Este actor protagonizó una película de Christopher Nolan, cambió de sexo y ahora vuelve a trabajar para el director en ‘La Odisea’: “Ha significado muchísimo para mí”

Christopher Nolan, junto a Leonardo
Christopher Nolan, junto a Leonardo DiCaprio y Elliot Page.

De toda la filmografía de Christopher Nolan, Origen sigue siendo una de las películas favoritas para muchos fans. La combinación de acción, ciencia ficción y drama psicológico que el director británico logró en la película resultó ser la fórmula perfecta, en la que tampoco podía faltar un reparto estelar encabezado por Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt y un jovencísimo Elliot Page.

La biografía de este último es un caso verdaderamente singular en la industria cinematográfica estadounidense. Conocido en los inicios de su carrera como Ellen Page, y con el sexo asignado de una mujer, Elliot se convirtió con apenas 18 años en una joven promesa de Hollywood tras protagonizar el hit de suspense Hard Candy, donde interpretaba a una adolescente que quedaba con un fotógrafo de 32 años en su casa después de conocerle en internet.

En los años siguientes, Elliot apareció en otros éxitos de taquilla como X-Men: La decisión final y Juno, mostrando su gran versatilidad para interpretar todo tipo de papeles. Una habilidad que volvería a quedar demostrada también en Origen, la película que consagró a Christopher Nolan como uno de los directores más interesantes del cine de blockbusters. En ella, Elliot interpreta a una joven estudiante que se une al equipo de Leonardo DiCaprio para tratar de introducir una idea a una persona a través de un sueño.

Un anuncio inesperado

El éxito de Origen resultó abrumador y la carrera de Elliot, aún conocido como Ellen, obtuvo un impuslo que la llevó a aparecer en películas como A Roma con amor, de Woody Allen, o X-Men: Días del futuro pasado, además de figurar como la protagonista de The Umbrella Academy, una conocida serie de Netflix. Sin embargo, en diciembre de 2020, Page anunció públicamente que se declaraba persona transgénero y que a partir de ese momento su nuevo nombre sería Elliot.

Elliot Page
Elliot Page

De este modo, el actor decidió priorizar su salud mental y centrarse en el proceso de transición de género que había comenzado. Este no le ha impedido seguir rodando nuevas temporadas de The Umbrella Academy, pero sí ha empujado al intérprete a decidir poner un freno a las películas en las que aparecer... hasta ahora, cuando cinco años después de su anuncio ha vuelto a trabajar en el nuevo proyecto de Christopher Nolan, quien ha querido volver a contar con él para un papel en La Odisea.

Así ha sido el regreso a las órdenes de Nolan

Aún se desconoce qué papel tendrá Elliot Page en la esperada película del cineasta británico. Sin embargo, el actor ya ha manifestado la importancia que ha tenido volver a encontrarse con Nolan en un set de rodaje. "Volver ahora, como pueden imaginar, estando más cómodo conmigo mismo, hace que este tipo de proyecto sean más agradables", se sinceraba en una charla en la actual Comic Con de Nueva York. "Me emocionó muchísimo que me consideraran (para el pale) que me pidieran volver". Page subrayó lo bien que estuvo trabajando con él en Origen y lo entusiasmado que se sintió después de hablar sobre el guion de La Odisea. “Poder volver a vivir la experiencia de Chris Nolan significó muchísimo para mí, egoístamente”, terminaba diciendo.

Trailer de la película "La Odisea"

Con un estreno programado para el 17 de julio del año que viene, La Odisea promete ser uno de los grandes estrenos del año. Elliot Page estará en un reparto donde tampoco faltarán otras estrellas como Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Ben Safdie, John Leguizamo, Himesh Patel o Bill Irwin.

