Alice Wonder abraza su música “más pura” y experimental en ‘Soulost’, un viaje espiritual tras la tormenta: “Siento que he muerto y estoy renaciendo”

Alice Wonder lanza 'SOUL0ST'. (Josechu Gómez)

Una persona acude a una fiesta, poco después de que la hayan despedido por pasarse su jornada laboral dibujando estrellas. En esa fiesta, donde descubre el amor y más adelante la traición, ve en el horizonte esa misma estrella con la que soñaba y que no podía parar de dibujar. Entonces, decide ir en busca de ese punto luminoso, y para ello, atravesar un bosque que, tal y como nos explica Alice Wonder durante la entrevista, no es sino “una representación de su alma”.

Esta es la historia que estructura Soulost, el nuevo disco de la cantante madrileña de 27 años y que, nos dice, terminó hace tan solo dos días. Alice Wonder es hoy un icono del indie en España por discos como Que Se Joda Todo Lo Demás, y por actuaciones en directo tan recordadas como su versión al piano de Lucha de gigantes en el homenaje a las víctimas del coronavirus (se hicieron virales las imágenes de la reina Letizia llorando durante la canción) o su posterior participación en el Benidorm Fest.

Cuatro años después de su último disco, Alice Wonder regresa con un nuevo álbum mucho más ecléctico y experimental que sus anteriores lanzamientos. Un trabajo que, nos explica, “nace de la necesidad de entender un poco la vida” a raíz de una “pérdida de fe personal”, y que a través de todas sus estéticas y sonidos nos cuenta el viaje de un héroe en busca de una estrella, o lo que es lo mismo, un despertar. “No encuentras la estrella, porque te das cuenta de que la estrella eres tú”.

Imagen de la carátula de 'Soulost'. (Sony Music)

Una tormenta total

-Pregunta: ¿De dónde nace esa pérdida de fe?

-Respuesta: De una serie de acontecimientos personales y familiares, en los que aparecieron esos secretos que todos tenemos, pero que yo ya pensaba que había visto. Estas fueron nuevas sombras, más profundas y más dolorosas de mirar, que hicieron que mi fe decayera.

-P: Entonces, ¿lo que nos describe Soulost es tu propio viaje?

-R: Completamente. He experimentado el álbum en primera persona. Pensaba que lo tenía, pero justo el año entero de terminarlo ha sido una catarsis total en la que todo fue una tormenta. Siento que he muerto y que estoy renaciendo lanzando este disco.

-P: ¿Y qué implica ese renacimiento?

-R: He aprendido a mirar la vida con otros ojos. He aprendido que los ojos con los que miras a la vida son los mismos con los que te miras a ti, y que los problemas que experimentas fuera son un gran reflejo de la catarsis que experimentas dentro. Después de esa pérdida de fe, estuve en una fase un poco tétrica en la que me faltó compasión conmigo misma durante el proceso de elaboración del disco. La vida me ha puesto retos bastante peliagudos para acabarlo, pero he aprendido a hablar a tiempo y a poner límites desde un lugar sano. Ahora sé que soy completamente válida, y que esto me ha servido para abrazar mi arte más puro. He roto con las cadenas de encajar y ya no tengo miedo de existir. Este renacer es eso: no tengo que cambiar mi forma de existir para encajar.

Alice Wonder canta 'LaDrogaMásSuaveDelMundo', tercer episodio de 'Soulost'. (@alicewonder/Instagram)

Momento de agradecer

-P: Hoy mismo has subido a tus redes sociales un mensaje a tus fans, y le has dado las gracias a todos los que te han esperado para que sacaras un nuevo disco.

-R: Llevaba cuatro años sin sacar un proyecto. He vivido de las rentas, es fuerte, y durante un año entero he experimentado una disociación muy heavy en la que yo pensaba que absolutamente nadie me estaba esperando. Luego salía a la calle y casi siempre había alguien que me decía que me estaba esperando. Así que he vivido una dicotomía muy fuerte en la que sentía que todos estaban pendientes y a la vez nadie sabía quién soy... en un tiempo en el que he bajado mucho la velocidad y me he encontrado muy introspectiva. Después del Benidorm Fest, me di cuenta de que empezaba a ser un personaje que existe en ese país, me daba bastante vértigo por lo que estaba pasando a nivel personal y no me sentía preparada para ser ese tipo de artista.

-P: ¿Y qué sientes ahora que has acabado Soulost?

-R: Pues lo entregué anteayer (ríe). Esa es la verdad. Mientras lo he estado acabando, he estado muy despersonalizada en redes, me daba mucho vértigo hablar de un disco que no estaba cerrado: era como vender una casa que no se ha acabado de construir y decir que era increíble. Ahora, siento que puedo volver a conectar con mi público de una manera más mía y que había perdido. Me salió escribir eso en redes. Sé cuándo sale y al fin está acabado. Habrá quedado mejor o peor, eso es subjetivo, pero es momento de agradecer a lo grande a todas esas personas que hayan estado esperando.

Imágenes de 'Soulost'. (Josechu Gómez)

El poder de la música en ‘Soulost’

-P: Por todo lo que dices, parece que el disco reivindica el poder de la música como vehículo de conexión contigo misma y con los demás.

-R: Es que la música lo es. Es el vehículo más rápido, y tiene la capacidad de ponerte incómodo, blando, animarte, entristecerte... Esas emociones son con las que he querido jugar durante el disco.

-P: Ir de un lado a otro.

-R: Cien por cien. A mí me gusta afianzar un estilo y pulirlo, pero con este disco en concreto supe muy pronto que nunca iba a definirse de ese modo. No es un disco indie, no es un disco de pop. Es algo, bueno, agarrado con pinzas. Pero eso es lo que quería: llevar al público a diferentes emociones, porque sé que a mí me escuchan personas bastante mayores y al mismo tiempo gente muy joven, y quería que con todos fuera llegar un poco a su otro extremo. Que escucharan algo distinto a lo que están acostumbrados.

Cada uno de los episodios que conforman el nuevo disco de Alice Wonder, interconectados en un único centro. (Folch Studio/@alicewonder/Instagram)

-P: ¿Y qué te gustaría que te dijera alguien que acaba de escuchar Soulost?

-R: Me haría mucha ilusión que me dijeran que han conectado y que lo han entendido; que han naufragado sus sombras y que han encontrado la luz. Me gustaría que fuera un disco que llevaran consigo para siempre, y que me dijeran que les ha marcado y que lo sienten suyo. Siento que Soulost esconde un mensaje que es un poco universal.