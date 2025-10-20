Rosalía anunció “Lux”: Esto es lo que se sabe del nuevo disco de la cantante española

Rosalía anunció su primer álbum en tres años. (Instagram/Rosalía)

Rosalía confirmó oficialmente el lanzamiento de su nuevo álbum, Lux, que verá la luz el próximo 7 de noviembre bajo el sello Columbia Records.

La cantante, compositora y productora español presentó la noticia este lunes en el corazón de Madrid, transformando la Gran Vía en el epicentro de su regreso musical.

El anuncio llegó acompañado de una imagen tan simbólica como provocadora: la portada oficial del disco, una fotografía de Rosalía vestida con hábito de monja sobre un fondo celeste, fue revelada ante una multitud de fanáticos y curiosos que se congregaron en la emblemática avenida madrileña.

Rosalía dio a conocer la portada de su nuevo disco. (X)

El evento fue transmitido en vivo a través de TikTok e Instagram, aunque la transmisión en la primera plataforma se interrumpió inesperadamente después de que la artista fuera vista manejando y fumando un cigarrillo, una acción que viola las políticas de contenido de TikTok.

“He estado esperando tanto este día, este momento, y finalmente ha llegado”, dijo la famosa durante la transmisión, visiblemente emocionada.

En su sitio web oficial ya están disponibles las ediciones en vinilo y CD del álbum, incluyendo una versión especial con postales autografiadas por la artista, con un costo de 34.99 dólares.

Una campaña llena de misterio y simbolismo

El lanzamiento de Lux llega después de semanas de pistas y mensajes enigmáticos en redes sociales.

Rosalía había dado varias pistas sobre el disco durante las semanas previas a su anuncio. (Instagram/Rosalía)

En septiembre, la cantante había publicado en X (antes Twitter) la frase “LUX = LOVE”, generando una ola de teorías entre sus seguidores. Días antes del anuncio, un enorme cartel en Times Square ya adelantaba el mes de lanzamiento del disco.

La artista también compartió un breve clip en el que se la veía escuchando una orquesta sinfónica mientras sostenía un rosario entre los dientes, una imagen que muchos interpretaron como un guiño al concepto visual del nuevo álbum, que parece explorar la relación entre la espiritualidad, el arte y la devoción.

En una reciente conversación con Highsnobiety, Rosalía habló sobre su evolución personal durante el proceso creativo del disco.

“He cambiado mucho, pero al mismo tiempo sigo dándole vueltas a las mismas cosas. Todavía tengo las mismas preguntas y el mismo deseo de responderlas. Sigo amando el pasado y siento la misma curiosidad por el futuro”, confesó.

Rosalía afirmó que tuvo una evolución con su nuevo disco. (Instagram)

Cabe destacar que Lux será el sucesor de Motomami (2022), el aclamado álbum que redefinió los límites del pop y consolidó a Rosalía como una de las figuras más innovadoras de la música global.

Aquel proyecto, coproducido junto a Noah Goldstein, Michael Uzowuru, Dylan Wiggins y Pharrell Williams, le valió a la artista el Latin Grammy al Álbum del Año, convirtiéndola en la primera mujer en la historia en ganar ese galardón dos veces, tras su victoria previa con El Mal Querer (2019).

El impacto de Motomami trascendió fronteras, ya que combinó flamenco, reguetón, electrónica y experimentación vocal en un manifiesto de libertad artística.

Desde entonces, la estrella ha mantenido una presencia constante en la escena internacional, colaborando con figuras como Björk, Lisa de Blackpink y Ralphie Choo.

"Lux" llega tres años después del éxito de "MOTOMAMI". (Columbia Records Group vía AP)

En 2023, lanzó junto a Rauw Alejandro el EP RR, que incluía los temas “Beso”, “Vampiros” y “Promesa”. La química musical y personal entre ambos marcó una de las etapas más comentadas de su carrera.

A pocas semanas del lanzamiento de Lux, todo apunta a que Rosalía prepara una obra introspectiva, más espiritual y quizás más vulnerable.