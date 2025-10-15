Sorpresa en el reparto de las películas sobre The Beatles: este es el actor que dará vida a su icónico mánager

Imagen de los actores que darán vida a The Beatles

La ambiciosa saga cinematográfica de Sam Mendes sobre los Beatles, cuyo estreno mundial está previsto para abril de 2028, acaba de encontrar un personaje de lo más importante. James Norton, quien acaba de ser protagonista gracias a su aparición en la última gran serie de Netflix, La Casa Guinness, dará vida a Brian Epstein, el icónico mánager de la banda de Liverpool. El proyecto, titulado The Beatles — A Four-Film Cinematic Event, representa la primera vez que la banda y Apple Corps Ltd. autorizan oficialmente el uso de sus historias y música en filmes de ficción, un hito en la representación del grupo en la gran pantalla.

La serie de películas, una colaboración entre Sony Pictures Entertainment y Neal Street Productions, llevará a las salas cuatro largometrajes, cada uno centrado en uno de los miembros de la legendaria banda de Liverpool. El elenco principal estará compuesto por Paul Mescal (Paul McCartney), Barry Keoghan (Ringo Starr), Joseph Quinn (George Harrison) y Harris Dickinson (John Lennon). Aunque aún no se ha confirmado la magnitud del papel que desempeñará Epstein en cada cinta, fuentes cercanas a la producción indicaron que, dada su influencia histórica, el personaje aparecerá en todas las entregas.

El guion de la saga está a cargo de Jez Butterworth, Peter Straughan y Jack Thorne, tres escritores reconocidos en la industria, aunque sigue sin precisarse la autoría de cada uno en relación a los filmes individuales. La producción se reparte entre Sam Mendes, Pippa Harris y Julie Pastor por Neal Street Productions, Alexandra Derbyshire y, en asociación, Apple Corps Ltd. para Sony Pictures, quien además asume la financiación y distribución del evento cinematográfico, según publicó Deadline. La presencia de Apple Corps Ltd. y la autorización otorgada confirman el carácter oficial del ambicioso proyecto, un aspecto que expertos y seguidores del grupo consideran trascendental.

El hombre detrás del éxito de The Beatles

La figura de Brian Epstein fue determinante en la historia de The Beatles. Representante del grupo desde 1961, tras conocerlos en el Cavern Club de Liverpool, Epstein se enfrentó a la ausencia de experiencia en la industria musical, pero logró asegurar el primer contrato discográfico de los Beatles con el sello Parlophone de EMI. Su intervención resultó esencial para el salto a la fama global de la banda y su imagen pública, tal como han documentado biógrafos y cronistas de música popular. El enfoque de las películas, según Deadline, permitirá explorar desde varias perspectivas la influencia de Epstein, junto con las trayectorias personales y artísticas de los Beatles.

James Norton, conocido por su participación en dramas de época y producciones británicas, incorpora en su currículo la interpretación de figuras emblemáticas del mundo de la música. Recientemente, apareció en la película Bob Marley: One Love de Paramount, centrada en el legendario músico jamaicano. Además de La Casa Guinness, ya disponible en Netflix, Norton acaba de finalizar el rodaje de la tercera temporada de La casa del Dragón para HBO, conforme señala Deadline. Su elección para encarnar a Epstein añade expectación sobre el tratamiento audiovisual de un personaje clave en la cultura del siglo XX.

La confirmación del reparto y la apuesta por una narrativa dividida en cuatro largometrajes subrayan la magnitud del proyecto de Sony y Sam Mendes. Hasta la fecha, ninguna producción había contado con el permiso expreso de los miembros supervivientes de The Beatles y de Apple Corps para utilizar tanto sus historias personales como su música en una recreación dramática. La saga promete ser uno de los eventos cinematográficos más relevantes de la década, con previsión de estreno simultáneo en salas de todo el mundo en abril de 2028.