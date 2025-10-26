El director de la película “secreta” de ‘Star Wars’ sobre Kylo Ren habla de su cancelación y los fans alquilan una avioneta para “salvarla”

Kylo Ren, personaje de Adam Driver en "Star Wars" (Créditos: Lucasfilm)

Pese a no convencer a buena parte de los fans, la tercera trilogía de la saga de ciencia ficción Star Wars sigue dando mucho de que hablar. Al fin y al cabo, la recuperación, a partir de ese proyecto, del universo ideado originalmente por George Lucas, ha dado paso también a una larga lista de películas y series para deleite de los fans, como Rogue One, Andor o The Mandalorian.

Sin embargo, en esta Star Wars explotation faltaba, sin saberlo, una película que hasta ahora se había mantenido en secreto por parte de Disney y Lucasfilm, pero que tras las recientes revelaciones de Adam Driver ha salido a la luz. Se trataría de una película sobre Ben Solo, el personaje también conocido como Kylo Ren, interpretado por el propio Driver, que habría contado con un título propio centrado en su figura tras los hechos relatados en la película de Star Wars: el ascenso de Skywalker.

“Fue uno de los guiones más increíbles en los que he estado involucrado”, aseguraba el actor dos veces nominado a los premios Oscar. Según sus declaraciones, Lucasfilm vio con buenos ojos el proyecto, pero los altos mandos de Disney no se dejaron convencer, ya que veían muy difícil de resucitar al personaje y que resultara creíble.

La confesión del director

El director de esa película cancelada por Disney iba a ser Steven Soderbergh, quien ha echado más leña al fuego contando su versión de los acontecimientos. “Que conste que no disfruté mentir sobre la existencia de La caza de Ben Solo (así se iba a titular la película), pero realmente debía permanecer en secreto… ¡hasta ahora!”.

Además, el cineasta responsable de títulos como la saga de películas de Ocean’s Eleven aseguró que, tras el “caso” del guion cancelado, preguntó a la presidenta de Lucasfilm si alguna vez había ocurrido que Disney cancelara un proyecto ya entregado y aprobado por la productora original de Star Wars. “Me dijo que no, que era la primera vez”.

Una avioneta protesta sobre las oficinas de Disney

La noticia no ha pasado desapercibida para los fans de la guerra de las galaxias. Este viernes, un grupo de aficionados al universo de George Lucas alquiló una avioneta para colgar de ella una enorme pancarta que ponía: “Salven La caza de Ben Solo”. Durante varios minutos, se pudo ver al vehículo sobrevolar los estudios de Walt Disney en el estado de California.

Avioneta alquilada por los fans de 'Star Wars' pide la recuperación de la película sobre Ben Solo, también conocido como Kylo Ren. (Reddit)

“Disfruté mucho haciendo la película en mi cabeza. Lamento que los fans no puedan verla”, ha insistido el propio Soderbergh. Sin embargo, y a pesar de la cancelación de la película con Adam Driver, lo cierto es que Disney ya cuenta con varios planes para Star Wars. En 2026 se estrenará la película de The Mandalorian and Grogu, adaptación a la gran pantalla de la que fue la primera gran serie de la saga intergaláctica. Además, para 2027 y 2028 se esperan como mínimo otros tres títulos, incluyendo Star Wars: Starfighter, una película que contará con Ryan Gosling como protagonista.