack Davis por XRTV, los Philippou por Racka Racka, además de Samantha Jennings y Kristina Ceyton por Causeway Films, Andreas Michael Wentz y Juan Antonio Cano Trujillo por Sur Film, y Jeff Rich a cargo por Meta.

La apuesta viene precedida por los méritos del largometraje Háblame, que—según Variety—no solo fue motivo de una intensa puja de distribución, sino que se convirtió en la película de terror más taquillera de A24 gracias a sus más de 90 millones de dólares recaudados globalmente. La continuación del filme ya está en desarrollo, mientras la historia explora nuevos territorios al margen de la pantalla tradicional. El cofundador de XRTV, Darren Brandl, destacó: “La promesa de la XR es que podemos mapear la historia en tu propio espacio. Su superpoder es la presencia: ese asombro de ser transportado y la inquietud de sentir que un demonio está en tu sala”, según el comunicado oficial. Brandl subrayó que Háblame es la propiedad ideal para este tipo de inmersión, debido a su exploración de la posesión como experiencia extrema. Su expectativa es que los espectadores quieran “sentirse poseídos” gracias a la nueva generación de tecnología inmersiva.

El nuevo estudio XRTV es una iniciativa de los fundadores de Crypt TV, orientado a historias interactivas que experimentan con la mezcla de 3D, realidad aumentada y entorno virtual. Brandl y Davis trabajarán junto a los responsables originales para plasmar el relato en formatos nunca antes explorados dentro del género de terror. Jennings y Ceyton, productoras ejecutivas de Causeway Films, recalcaron: “Esta tecnología abre nuevas fronteras y la trama de Háblame se adapta de forma ideal a los desafíos del relato inmersivo”. Este lanzamiento representa un experimento para la industria audiovisual, cruzando los límites entre espectador y protagonista, y llevando el universo de la película original más allá de la pantalla convencional.