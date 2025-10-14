Dani Fernández estalla por las críticas a Valeria Castro tras su actuación conjunta en ‘OT 2025′: “Somos más que una nota”

Dani Fernández y Valeria Castro, en 'OT 2025'. (Prime Video)

La gala 4 de Operación Triunfo 2025 contó con la actuación de un dueto conformado por dos de las figuras más prometedoras del pop español. Dani Fernández y Valeria Castro visitaron el programa de Prime Video para interpretar su single conjunto, ¿Y si lo hacemos?, un momento mágico que se ha visto empañado por las críticas a la voz de la joven artista canaria.

Durante la emisión del programa este lunes 13 de octubre, Valeria Castro, reconocida por su voz personal y emotiva, compartió escenario con Dani Fernández para interpretar el tema que lanzaron el año pasado. Sin embargo, la actuación no transcurrió como se esperaba. Numerosos espectadores señalaron en redes sociales que la cantante canaria parecía “ahogada” o “sin aire” en algunos fragmentos, mientras otros atribuyeron los problemas a fallos técnicos de sonido y mezcla, una dificultad habitual en el formato. El resultado se vio empañado por estos contratiempos que no pasaron desapercibidos y que, en algunos casos, han derivado en duras críticas a la cantante.

Así, algunos usuarios cuestionaron tanto el desempeño vocal de Castro como la calidad técnica de la producción. Algunos mensajes apuntaron directamente a la artista, mientras otros responsabilizaron a la organización del programa por los supuestos problemas de sonido. En cualquier caso, ha habido críticas desproporcionadas a las que Dani Fernández ha querido responder de forma rotunda, saliendo en defensa de su compañera.

El mensaje de Dani Fernández

Ante la magnitud de la polémica, Dani Fernández ha decidido intervenir públicamente para defender a su compañera. A través de un mensaje difundido en redes sociales, el cantante subraya la importancia de valorar a los artistas más allá de un momento puntual en televisión. “Los artistas somos más que una actuación, una nota o un momento televisivo… Juzgarnos por una fotografía tan estática de nuestro trabajo es perverso, y como siempre, se esconde tras el anonimato de las redes y muchas veces, el total desconocimiento de lo que realmente pasa”, ha aseverado el exintegrante de Auryn.

Dani Fernández en la presentación de la nueva campaña 'Welcome to the new era', de El Corte Inglés.

En su escrito, el artista también ha dedicado unas palabras directas a Valeria Castro, resaltando sus cualidades artísticas: “Valeria, tu talento, sensibilidad, profesionalidad y compañerismo son indiscutibles. Siempre me vas a tener a tu lado, arriba y abajo del escenario, porque cualquiera que te conoce, sabe la persona tan maravillosa que eres. Te admiro y te quiero, amiga”, concluye.

El respaldo de Fernández no ha sido un caso aislado. Otros músicos y bandas del panorama nacional se sumaron a la defensa de Valeria Castro. El grupo Viva Suecia, con quienes Castro ha compartido escenario y estudio, publicó en la red social X un mensaje en el que destacaron la calidad humana y artística de la cantante: “Conocemos bien a Valeria Castro, compartimos estudio y escenario, y no solo te aplaca con su voz, sino que lo hace tan solo con su presencia… No sabemos qué ha pasado, pero os deberíais lavar la boca con lejía antes de perder el respeto y la empatía ante una persona tan maravillosa”. Por su parte, Alcalá Norte también se pronunció con contundencia, criticando la virulencia de algunos comentarios y defendiendo a Castro como “un gran referente”.