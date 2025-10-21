España Cultura

El Ayuntamiento de Madrid pone en duda la legalidad del acto improvisado y multitudinario de Rosalía en Callao

El consistorio investiga si la artista catalana solicitó los permisos necesarios para la presentación de su disco Lux en plena vía pública

Por Antonio Duro

Rosalía anuncia el nombre y la fecha de salida de su nuevo álbum, 'LUX', en Callao.

El último movimiento de Rosalía no ha pasado desapercibido para nadie, tampoco para el Ayuntamiento de Madrid. La artista sorprendió este lunes por la noche con un directo de Instagram donde se dirigía en coche hasta la Plaza de Callao. Allí le esperaban centenares de personas que causaron un atasco y varios problemas de circulación. Todo era un plan premeditado para promocionar su nuevo trabajo discográfico, Lux, previsto para el 7 de noviembre. Sin embargo, lo que muchos fans celebraron como un gesto espontáneo, podría acarrear consecuencias administrativas.

Según ha confirmado este martes, 21 de octubre, la portavoz del consistorio y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, el Ayuntamiento está recabando datos para determinar si la cantante contaba con los permisos necesarios para realizar el evento. “Estamos solicitando toda la información porque no parece que hubiera una autorización expresa para la realización de ese evento como tal”, ha declarado Sanz ante los medios.

Desde el gobierno municipal se ha iniciado una investigación para esclarecer si Rosalía o su equipo tramitaron algún tipo de autorización previa. “Si se confirma que no se gestionaron los permisos correspondientes, actuaremos en consecuencia”, ha añadido la portavoz.

¿Qué ha pasado exactamente?

La artista llevaba semanas alimentando la expectación sobre la posible salida de su cuarto álbum. Tras dejarse fotografiar con una partitura en las calles de París, luego publicar la foto y explicar que era una que ella misma había compuesto, ha explotado todo. Las redes empezaron a realizar hipótesis y la catalana empezó a compartir más vídeos que nunca.

Hace 48 horas anunció que realizaría un directo en su perfil de Instagram al día siguiente, el 20 de octubre. Los seguidores no tardaron en unirse y ver a una Rosalía desenfadada, fumando al volante y entrando por Gran Vía en coche. Una vez allí, la cantante salió corriendo del coche, rodeada de fans y escoltas, para refugiarse finalmente en el hotel Vinci, situado en pleno corazón de Callao. Los fanáticos acapararon la carretera como si fuese peatonal, poniéndose en peligro.

Una multitud abarrota la plaza
Una multitud abarrota la plaza de Callao por la llegada de Rosalía (Montaje Infobae)

La avalancha de personas impidió que se llevara a cabo ningún tipo de presentación pública. Ni actuación, ni discurso. Tras algunos minutos, Rosalía abandonó el lugar en el mismo vehículo con el que llegó, según fuentes policiales. El evento, pese a su fugacidad, provocó importantes alteraciones del tráfico y un gran dispositivo de seguridad improvisado.

Las cámaras municipales captaron el momento, y desde el Ayuntamiento se recalca que cualquier acto de estas características debe contar con aprobación expresa por razones de seguridad y orden público.

(Noticia en ampliación)

