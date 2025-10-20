Entretenimiento

Rosalía anunció “Lux”: Esto es lo que se sabe del nuevo disco de la cantante española

La cantante española confirmó que su cuarto álbum se estrenará el 7 de noviembre.

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Rosalía anunció su primer álbum
Rosalía anunció su primer álbum en tres años. (Instagram/Rosalía)

Rosalía confirmó oficialmente el lanzamiento de su nuevo álbum, Lux, que verá la luz el próximo 7 de noviembre bajo el sello Columbia Records.

La cantante, compositora y productora español presentó la noticia este lunes en el corazón de Madrid, transformando la Gran Vía en el epicentro de su regreso musical.

El anuncio llegó acompañado de una imagen tan simbólica como provocadora: la portada oficial del disco, una fotografía de Rosalía vestida con hábito de monja sobre un fondo celeste, fue revelada ante una multitud de fanáticos y curiosos que se congregaron en la emblemática avenida madrileña.

Rosalía dio a conocer la
Rosalía dio a conocer la portada de su nuevo disco. (X)

El evento fue transmitido en vivo a través de TikTok e Instagram, aunque la transmisión en la primera plataforma se interrumpió inesperadamente después de que la artista fuera vista manejando y fumando un cigarrillo, una acción que viola las políticas de contenido de TikTok.

He estado esperando tanto este día, este momento, y finalmente ha llegado”, dijo la famosa durante la transmisión, visiblemente emocionada.

En su sitio web oficial ya están disponibles las ediciones en vinilo y CD del álbum, incluyendo una versión especial con postales autografiadas por la artista, con un costo de 34.99 dólares.

Una campaña llena de misterio y simbolismo

El lanzamiento de Lux llega después de semanas de pistas y mensajes enigmáticos en redes sociales.

Rosalía había dado varias pistas
Rosalía había dado varias pistas sobre el disco durante las semanas previas a su anuncio. (Instagram/Rosalía)

En septiembre, la cantante había publicado en X (antes Twitter) la frase “LUX = LOVE”, generando una ola de teorías entre sus seguidores. Días antes del anuncio, un enorme cartel en Times Square ya adelantaba el mes de lanzamiento del disco.

La artista también compartió un breve clip en el que se la veía escuchando una orquesta sinfónica mientras sostenía un rosario entre los dientes, una imagen que muchos interpretaron como un guiño al concepto visual del nuevo álbum, que parece explorar la relación entre la espiritualidad, el arte y la devoción.

En una reciente conversación con Highsnobiety, Rosalía habló sobre su evolución personal durante el proceso creativo del disco.

“He cambiado mucho, pero al mismo tiempo sigo dándole vueltas a las mismas cosas. Todavía tengo las mismas preguntas y el mismo deseo de responderlas. Sigo amando el pasado y siento la misma curiosidad por el futuro”, confesó.

Rosalía afirmó que tuvo una
Rosalía afirmó que tuvo una evolución con su nuevo disco. (Instagram)

Cabe destacar que Lux será el sucesor de Motomami (2022), el aclamado álbum que redefinió los límites del pop y consolidó a Rosalía como una de las figuras más innovadoras de la música global.

Aquel proyecto, coproducido junto a Noah Goldstein, Michael Uzowuru, Dylan Wiggins y Pharrell Williams, le valió a la artista el Latin Grammy al Álbum del Año, convirtiéndola en la primera mujer en la historia en ganar ese galardón dos veces, tras su victoria previa con El Mal Querer (2019).

El impacto de Motomami trascendió fronteras, ya que combinó flamenco, reguetón, electrónica y experimentación vocal en un manifiesto de libertad artística.

Desde entonces, la estrella ha mantenido una presencia constante en la escena internacional, colaborando con figuras como Björk, Lisa de Blackpink y Ralphie Choo.

"Lux" llega tres años después
"Lux" llega tres años después del éxito de "MOTOMAMI". (Columbia Records Group vía AP)

En 2023, lanzó junto a Rauw Alejandro el EP RR, que incluía los temas “Beso”, “Vampiros” y “Promesa”. La química musical y personal entre ambos marcó una de las etapas más comentadas de su carrera.

A pocas semanas del lanzamiento de Lux, todo apunta a que Rosalía prepara una obra introspectiva, más espiritual y quizás más vulnerable.

Temas Relacionados

RosalíaálbumLuxestreno

Últimas Noticias

El asesino de John Lennon admitió el verdadero motivo por el que mató a al músico: “Quería ser famoso”

Mark David Chapman fue rechazado por decimocuarta vez en su solicitud de libertad condicional por falta de “remordimiento genuino”.

El asesino de John Lennon

Timothée Chalamet sorprende a Hollywood con un insólito premio: el irónico mensaje del actor desde el set de Dune

El reconocimiento, surgido en una gala satírica y viralizada bajo la etiqueta “White Boy of the Year”, impulsó una ola de comentarios en redes sociales por su tono autocrítico, imagen audaz e identidad generacional

Timothée Chalamet sorprende a Hollywood

El verdadero origen de “Bohemian Rhapsody”: cómo Queen transformó un “experimento creativo” en un himno eterno

El grupo británico desafió los límites de la composición al fusionar géneros, estructuras y sonidos poco convencionales. Las claves de un proceso marcado por la colaboración y la libertad en el estudio

El verdadero origen de “Bohemian

Así lucen los gemelos Weasley a 14 años de la última película de ‘Harry Potter’

Oliver y James Phelps se reunieron con Bonnie Wright y recordaron viejos tiempos de Hogwarts.

Así lucen los gemelos Weasley

A más de 40 años del clásico, Jeff Bridges se sumerge en el universo de Tron: Ares y explora los límites de la IA

Nuevos personajes, efectos de última generación y una trama original impulsan la tercera entrega de la franquicia. Los detalles de este nuevo enfrentamiento entre humanos y entidades digitales

A más de 40 años
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: las

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de la recta final hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Los ocho cuidados que hay que tener para que la Calathea crezca sana y rápido en el hogar

Fabiola Yañez regresó a la Argentina y dijo que buscará que Alberto Fernández se revincule con su hijo

Brutal agresión en Salta: un joven fue atacado por la espalda a la salida de un boliche y quedó en coma

¿Cuál es el límite de la resistencia física de un atleta? Qué reveló un estudio

INFOBAE AMÉRICA
La fiscalía de Estambul pidió

La fiscalía de Estambul pidió más de 400 años de cárcel para alcaldes opositores

El hallazgo de un mineral misterioso en la superficie de Marte da nuevas pistas sobre su pasado geológico

Lula Da Silva viaja a Asia en busca de acuerdos comerciales y la incertidumbre sobre una posible reunión con Donald Trump

Un potente tornado sacudió varias localidades al norte de París: al menos un muerto y numerosos daños

La nueva fuerza internacional en Haití se enfrentó por primera vez contra las pandillas: “Fue una resistencia feroz”

TELESHOW
La foto de Mauro Icardi

La foto de Mauro Icardi por la que fue criticado en las redes: “No puede soltar a Wanda Nara”

Juana Repetto expuso a Sebastián Graviotto en el Día de la Madre: “¿Quién me iba a comprar el regalo? Me lo hice yo”

Carmen Barbieri apuntó contra Ayelén Paleo: “Ya se llevó mucha plata de mi casa”

L-Gante denunció a Maxi El Brother, su representante, por un millón de dólares: “Me siento desilusionado”

L-Gante sumó otra causa en la Justicia: ahora por intentar llevarse una moto de la Policía